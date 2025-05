वॉट्सऐप पर एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया गया है कि देश में एटीएम 2-3 दिनों के लिए बंद रहेंगे. सरकार ने इस दावे का फैक्ट चेक किया है और पाया है कि यह झूठा है. सरकार ने कहा कि एटीएम सामान्य रूप से काम करना जारी रखेंगे और साथ ही भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच लोगों से बिना वेरिफाई किए मैसेज को आगे शेयर करने से बचने का आग्रह किया है.

भारत सरकार की ऑफिशियल फैक्ट चेक एजेंसी पीआईबी ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से इस झूठ का पर्दाफाश करते हुए लिखा, 'एक वायरल वॉट्सऐप मैसेज में दावा किया गया है कि एटीएम 2-3 दिनों के लिए बंद रहेंगे. यह संदेश फर्जी है. एटीएम हमेशा की तरह काम करते रहेंगे. अनवेरिफाइड मैसेज शेयर न करें.' पीआईबी की ओर से यह स्पष्टीकरण लोगों की घबराहट को दूर करने और यह सुनिश्चित करने के लिए है कि जनता को पता हो कि एटीएम सेवाएं बिना किसी रुकावट के चलती रहेंगी. पीआईबी ने लोगों से ऐसी गलत सूचनाओं से सावधान रहने और सही अपडेट के लिए ऑफिशियल सोर्स पर भरोसा करने की सलाह दी है.

Are ATMs closed⁉️



A viral #WhatsApp message claims ATMs will be closed for 2–3 days.



🛑 This Message is FAKE



✅ ATMs will continue to operate as usual#IndiaFightsPropaganda #OperationSindoor https://t.co/Uca59itgFv