Fact Check: क्या PM Modi ने ओमान में पहनी कान की बाली? यहां जानें वायरल दावे का सच

ओमान के मस्कट में होटल में भारतीय समुदाय के सदस्यों ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया. इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है कि पीएम मोदी कान में बाली पहनकर ओमान पहुंचे हैं. आइए जातने है कि इस दावे की सच्चाई क्या है.

इन दिनों पीएम मोदी ओमान के दौरे पर हैं. पीएम मोदी का ओमान के मस्कट में होटल में भारतीय समुदाय के सदस्यों ने गर्मजोशी से स्वागत किया. यहां पर सैकड़ों लोग भारतीय झंडे को लेकर मोदी-मोदी के नारे लगा रहे थे और 'वंदे मातरम' भी गा रहे थे. इसी बीच सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे है जिसमें दावा किया जा रहा है कि पीएम मोदी अपने कान में बाली पहनकर ओमान पहुंचे हैं. दावा है कि ओमान के उप प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कान में बाली पहनी हुई थी. लेकिन इस दावे की हकीकत क्या है आइए जातने हैं.

क्या है सच्चाई?

बता दें कि पीएम मोदी के ओमान दौरे में कान में दिख रहा छोटा सामान आधुनिक ईयरपीस/ईयरफोन (communication earpiece) लगता है, न कि कोई कान की बाली (earring) ये ईयरफोन या ईयरपीस अक्सर सुरक्षाकर्मियों या फिर वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत के दौरान इस्तेमाल किया जाता है. पीएम मोदी अक्सर इस तरह के ईयरपीस या ईयरफोन का इस्तेमाल करते है. दरअसल जब भी किसी विदेशी नेता से मुलाकात के लिए पीएम मोदी जाते है या फिर वह भारत आते हैं तब उनकी भाषा का अनुवाद समधने के लिए उनके कान में ईयरपीस लगया जाता हैं.

ओमान से पहले इथोयोपिया पहुंचे थे पीएम मोदी

पीएम मोदी इस वक्त तीन देशों के दौरे पर हैं. ओमान पहुंचने से पहले वह इथोयोपिया पहुंचे थे. इस दौरे के आखिरी दिन उन्होंने वहां की संसद के साझा सत्र को संबोधित किया. ये दुनिया की 18वीं संसद थी, जहां उन्होंने भाषण दिया. उन्होंने अपने संबोधन से इथियोपिया के लोगों के दिलों को छू लिया. इस दौरान उन्होंने कहा कि इथियोपिया "शेरों की भूमि" है. उनकी जन्मभूमि गुजरात भी शेरों का घर है, इसलिए उन्हें यहां घर जैसा लग रहा है. उन्होंने इथोयोपिया की संसद को लोकतंत्र का मंदिर भी कहा है.

