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EC की सफाई पर कांग्रेस ने लगाया 'डैमेज कंट्रोल' का ठप्पा, SIR से लेकर फॉर्म 6 तक के आरोपों पर क्या मिले जवाब

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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

EC की सफाई पर कांग्रेस ने लगाया 'डैमेज कंट्रोल' का ठप्पा, SIR से लेकर फॉर्म 6 तक के आरोपों पर क्या मिले जवाब

चुनाव आयोग ने अपने आंतरिक कामकाज को लेकर उठे सवालों पर विस्तार से सफाई दी. इसके बाद अब कांग्रेस और बीजेपी के नेता आमने-सामने आ गए हैं. जानें पूरा मामला...

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Jaya Pandey

Updated : Sep 27, 2026, 12:33 PM IST

EC की सफाई पर कांग्रेस ने लगाया 'डैमेज कंट्रोल' का ठप्पा, SIR से लेकर फॉर्म 6 तक के आरोपों पर क्या मिले जवाब

खुद पर लगे आरोपों पर चुनाव आयोग की सफाई के बाद कांग्रेस-बीजेपी आमने-सामने. (Image: @ECISVEEP)

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  • चुनाव आयोग ने शनिवार को तीनों आयुक्तों की बैठक के बाद खुद पर लगे आरोपों पर दी सफाई
  • EC बोला- SIR का मूल आदेश और उसके बाद जारी कार्यक्रम तीनों आयुक्तों की सर्वसम्मति से मंजूर हुए थे
  • ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दों पर विपक्षी दलों को एकजुट होने का किया आह्वान

चुनाव आयोग ने शनिवार, 26 सितंबर 2026 को अपने तीनों आयुक्तों की बैठक के बाद मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और आयोग के आंतरिक कामकाज को लेकर उठे सवालों पर विस्तार से सफाई दी. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने नई दिल्ली में निर्वाचन सदन में दोपहर 3 बजे बैठक की.

बैठक के बाद आयोग ने कहा कि देशभर में एसआईआर से जुड़े अहम फैसले और उनके कार्यक्रम तीनों आयुक्तों की सर्वसम्मति से मंजूर किए गए थे. आयोग ने एक प्रेस नोट भी शेयर किया जिसे विपक्षी दल कांग्रेस ने डैमेज कंट्रोल बताया. वहीं, बीजेपी ने इस पूरे मामले पर कहा कि चुनाव आयोग ने सब कुछ साफ कर दिया है और झूठ बोलने के लिए कांग्रेस और राहुल गांधी को जनता से माफी मांगनी चाहिए.

CEC और चुनाव आयोग पर क्या लगे थे आरोप?

यह सफाई ऐसे समय आई है जब कुछ दिनों पहले इंडियन एक्सप्रेस अखबार की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि दोनों चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में चुनाव आयोग के कई फैसलों और प्रक्रियाओं पर आपत्तियां दर्ज कराई थीं. रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों आयुक्तों ने कम से कम 14 बार अलग-अलग मुद्दों पर सवाल उठाए. इनमें नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म 6 में बदलाव, मतदाता सूची के डिजिटल डेटाबेस तक पहुंच, ECINet के कामकाज, पश्चिम बंगाल में SIR से जुड़े मामलों में अपील, गोवा के 97 मतदाताओं का मामला और आयोग के एक अधिकारी के कार्यभार में बदलाव जैसे मुद्दे शामिल थे.

चुनाव आयोग ने क्या सफाई दी? 

इन रिपोर्टों के सामने आने के बाद चुनाव आयोग ने यह साफ किया है कि आंतरिक स्तर पर किसी मुद्दे पर चर्चा या आपत्ति होना और किसी औपचारिक निर्णय का अलग तरीके से लिया जाना एक ही बात नहीं है. आयोग का कहना है कि SIR का मूल आदेश और उसके बाद जारी कार्यक्रम तीनों आयुक्तों की सर्वसम्मति से मंजूर हुए थे. चुनाव आयोग के मुताबिक 24 जून 2025 को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR शुरू करने का आदेश जारी किया गया था. इसके बाद 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 27 अक्टूबर 2025 और 19 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 14 मई 2026 को कार्यक्रम जारी किया गया. आयोग का कहना है कि इन सभी फैसलों को आयोग के सभी सदस्यों की मंजूरी मिली थी.

एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर क्या था 'सुप्रीम' फैसला?

सुप्रीम कोर्ट ने 27 मई 2026 को बिहार में शुरू हुए एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए चुनाव आयोग के पास विशेष गहन पुनरीक्षण कराने की शक्ति को बरकरार रखा था. अदालत ने माना था कि एसआईआर का संबंध स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के संवैधानिक उद्देश्य से है. हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा था कि जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए, उनके मामलों में संबंधित सक्षम प्राधिकारी के स्तर पर नागरिकता और पात्रता से जुड़े सवालों का निपटारा किया जाना चाहिए.

क्या था फॉर्म 6 का विवाद?

फॉर्म 6 को लेकर भी विवाद सामने आया था. फॉर्म 6 को नए मतदाता के रूप में नाम दर्ज कराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, एसआईआर के दौरान फॉर्म 6 से जुड़े एक घोषणा-पत्र में आवेदक से यह जानकारी मांगी गई कि उसका या उसके माता-पिता या दादा-दादी का नाम पिछली एसआईआर की वोटर लिस्ट में मौजूद था या नहीं. रिपोर्ट में दावा किया गया कि दोनों चुनाव आयुक्तों ने इस बदलाव को लेकर सवाल उठाए थे.

चुनाव आयोग ने इस पर कहा कि एसआईआर के दौरान फॉर्म 6 के साथ लगाया गया यह डिक्लरेशन सुप्रीम कोर्ट के 27 मई 2026 के आदेश के अनुरूप है. आयोग के मुताबिक SIR की अवधि खत्म होने के बाद सामान्य मतदाता पंजीकरण के लिए मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के तहत निर्धारित फॉर्म 6 का इस्तेमाल किया जाएगा. 

ECINet विवाद पर चुनाव आयोग ने क्या कहा?

विवाद का दूसरा बड़ा मुद्दा ECINet है. ECINet चुनाव आयोग की डिजिटल व्यवस्था है, जिसके जरिए मतदाता सूची और चुनाव से जुड़े कई काम संचालित किए जाते हैं. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि दोनों चुनाव आयुक्तों ने मतदाता डेटाबेस के केंद्रीकरण और राज्य स्तर के अधिकारियों की पहुंच को लेकर चिंता जताई थी. रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अधिकारियों ने सवाल उठाया कि क्या स्थानीय वैधानिक अधिकारियों को मतदाता डेटाबेस में जरूरी बदलाव करने के लिए पर्याप्त पहुंच मिल रही है.

चुनाव आयोग ने अपने जवाब में कहा कि ECINet पर फील्ड अधिकारियों को उनकी वैधानिक शक्तियों के मुताबिक रोल-बेस्ड एक्सेस दिया गया है. आयोग ने ECINet की समीक्षा के लिए एक समिति बनाने का फैसला भी किया है. यह समिति एक वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त की अध्यक्षता में काम करेगी और इसमें IIT या IIIT से जुड़े एक स्वतंत्र विशेषज्ञ को भी शामिल किया जाएगा. समिति यह देखेगी कि सिस्टम संबंधित कानूनों और नियमों के अनुरूप काम कर रहा है या नहीं. आयोग ने कहा कि फील्ड अधिकारियों को अगर अतिरिक्त तकनीकी सुविधा या लचीलेपन की जरूरत होगी तो उसे भी लागू किया जाएगा.

चुनाव आयोग ने भविष्य के लिए आईटी से जुड़े फैसलों की प्रक्रिया में भी बदलाव की घोषणा की है. अब IT मॉड्यूल और पोर्टल से जुड़ी नई पहल को आयोग के सामने मंजूरी के लिए रखने से पहले अधिकारियों की समिति में चर्चा की जाएगी. आयोग ने यह भी कहा कि आगे उसकी बैठकों का एजेंडा पहले से आयुक्तों के बीच बांटा जाएगा और मिनट्स ऑफ मीटिंग जारी किए जाएंगे. इसके अलावा आयोग के आयुक्तों के अधिकारियों को दिए गए निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने की बात कही गई है.

कैबिनेट सचिव को लिखे पत्र पर चुनाव आयोग ने क्या सफाई दी? 

कैबिनेट सचिव को लिखे गए पत्र को लेकर भी चुनाव आयोग ने सफाई दी है. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार दोनों चुनाव आयुक्तों ने आयोग के एक अधिकारी के कार्यभार में बदलाव और आईटी से जुड़े प्रशासनिक मुद्दों को लेकर कैबिनेट सचिव को पत्र लिखा था. आयोग ने कहा कि यह पत्र चुनाव आयोग या उसके आईटी विभाग की किसी नीतिगत समस्या से जुड़ा हुआ नहीं था, बल्कि प्रतिनियुक्ति पर आए एक अधिकारी के कामकाज से जुड़ा था. आयोग के मुताबिक जिन कार्यभार पुनर्वितरण आदेशों पर सवाल उठे थे, वे दोनों आयुक्तों के निर्देश के बाद लागू नहीं किए गए और IT विभाग की निगरानी भी DEC से कभी वापस नहीं ली गई.

चुनाव आयोग के फैसले

SIR के दौरान अपीलों के मुद्दे पर क्या था विवाद?

पश्चिम बंगाल में SIR के दौरान अपीलों का मुद्दा भी विवाद का हिस्सा बना. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू ने यह सवाल उठाया था कि कुछ मतदाताओं से जुड़े मामलों में अपील दायर करने का फैसला किसने लिया और किसके अधिकार से लिया गया. रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि उन्हें और विवेक जोशी को इन अपीलों की प्रक्रिया और आधार के बारे में जानकारी नहीं दी गई थी. यह मुद्दा खासतौर से इस बात से जुड़ा था कि एसआईआर प्रक्रिया में मतदाताओं के नाम जोड़ने या हटाने से जुड़े मामलों में आयोग के अलग-अलग स्तरों की भूमिका क्या रही.

गोवा का मामला इस पूरे विवाद में खास तौर पर चर्चा में आया. चुनाव आयोग के अनुसार एसआईआर प्रक्रिया के दौरान गोवा में 97 ऐसे मतदाता थे, जिन्हें स्थानीय स्तर पर जांच के बाद मतदाता सूची में शामिल किए जाने के योग्य पाया गया था, लेकिन फाइनल लिस्ट में उनके नाम शामिल नहीं हो पाए. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि गोवा में सॉफ्टवेयर व्यवस्था के कारण ऐसा नहीं हो पाया था. आयोग ने अब बताया है कि गोवा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित बूथ लेवल अधिकारियों को इन मतदाताओं के घर जाकर उनके फॉर्म लेने का निर्देश दिया है. आयोग के मुताबिक इन 97 मतदाताओं में से 81 ने अब लिस्ट में नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म 6 भर दिया है.

एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग ने दिल्ली और महाराष्ट्र के लिए समय सीमा में भी बदलाव किया है. दिल्ली में दावे और आपत्तियां दाखिल करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 अक्टूबर कर दी गई है, जबकि इनके निपटारे की समय सीमा 30 नवंबर तक कर दी गई है. महाराष्ट्र में दावे और आपत्तियां दाखिल करने की आखिरी तारीख 12 अक्टूबर और उनके निपटारे की समय सीमा 10 नवंबर कर दी गई है. आयोग ने यह भी कहा है कि जिन लोगों का नाम एसआईआर के दौरान या उसके बाद मतदाता सूची से छूट गया है, वे संबंधित ईआरओ (इलेक्ट्रोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर) के पास लगातार मतदाता सूची अपडेट करने की प्रक्रिया के तहत नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं.

चुनाव आयोग की सफाई पर विपक्षी दलों ने क्या कहा?

चुनाव आयोग की सफाई पर विपक्षी दलों ने सवाल उठाए हैं. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने आयोग के बयान को खारिज करते हुए आरोप लगाया कि चुनाव आयोग विवाद के बाद 'डैमेज कंट्रोल' करने की कोशिश कर रहा है. उन्होंने कहा कि आयोग के बयान से उनके उठाए गए सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं मिलता. कांग्रेस ने एसआईआर की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाते हुए इसे रोकने और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई की मांग दोहराई है.

कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग का यह प्रेस नोट बेहद कमजोर, अस्पष्ट और भ्रामक है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बचाने की एक कोशिश मात्र है. 

पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग दोहराई है. उन्होंने चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दों पर विपक्षी दलों को एकजुट होने का आह्वान किया है. 

सत्ता पक्ष के नेताओं ने चुनाव आयोग की सफाई पर क्या कहा?

सत्तारूढ़ भाजपा ने चुनाव आयोग के स्पष्टीकरण का समर्थन किया और कहा है कि आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि SIR से जुड़े फैसले सर्वसम्मति से लिए गए थे. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कांग्रेस को जनता से माफी मांगने के लिए कहा. उन्होंने कहा कि आयोग ने साफ कर दिया है कि सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए जाते हैं. तो फिर आपने लोगों के मन में भ्रम क्यों पैदा करने की कोशिश की?

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, 'मैं यह देख रही हूं कि देश में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करने की कोशिश विपक्ष कर रहा है, जिसका कोई आधार नहीं है. जिसके पीछे लक्ष्य जो है, केवल जनता को गुमराह करना है. आज वो लोग इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, उनके ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाते हैं. उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं. चुनाव आयोग के काम पर प्रश्नचिह्न लगाते हैं. मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि आज जिस ट्रांसपेरेंसी से इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, क्या उनकी सरकारों के समय में ऐसा हो पाता था? पूरी की पूरी तरीके से उनकी डायरेक्शन पर काम करने वाले चुनाव आयोग हुआ करते थे.'

यह भी पढ़ें- Explainer: आधे से ज्यादा MP वोट करें तो भी ज्ञानेश कुमार को नहीं हटा सकेगा विपक्ष, दो तिहाई मेजोरिटी जरूरी

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