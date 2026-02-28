आंध्र प्रदेश: काकीनाडा की पटाखा फैक्ट्री में जबरदस्त धमाका, 18 लोगों की मौत, कई जख्मी

Andhra Pradesh Explosion: हादसे के वक्त फैक्ट्री में 20 से ज्यादा कर्मचारी मौजूद थे. धमाका इतनी तेज हुआ कि कई किलोमीटर तक आवाज सुनाई दी.

आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में शनिवार को एक पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका हो गया. इस हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. धमाके की वजह से इलाके में हड़कंप मच गया. घटना के वक्त फैक्ट्री में 20 लोग मौजूद थे.

जानकारी के अनुसार, हादसा काकीनाडा के वेतलापलेम में हुआ. यहां जंगल के इलाके में पटाखा बनाने की एक यूनिट लगी हुई थी. जिसमें शनिवार सुबह 20 से ज्यादा मजदूर काम कर रहे थे. इसी दौरान अचानक धमाके बाद आग लग गई. ब्लास्ट इतना तेज था कि कई किलोमीटर तक आवाज सुनाई दी.

Kakinada, Andhra Pradesh | 18 people have died after a fire broke out in a firecracker manufacturing unit in Vetlapalem, Kakinada district. The condition of several injured persons is reported to be critical: Sagili Shan Mohan, Collector & District Magistrate — ANI (@ANI) February 28, 2026

कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सगिली शान मोहन ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई. स्थानी लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन कर घायलों को बाहर निकाला और तुरंत अस्पताल में पहुंचा गया.

STORY | Several feared injured in blast at crackers unit in Andhra Pradesh



Several people are feared injured in an explosion at a crackers unit in Kakinada district on Saturday.



READ: https://t.co/Z4WeVmJleK



VIDEO: pic.twitter.com/BSTAyURxeg February 28, 2026

मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने काकीनाडा हादसे पर दुख जताया और अधिकारियों से स्थिति के बारे में पूछा. उन्होंने आदेश दिया कि घायलों उचित इलाज कराने का निर्देश दिया अधिकारियों ने बताया कि सूर्या फायर वर्क्स में करीब 20 लोग काम कर रहे थे, जहां यह हादसा हुआ.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से