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Explainer: मजदूरों की शिकायत को हथियार बनाकर फैलाई गई अशांति की साजिश, जानें कैसे नोएडा हिंसा के जरिए 'रिजीम चेंज' का किया गया प्रयास

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Explainer: मजदूरों की शिकायत को हथियार बनाकर फैलाई गई अशांति की साजिश, जानें कैसे नोएडा हिंसा के जरिए 'रिजीम चेंज' का किया गया प्रयास

नोएडा में हुए प्रोटेस्ट को शुरू में मजदूर आंदोलन माना गया, पर पुलिस जांच ने खुलासा किया कि यह एक सुनियोजित साजिश थी. सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने इसे 'रिजीम चेंज वायलेंस' और मेट्रो शहरों में अशांति फैलाने का 'टेस्ट केस' बताया...

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Apr 22, 2026, 05:07 PM IST

Explainer: मजदूरों की शिकायत को हथियार बनाकर फैलाई गई अशांति की साजिश, जानें कैसे नोएडा हिंसा के जरिए 'रिजीम चेंज' का किया गया प्रयास

Noida Protest (Image AI Generated)

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13 अप्रैल 2026 को नोएडा में वेतन वृद्धि और काम की बेहतर स्थितियों की मांग को लेकर शुरू हुआ मजदूरों का प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हो सकता था. लेकिन कुछ तत्वों ने इसे हिंसक रूप देकर आगजनी, पथराव और संपत्ति तोड़फोड़ की घटनाओं को अंजाम दिया. शुरू में इसे मजदूर आंदोलन माना गया, पर पुलिस जांच ने खुलासा किया कि यह एक सुनियोजित साजिश थी. सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने इसे 'रिजीम चेंज वायलेंस' और मेट्रो शहरों में अशांति फैलाने का 'टेस्ट केस' बताया.

जेठमलानी के अनुसार, नोएडा हिंसा स्वतःस्फूर्त नहीं थी. QR कोड, व्हाट्सएप ग्रुप्स और डिजिटल कोऑर्डिनेशन के जरिए गुस्से को हथियार बनाया गया. प्रदर्शन समाप्त होने के बाद भी बाहरी तत्वों ने हिंसा भड़काई. उन्होंने इसे 'मोबिलाइजेशन आर्किटेक्चर' करार दिया, जो बड़े शहरों में अशांति फैलाने का नया टेम्प्लेट बन सकता था.

पुलिस जांच का चौंकाने वाला खुलासा

उत्तर प्रदेश पुलिस और गौतम बुद्ध नगर पुलिस की जांच में कई बड़े तथ्य सामने आए. मुख्य साजिशकर्ता आदित्य आनंद उर्फ रस्टी को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया. वह बीटेक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और खुद मजदूर नहीं था. दूसरी गिरफ्तारियों में हिमांशु ठाकुर, सत्यम वर्मा, रूपेश रॉय और मनीषा चौहान शामिल हैं. इनमें से कई 'बिगुल मजदूर दस्ता' संगठन से जुड़े पाए गए.

कुल 66 गिरफ्तारियों में से 45 आरोपियों को असली मजदूर नहीं, बल्कि बाहर से लाए गए उपद्रवी बताया गया. पुलिस ने 300 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया. जांच में पाकिस्तान से संचालित X हैंडल्स का कनेक्शन भी सामने आया, जिन्होंने वीपीएन के जरिए भ्रामक खबरें फैलाकर मजदूरों को भड़काया. कुछ ऑडियो क्लिप्स में पुलिस पर हमले की अपील भी की गई थी.

अल्ट्रा-लेफ्ट नेटवर्क और असली मकसद

महेश जेठमलानी ने इसे 'अर्बन रेडिकल नेटवर्क' और 'अल्ट्रा-लेफ्ट रेडिकलिज्म' का उदाहरण बताया. उनके अनुसार असली मजदूर केवल 'इंस्ट्रूमेंट' थे. असली मकसद प्रशासन को बदनाम करना, सार्वजनिक व्यवस्था को कमजोर करना और अशांति फैलाना था. दिशा स्टूडेंट ऑर्गनाइजेशन, RWPI और नवजीवन भारत सभा जैसे संगठनों के नाम भी जांच में आए. पुलिस व्हाट्सएप ग्रुप्स, संभावित हवाला फंडिंग और 500 से अधिक कोऑर्डिनेटेड X हैंडल्स की गहन जांच कर रही है.

पृष्ठभूमि और आर्थिक नुकसान

मूल प्रदर्शन फैक्टरियों और प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारियों की वेतन वृद्धि, ओवरटाइम भुगतान और काम की स्थितियों को लेकर था. लेकिन संगठित तत्वों ने इसे भड़काकर हिंसा में बदल दिया. नोएडा जैसे प्रमुख औद्योगिक और आईटी हब में ऐसी घटनाएं स्थानीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाती हैं और निवेशकों का विश्वास डिगाती हैं.

सरकार की सख्त कार्रवाई

उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस ने तेज और प्रभावी जवाब दिया. डिजिटल सबूतों, सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेल्स के आधार पर गिरफ्तारियां जारी हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने साफ कहा है कि दोषियों पर कोई रियायत नहीं बरती जाएगी. नोएडा हिंसा एक बड़ी चेतावनी है. यह दिखाती है कि स्थानीय शिकायतों को डिजिटल टूल्स और संगठित नेटवर्क्स के जरिए बड़े पैमाने पर अशांति में कैसे बदला जा सकता है. 

जेठमलानी सही कहते हैं- 'नोएडा प्रकरण सिर्फ एक 'गिनी पिग' था. अगर ऐसे नेटवर्क्स को समय रहते कुचला नहीं गया, तो यह दूसरे मेट्रो शहरों के लिए खतरनाक टेम्प्लेट बन सकता है.' पुलिस जांच को और अधिक पारदर्शी रखना जरूरी है ताकि असली दोषी पकड़े जाएं और निर्दोष मजदूरों पर कोई अनुचित आरोप न लगे. साथ ही, मजदूरों की वैध मांगों का समय पर समाधान भी जरूरी है, जिससे भविष्य में गुमराह करने वाले तत्व उन्हें आसानी से न इस्तेमाल कर सकें.

कानून-व्यवस्था बनाए रखना हर सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है. नोएडा की घटना साबित करती है कि सख्ती और निष्पक्ष जांच साथ-साथ चलनी चाहिए. शांति और विकास के रास्ते पर कोई भी बाधा बर्दाश्त नहीं की जा सकती.

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