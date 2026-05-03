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Explainer: गोरखपुर में ही फ्लॉप हुई अविमुक्तेश्वरानंद की ‘गविष्टि यात्रा’! जानें क्यों गोरक्षा के नाम पर नहीं मिला समर्थन

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की शनिवार को गोरखपुर से शुरू हुई उनकी तथाकथित ‘गविष्टि यात्रा’ ने पहले ही दिन उनकी वास्तविक जमीन, वास्तविक जनाधार और वास्तविक मंशा तीनों को बेनकाब कर दिया है.

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : May 03, 2026, 08:49 PM IST

Explainer: गोरखपुर में ही फ्लॉप हुई अविमुक्तेश्वरानंद की ‘गविष्टि यात्रा’! जानें क्यों गोरक्षा के नाम पर नहीं मिला समर्थन

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अर्पित मिश्र

उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछले कुछ महीनों से स्वयं को संत परंपरा का सर्वोच्च प्रतिनिधि बताने वाले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जिस आक्रामक अंदाज़ में सुर्खियां बटोरने की कोशिश कर रहे थे, शनिवार को गोरखपुर से शुरू हुई उनकी तथाकथित ‘गविष्टि यात्रा’ ने पहले ही दिन उनकी वास्तविक जमीन, वास्तविक जनाधार और वास्तविक मंशा तीनों को बेनकाब कर दिया है, जिस यात्रा को लेकर हफ्तों से भारी-भरकम दावे किए जा रहे थे. सैकड़ों गाड़ियों के काफिले, विशाल जनसमर्थन, प्रदेशव्यापी धर्मयुद्ध और गौरक्षा की क्रांति जैसी शब्दावली इस्तेमाल की जा रही थी. वही यात्रा आरम्भ होते ही एक ऐसे फीके आयोजन में बदल गई, जिसमें उत्साह कम और बनावटी राजनीतिक पटकथा ज्यादा दिखाई दी.

यात्रा 81 दिनों तक पूरे उत्तर प्रदेश के गांव-गांव और सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरने की घोषणा के साथ लॉन्च की गई थी. लेकिन सवाल ये है कि यदि वास्तव में गौमाता के लिए जनांदोलन था, तो उसके पहले दिन ही जनता कहां थी? क्यों गोरखपुर जैसे धार्मिक और राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील नगर में ये यात्रा भक्तों के सीमित घेरे से बाहर निकलती नहीं दिखी? क्यों इस तथाकथित धर्मयुद्ध का उद्घाटन दृश्य एक बड़े जनसमुद्र की बजाय उंगली पर गिने जाने लायक अनुयायियों तक सिमट गया? पहले ही दिन यात्रा न केवल विलंबित हुई, बल्कि जिस जगह से यात्रा आरम्भ होनी थी उस स्थल के बाहर गिनती के केवल चार आदमी और घर के भीतर उनके चंद अनुयायी ही मौजूद रहे. हास्यास्पद बात ये भी रही कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मीडिया भी नहीं पहुंची. यहीं से साफ हो जाता है कि ये कोई स्वाभाविक जनभावना से निकला आंदोलन नहीं, बल्कि कैमरों के सामने रचा गया एक पॉलिटिकल इवेंट मैनेजमेंट शो है.

फ्रेंच कट दाढ़ी से क्लीन शेव तक

छवि बदलने की बेचैनी, संदेश देने की राजनीतिक कोशिश अविमुक्तेश्वरानंद वर्षों से जिस विशिष्ट फ्रेंच कट दाढ़ी वाले रूप में सार्वजनिक मंचों पर दिखाई देते रहे, उसी व्यक्ति का गोरखपुर में अचानक क्लीन शेव अवतार सामने आना महज संयोग नहीं माना जा सकता. राजनीति में प्रतीकों का महत्व होता है और संत समाज में तो व्यक्तित्व का बाहरी संदेश भी बहुत कुछ कहता है. ये परिवर्तन उस व्यक्ति की आंतरिक असुरक्षा और स्वीकार्यता की चिंता को दर्शाता है जो जानता है कि उसकी पुरानी शैली अब जनसमर्थन नहीं जुटा पा रही. संतत्व की स्थिरता छोड़कर छवि-प्रबंधन में उतरना स्वयं ये बताता है कि आंदोलन आध्यात्मिक नहीं, पब्लिक रिलेशन एक्सरसाइज है.

गौमाता बहाना, राजनितिक छवि गढ़ने का प्रयास

अविमुक्तेश्वरानंद लगातार ये दावा कर रहे हैं कि उनकी यात्रा का राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है. लेकिन जब कोई संत 81 दिन तक उत्तर प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में यात्रा निकालने की योजना बनाए, मुख्यमंत्री के गृहक्षेत्र गोरखपुर से शुरुआत करे और अपनी पूरी बयानबाजी का केंद्र सरकार पर सवाल खड़ा करना बनाए, तो इसे धार्मिक अनुष्ठान कहना राजनीतिक भोलेपन की पराकाष्ठा होगी. गौवंश का मुद्दा सिर्फ भावनात्मक आवरण है. असली लक्ष्य है मोदी-योगी की गो-रक्षक छवि पर कीचड़ उछालना, हिंदू मतदाता के भीतर भ्रम पैदा करना और ये संदेश देना कि मोदी-योगी सरकार गोसंरक्षण में असफल है. यानी जहां जनता की संवेदना है. वहीं राजनीतिक शंका का बीज बोना.

अखिलेश यादव की शुभकामना ने खोल दिया ‘अराजनीतिक’ आंदोलन का राज

अविमुक्तेश्वरानंद भले ये कह रहे हों कि उनकी यात्रा अराजनितिक है. लेकिन सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने अविमुक्तेश्वरानंद के इस अभियान को शुभकामनाएं दीं. ये वही अखिलेश यादव हैं, जो हाल के महीनों में अविमुक्तेश्वरानंद के प्रति खुला नरम रुख दिखाते रहे हैं और सार्वजनिक रूप से उनके पक्ष में बयान दे चुके हैं. अब प्रश्न उठता है कि यदि ये पूरी तरह धार्मिक और गैर-राजनीतिक यात्रा है, तो विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा इसे लेकर इतना उत्साहित क्यों है? क्यों विपक्षी दलों को इस यात्रा में संभावना दिख रही है? क्यों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधने वाली लगभग हर आवाज़ इस अभियान के साथ सुर मिलाती दिखाई दे रही है?

उत्तर स्पष्ट है कि ये एक नैरेटिव वॉर है. विपक्ष सीधे हिंदुत्व पर हमला नहीं कर सकता, क्योंकि उसे जनता का प्रतिरोध झेलना पड़ता है. इसलिए अब एक नए मॉडल पर काम हो रहा है, हिंदू वस्त्रों में, संत के मंच से, हिंदू सरकार को कटघरे में खड़ा करो. अविमुक्तेश्वरानंद उसी मॉडल का उपयोगी चेहरा बनते दिख रहे हैं.

पहले दिन की भीड़ ने बता दिया, जनता ने स्क्रिप्ट पढ़ ली है

गोरखपुर में जिस यात्रा के लिए सैकड़ों गाड़ियों और विशाल धार्मिक जनलहर की तैयारी का दावा किया गया था. उसके आरम्भ पर नगण्य उपस्थिति ने एक बड़ा संदेश दिया है. ये सिर्फ भीड़ कम होना नहीं है. ये जनता का अविश्वास है. जनता समझ चुकी है कि उत्तर प्रदेश में गोवंश संरक्षण को लेकर योगी सरकार ने जो ठोस प्रशासनिक ढांचा खड़ा किया है, उसे झुठलाना आसान नहीं. 2017 के बाद अवैध कत्लखानों पर कार्रवाई, गोतस्करों पर लगातार दबिश, अस्थायी एवं स्थायी गौशालाओं का विस्तार, पशु चिकित्सा सुविधाओं और चारे के बजट में वृद्धि, ये सब जमीन पर दिखने वाली नीतियां हैं. ऐसे में 'प्रदेश में गौमाता असुरक्षित है' का भय बेचने की कोशिश आम जनमानस में उसी तीव्रता से नहीं बैठ रही, जैसी अविमुक्तेश्वरानंद चाहते थे.

यही कारण है कि उनके मंच पर भक्त दिखे, भावुक नारे दिखे, कैमरे दिखे पर जनता का स्वतःस्फूर्त सैलाब नहीं दिखा. फंडिंग के सवाल पर बौखलाहट... आखिर पैसा कहां से आ रहा है? यात्रा के एक दिन पहले प्रेस वार्ता में जब फंडिंग को लेकर सवाल हुआ, तो अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि एक भी पैसा किसी दुष्ट से नहीं लिया जा रहा. लेकिन ये उत्तर प्रश्न का समाधान नहीं, बल्कि प्रश्न से बचने का तरीका था. 81 दिन की यात्रा. सैकड़ों किलोमीटर का मार्ग. वाहन, ईंधन, भोजन, मंच, प्रचार सामग्री, सुरक्षा, मीडिया समन्वय, अनुयायियों का आवास इन सबका खर्च लाखों नहीं, करोड़ों में जाता है, तो ये धन कहां से आ रहा है? यदि आंदोलन पारदर्शी है, तो दानदाताओं की सूची सार्वजनिक क्यों नहीं? फंड मैनेजमेंट का ब्यौरा क्यों नहीं? कौन संगठन लॉजिस्टिक्स संभाल रहा है? कौन राजनीतिक या गैर-राजनीतिक समूह संसाधन दे रहा है? इन प्रश्नों पर संतुलित जवाब देने की बजाय पत्रकारों पर भड़कना ये संकेत देता है कि पर्दे के पीछे कुछ ऐसा अवश्य है जिसे खुलकर बताने में असुविधा है.

लगातार टकराव, लगातार सनसनी, लगातार भ्रम: यही रहा अविमुक्तेश्वरानंद का पैटर्न

पिछले कई महीनों में देखा जाए, तो अविमुक्तेश्वरानंद का सार्वजनिक व्यवहार एक शांत, समाधानकारी संत की बजाय एक निरंतर टकराव पैदा करने वाले राजनीतिक एक्टिविस्ट जैसा रहा है. कभी प्रशासन से भिड़ंत, कभी सरकार पर प्रत्यक्ष आरोप, कभी सनातन के नाम पर आक्रोशपूर्ण बयान, कभी प्रेस से विवाद, हर बार उनका केंद्र समाधान नहीं बल्कि सुर्खियां रहा है. जनता अब इस पैटर्न को समझने लगी है. पहले उत्तेजक बयान, फिर मीडिया कवरेज, फिर सरकार पर हमला, फिर स्वयं को पीड़ित संत के रूप में प्रस्तुत करना. लेकिन ये रणनीति अधिक समय तक चलती नहीं, क्योंकि लोग परिणाम देखते हैं, नाटक नहीं.

संत की गरिमा से राजनीतिक मोहरे तक 

सबसे बड़ा नुकसान अविमुक्तेश्वरानंद का स्वयं का किसी भी संत की शक्ति उसके शब्दों में नहीं, उसके प्रति जनता के निष्काम विश्वास में होती है. जब वही संत बार-बार राजनीतिक समयानुकूल मुद्दे चुनने लगे, विपक्षी दलों से सहानुभूति पाते दिखें, सरकार विरोध को ही धर्मयुद्ध बताने लगें और हर बार जनभावना के नाम पर असंतोष बेचने लगें, तब उनकी आध्यात्मिक विश्वसनीयता क्षीण होने लगती है. यही आज अविमुक्तेश्वरानंद के साथ हो रहा है. वो जितना योगी सरकार को घेरने निकलते हैं, उतना ही जनता के एक बड़े वर्ग में ये धारणा मजबूत होती जा रही है कि वो किसी अदृश्य राजनीतिक पटकथा के पात्र हैं और यही कारण है कि उनकी सभाओं में शोर तो सुनाई देता है, लेकिन जनलहर नहीं बनती.

गोरखपुर ने पहले दिन ही फैसला सुना दिया 

ये आंदोलन नहीं, प्रायोजित फ्लॉप शो है. गोरखपुर से शुरू हुई गोविष्टि यात्रा का पहला दिन प्रतीकात्मक रूप से बहुत निर्णायक था. यही वो क्षण था जहां अविमुक्तेश्वरानंद को दिखाना था कि जनता उनके साथ है, संत समाज उनके पीछे खड़ा है और गौरक्षा का मुद्दा उनके नेतृत्व में जनक्रांति बन सकता है. लेकिन जो दृश्य सामने आया उसने उल्टा संदेश दिया, जनता दूरी पर है, समर्थन सीमित है, प्रश्न अनेक हैं और राजनीति बहुत स्पष्ट है.

अब ये यात्रा चाहे 81 दिन चले, 403 विधानसभा घूमे, या लाख भाषण दे, पहले दिन की खालीपन भरी तस्वीरें ये कह चुकी हैं कि ये जनआंदोलन नहीं बन पाया. गौमाता की आड़ में मोदी-योगी सरकार पर प्रहार करने की ये कोशिश फिलहाल एक फ्लॉप शो, एक संदिग्ध राजनीतिक प्रोजेक्ट और एक जनता-विहीन संत-प्रायोजित नैरेटिव ऑपरेशन के रूप में सामने आई है.

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