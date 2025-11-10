Delhi Blast Live: दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास बड़ा धमाका, एक की मौत, कई गंभीर रूप से घायल

Delhi Red Fort Blast: दिल्ली में लाल किला के मेट्रो स्टेशन के पास जोरदार धमाका हुआ है. धमाके में कई लोगों के मरने की आशंका है.

दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 के पास एक कार में जोरदार धमाका हुआ है. जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 8 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं. घायलों को LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया है. धमाके की वजह से तीन अन्य गाड़ियों में भी आग लग गई. धमकल विभाग की 8 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं.

जानकारी के मुताबिक, कार में धमाका इतना तेज हुआ कि काफी दूर तक इसकी आवाज सुनाई दी. धमाके की वजह से कई गाड़ियों में आग लग गई और उनके शीशे टूट गए. फायर ब्रिगेड को 6 बजकर 55 मिनट पर धमाके की सूचना मिली थी. दिल्ली पुलिस की टीम जांच में जुट गई है.

जांच में जुटी दिल्ली पुलिस

धमाका कार में लगी CNG के कारण हुआ या फिर किन्हीं अन्य वजह से, फिलहाल इसका पता नहीं चल सका है. फायर ब्रिगेड की 10 से ज्यादा गाडियां आग बुझाने में जुटी हैं. बताया जा रहा है कि जिस वक्त धमाका हुआ, उस समय काफी लोगों की भीड़ मौजूद थी.

फरीदाबाद में मिली भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री

बता दें कि कार में यह धमाका ऐसे समय हुआ है, जब आज ही दिल्ली से सटे फरीदाबाद में 29,00 किलो से ज्यादा संदिग्ध विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है. फरीदाबाद के धौज 360 किलो और फतेहपुर तगा गांव से अमोनियम नाइट्रेट (Ammonium nitrate) बरामद हुआ है. इतना ही नहीं असॉल्ट राइफल, एक पिस्टल, तीन मैगजीन, 83 राउंड फायरिंग और खाली खोखे बरामद हुए. जम्मू-कश्मीर और हरियाणा पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन के तहत 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया है.

