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PM मोदी के कार्यक्रम स्थल के पास मिला विस्फोटक, सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश? अलर्ट मोड पर एजेंसियां

प्रधानमंत्री मोदी श्री श्री रवि शंकर के आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने वाले थे. सुरक्षा एजेंसियां अब इस बात की गहनता से जांच कर रही हैं कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच विस्फोटक वहां तक कैसे पहुंचा.

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Gaurav Barar

Updated : May 10, 2026, 05:17 PM IST

PM मोदी के कार्यक्रम स्थल के पास मिला विस्फोटक, सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश? अलर्ट मोड पर एजेंसियां

फाइल फोटो

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेंगलुरु यात्रा से ठीक पहले रविवार (10 मई 2026) को शहर के बाहरी इलाके में विस्फोटक बरामद होने से सुरक्षा एजेंसियों के बीच हड़कंप मच गया. प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर दो जिलेटिन स्टिक्स मिलने के बाद सुरक्षा महकमे में अफरा-तफरी का माहौल पैदा हो गया. यह विस्फोटक बेंगलुरु के कागलीपुरा स्थित एक आश्रम के पास बरामद किया गया.

जांच के दौरान मिली संदिग्ध सामग्री

बेंगलुरु सेंट्रल रेंज के डीआईजी ने न्यूज एजेंसी एएनआई को जानकारी दी कि प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर किए जा रहे नियमित सुरक्षा निरीक्षण के दौरान रविवार सुबह फुटपाथ के किनारे ये जिलेटिन स्टिक्स पाई गईं. जैसे ही विस्फोटक की सूचना मिली, सुरक्षा एजेंसियों ने तत्काल प्रभाव से पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी.

घटनास्थल पर तुरंत बम निरोधक दस्ते और फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीम को बुलाया गया. शुरुआती जांच के बाद बरामद सामग्री को जब्त कर लिया गया है और मामले की गहनता से पड़ताल की जा रही है.

सुरक्षा के कड़े इंतजाम

यह गंभीर घटना उन खुफिया रिपोर्टों के एक दिन बाद सामने आई है, जिनमें संभावित आतंकी खतरे की चेतावनी दी गई थी. इनपुट मिलने के बाद दिल्ली पुलिस सहित अन्य राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही हाई अलर्ट पर थीं. न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार, सुरक्षा अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे संवेदनशील क्षेत्रों में संदिग्ध गतिविधियों और लावारिस वस्तुओं पर पैनी नजर रखें, खड़ी लावारिस गाड़ियों और सार्वजनिक स्थानों की सघन तलाशी लें.

पीएम का कार्यक्रम और साजिश की आशंका

प्रधानमंत्री मोदी बेंगलुरु के बाहरी इलाके में स्थित आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के अंतरराष्ट्रीय केंद्र में आयोजित एक विशेष समारोह में भाग लेने पहुंचे थे. यह कार्यक्रम आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रवि शंकर की संस्था की स्थापना के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था.

पुलिस अधिकारी अब इस बात की जांच कर रहे हैं कि आखिर इतनी कड़ी सुरक्षा और वीवीआईपी मूवमेंट के बावजूद जिलेटिन स्टिक्स वहां तक कैसे पहुंचीं. अधिकारी इस एंगल से भी जांच कर रहे हैं कि क्या इसके पीछे कोई बड़ी आतंकी साजिश या प्रधानमंत्री के दौरे को बाधित करने का प्रयास था. फिलहाल पूरे शहर और विशेष रूप से कार्यक्रम स्थल के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक कड़ा कर दिया गया है.

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