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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

25 दिन पहले मौत को मात देकर भागा लश्कर आतंकी हाशिम मूसा, सुरक्षाबलों ने ऐसे घेरा कि इस बार सीधे पहुंच गया 'जहन्नुम'

सुरक्षाबलों ने पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के टॉप कमांडर मोहम्मद आसिफ उर्फ हाशिम मूसा को एक मुठभेड़ में ढेर कर दिया है...

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Jaya Pandey

Updated : Sep 30, 2026, 12:51 PM IST

25 दिन पहले मौत को मात देकर भागा लश्कर आतंकी हाशिम मूसा, सुरक्षाबलों ने ऐसे घेरा कि इस बार सीधे पहुंच गया 'जहन्नुम'

5 सितंबर को बाल-बाल बचे हाशिम मूसा को सुरक्षाबलों ने किया ढेर. (Image: J&K Police)

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  • लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी हाशिम मूसा की सुरक्षाबलों से मुठभेड़ के बाद मिली लाश
  • 28 जुलाई को मारा गया था आतंकी सुलेमान, जिसे लोग समझ रहे थे मूसा
  • 5 सितंबर को सुरक्षाबलों के ऑपरेशन में बाल-बाल बचा था मूसा
  • पहलगाम हमले में भी आरोपी था मूसा, सिर पर था 20 लाख का इनाम

30 सितंबर 2026 को तड़के सुबह जम्मू-कश्मीर के बड़गाम जिले के पालमैदान में सुरक्षाबलों को एक शव मिला. जांच में पता चला कि यह शव किसी और का नहीं बल्कि बड़गाम में खौफ का पर्याय बन चुके मोहम्मद आसिफ उर्फ हाशिम मूसा का है. इससे पहले 28 जुलाई को भी खबर आई थी कि सुरक्षाबलों ने हाशिम मूसा को मार गिराया है लेकिन बाद में साफ हुआ कि उस वक्त मारा गया आतंकी मूसा नहीं बल्कि सुलेमान था. गृह मंत्री अमित शाह ने इसके बाद 29 जुलाई को संसद में भी इस बात की पुष्टि की थी और साथ में यह भी बताया था कि मरने वाले तीनों आतंकी पहलगाम हमले में शामिल थे. 

सुरक्षाबलों ने पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के टॉप कमांडर मोहम्मद आसिफ उर्फ हाशिम मूसा को एक मुठभेड़ में ढेर कर दिया है. आतंक के गलियारों में उसे फौजी मूसा के नाम से भी जाना जाता था. सुरक्षाबलों ने इसे ऑपरेशन कोराग का नाम दिया है जो भारतीय सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ का बडगाम के यूसमर्ग के ऊपरी पहाड़ी और जंगली इलाकों पालमैदान-मुगपथरी में चलाया गया एक संयुक्त अभियान है. ऑपरेशन कोराग के तहत अभी भी बड़गाम में आतंकियों की धड़-पकड़ जारी है. 

इंडियन आर्मी ने आतंकी हाशिम मूसा को ढेर करने की पुष्टि की

भारतीय सेना के चिनार कॉर्प ने मूसा को मार गिराए जाने की पुष्टि करते हुए ऑफिशियल एक्स हैंडल पर लिखा- 'आज तड़के पालमैदान इलाके में तलाशी के दौरान पाक के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा आतंकवादी का शव मिला है जिसकी पहचान मोहम्मद आसिफ उर्फ हाशिम मूसा के तौर पर हुई है. उसके पास से भारी मात्रा में युद्ध सामान भी बरामद हुआ है.' 

25 दिन पहले ऐसे भागा था मूसा

सुरक्षाबलों को 5 सितंबर को यूसमर्ग के पहाड़ी इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की खबर मिली थी. वहां हुई मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने मूसा के बेहद करीबी पाकिस्तानी आतंकी यासिर उर्फ अबू तल्हा को मार गिराया था. उस मुठभेड़ के दौरान मूसा भी घायल हो गया था, लेकिन वह घने जंगलों का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा. गोली लगने के बाद वह सुरक्षाबलों की नजरों से बचने के लिए लगातार अपने ठिकाने बदलता रहा और जंगली इलाकों में छिपा रहा. यासिर की मौत के बाद मूसा ही यूसमर्ग के पहाड़ी इलाके में खोजे जा रहे आतंकी समूह का आखिरी बड़ा जिंदा सदस्या बचा था.  

इस बार सुरक्षाबलों ने ऐसे बिछाया जाल

इंडियन आर्मी, जम्मू-कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की जॉइंट टीम को मूसा के इस इलाके में छिपे होने की खुफिया जानकारी मिली थी. इनपुट मिलते ही सुरक्षाबलों ने पूरे मुगपथरी जंगल और कोराग के पहाड़ों को चारों तरफ से घेर लिया जिससे इस बार मूसा को भागने का कोई मौका न मिले. सर्च ऑपरेशन के दौरान जब सुरक्षाबलों ने संदिग्ध हलचल देखकर चुनौती दी तो मूसा ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में सुरक्षाबलों ने उसे वहीं ढेर कर दिया. सुबह तलाशी के दौरान उसका शव और भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए.

सितंबर में कब-कब मारे गए आतंकी?

कौन था हाशिम मूसा और क्यों था बड़ा खतरा?

सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक, हाशिम मूसा पाक अधिकृत कश्मीर का रहने वाला था और पाकिस्तान की सेना के स्पेशल सर्विस ग्रुप का पूर्व पैरा-कमांडो रह चुका था. इस वजह से वह हथियारों और गोरिल्ला वॉरफेयर में माहिर था. साल 2025 में हुए पहलगाम हमले का भी मूसा आरोपी था जिसमें 26 टूरिस्ट को आतंकियों ने मार डाला था. जम्मू-कश्मीर पुलिस ने इस आतंकी हमले के बाद पाक नागरिक और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों आदिल हुसैन ठोकर, अली भाई और हाशिम मूसा को गिरफ्तार करवाने के लिए जरूरी सूचना देने पर 20 लाख रुपये का इनाम रखा था. 

मूसा सितंबर 2023 में भारतीय इलाके में घुसपैठ करने के बाद लगभग तीन साल तक जम्मू-कश्मीर में एक्टिव था. पिछले दौ साल में उसने पीर पंजार के दोनों ओर आतंकी ठिकाने बनाए और वहीं से आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने लगा. इसके बाद वह पुंछ जिले के घने जंगलों से होते हुए आगे बढ़ा और फिर उसका आतंक मध्य कश्मीर के बुडगाम और युसमर्ग के इलाकों तक भी फैल गया. मूसा का मारा जाना लश्कर-ए-तैयबा के नेटवर्क के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है.

मूसा लश्कर-ए-तैयबा के एक बड़े ग्रुप का हिस्सा था. उसके साथ इस ग्रुप में  यासिर, जुनैद अहमद भट और सुलेमान शाह भी शामिल थे. धीरे-धीरे सुरक्षाबलों ने आतंकियों के इस नेटवर्क का खात्मा कर दिया था. जुनैद दिसंबर 2024 में मारा गया था जबकि सुलेमान शाह को  जुलाई 2025 में श्रीनगर के बाहरी इलाके में एक ऑपरेशन में ढेर कर दिया गया था. इसके बाद इस ग्रुप के दो सदस्य यासिर और मूसा ही बचे रह गए थे जिसमें से यासिर का खात्मा भी सुरक्षाबलों ने 5 सितंबर को कर दिया था. 

लश्कर-ए-तैयबा के बारे में फैक्ट्स

2018 से लगातार कम हो रहीं जम्मू-कश्मीर में आतंक की घटनाएं

गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, साल 2018 में जम्मू-कश्मीर में 228 आतंकवादी घटनाएं और 189 आतंक के खिलाफ ऑपरेशन दर्ज किए गए थे. साल 2023 में ऐसे मामले घटकर 46 और 48 रह गए थे. इसके बाद साल 2024 में आतंकी गतिविधियों से जुड़ी घटनाओं में और गिरावट आई और यह 28 रह गई. सरकार के जारी आखिरी आंकड़े के मुताबिक, साल 2025 में सिर्फ 12 आतंक से जुड़ी घटनाएं हुई थीं. 

केंद्र सरकार ने आतंकवाद की घटनाओं में आई इस गिरावट का श्रेय चौबीसों घंटे निगरानी रखने वाली चौकियों,  घेराबंदी और तलाशी अभियानों, सुरक्षा बलों के बीच समय से इंटेलिजेंस इनपुट शेयर करते और आतंकी समर्थक नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई समेत उपायों को दिया है.

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