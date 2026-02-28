FacebookTwitterYoutubeInstagram
Homeभारत

भारत

आंध्र प्रदेश: काकीनाडा की पटाखा फैक्ट्री में जबरदस्त धमाका, 18 लोगों की मौत, कई जख्मी

Andhra Pradesh Explosion: हादसे के वक्त फैक्ट्री में 20 से ज्यादा कर्मचारी मौजूद थे. धमाका इतनी तेज हुआ कि कई किलोमीटर तक आवाज सुनाई दी.

रईश खान

Updated : Feb 28, 2026, 07:03 PM IST

आंध्र प्रदेश: काकीनाडा की पटाखा फैक्ट्री में जबरदस्त धमाका, 18 लोगों की मौत, कई जख्मी

आंध्र प्रदेश की पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट (Source: PTI)

आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में शनिवार को एक पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका हो गया. इस हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. धमाके की वजह से इलाके में हड़कंप मच गया. घटना के वक्त फैक्ट्री में 20 लोग मौजूद थे.

जानकारी के अनुसार, हादसा काकीनाडा के वेतलापलेम में हुआ. यहां जंगल के इलाके में पटाखा बनाने की एक यूनिट लगी हुई थी. जिसमें शनिवार सुबह 20 से ज्यादा मजदूर काम कर रहे थे. इसी दौरान अचानक धमाके बाद आग लग गई. ब्लास्ट इतना तेज था कि कई किलोमीटर तक आवाज सुनाई दी. 

कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सगिली शान मोहन ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई. स्थानी लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन कर घायलों को बाहर निकाला और तुरंत अस्पताल में पहुंचा गया. 

मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने काकीनाडा हादसे पर दुख जताया और अधिकारियों से स्थिति के बारे में पूछा. उन्होंने आदेश दिया कि घायलों उचित इलाज कराने का निर्देश दिया अधिकारियों ने बताया कि सूर्या फायर वर्क्स में करीब 20 लोग काम कर रहे थे, जहां यह हादसा हुआ.

