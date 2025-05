14 फरवरी 2019 को जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में भारतीय सुरक्षाबलों पर हुए आत्मघाती हमले में 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे. इस हमले के पीछे पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का नाम सामने आया, लेकिन पाकिस्तान ने बार-बार इसमें अपनी भूमिका से इनकार किया. अब एक ताजा बयान ने पाकिस्तान की भूमिका पर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं. सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में पाकिस्तान एयर फोर्स के वरिष्ठ अधिकारी एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद पुलवामा हमले को 'टैक्टिकल ब्रिलियंस' बताते नजर आ रहे हैं. यह बयान विदेशी पत्रकारों की मौजूदगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया गया. इस पर सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं.

वीडियो में औरंगजेब अहमद कहते दिख रहे हैं, 'अगर हमारी जमीन, आसमान या पानी को खतरा हुआ, तो हम समझौता नहीं करेंगे... हमने पुलवामा में अपनी टैक्टिकल ब्रिलियंस से ये संदेश देने की कोशिश की थी और अब हमने अपनी स्ट्रैटेजिक क्षमता भी दिखा दी है. इस बयान को लेकर अब बहस छिड़ गई है कि क्या यह पाकिस्तान की पहली सीधी कबूलनामा है?

एक्स (X) प्लेटफॉर्म पर कई यूज़र्स ने इस बयान को पाकिस्तान की 'कबूलनामा' करार दिया. एक यूज़र ने लिखा, 'अब पाकिस्तान ने खुद मान लिया है कि पुलवामा हमला राज्य प्रायोजित था.' दूसरे ने कहा, 'दुनिया को अब सच्चाई देख लेनी चाहिए.' जहां एक ओर पाकिस्तान बार-बार पुलवामा में अपनी मौजूदगी से इनकार करता रहा है, वहीं उसके रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हाल ही में एक इंटरव्यू में स्वीकार किया कि पाकिस्तान ने वर्षों तक आतंकियों को पनाह दी थी.

