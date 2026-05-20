बिहार में नहीं चला प्रयोग, अब यूपी में नई सियासी जमीन तलाश रहे अविमुक्तेश्वरानंद

सबसे बड़ा सवाल यही है कि यदि गौ-रक्षा ही वास्तविक उद्देश्य है, तो फिर अविमुक्तेश्वरानंद ने उन राज्यों को प्राथमिकता क्यों नहीं दी जहां खुले तौर पर बीफ राजनीति होती रही है?

ऋत्विक जायसवाल

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की 'गविष्ठि यात्रा' अब अपने धार्मिक स्वरूप से ज्यादा राजनीतिक संदेशों और सत्ता केंद्रित टकराव को लेकर चर्चा में है. 81 दिन, 403 विधानसभाओं की ये महत्वाकांक्षी राजनीतिक यात्रा बुधवार को 18वें दिन में प्रवेश करते हुए अब तक पूर्वांचल के 90 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों को कवर कर चुकी है. लेकिन जैसे-जैसे यात्रा आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे एक बड़ा सवाल और तेज होता जा रहा है कि आखिर अविमुक्तेश्वरानंद ने बिहार के बाद उत्तर प्रदेश को ही अपनी राजनीति और वैचारिक सक्रियता का केंद्र क्यों बनाया? जबकि बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में चुनाव हुए, जहां गोरक्षा का मुद्दा सबसे ज्वलंत रहा, मगर ऐसी यात्राएं वहां क्यों नहीं आयोजित की गईं?

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इसका जवाब सीधे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से जुड़ता है. बिहार में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने 'गौ मतदाता संकल्प यात्रा' और स्वघोषित 'गौ-भक्त उम्मीदवार' मॉडल के जरिए चुनावी हस्तक्षेप की खुली कोशिश की थी. उन्होंने 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का दावा किया था और अंततः करीब 198 समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में उतरे भी. परिणाम क्या रहा? कुल मिलाकर 5 से 6 लाख वोट जरूर मिले, लेकिन एक भी सीट नहीं आई और लगभग सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई.

अब उसी मॉडल का नया संस्करण उत्तर प्रदेश में दिखाई देने लगा है.

बिहार के बाद यूपी ही क्यों?

सबसे बड़ा सवाल यही है कि यदि गौ-रक्षा ही वास्तविक उद्देश्य है, तो फिर अविमुक्तेश्वरानंद ने उन राज्यों को प्राथमिकता क्यों नहीं दी जहां खुले तौर पर बीफ राजनीति होती रही है? पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में गौ-रक्षा का मुद्दा कहीं ज्यादा तीखा राजनीतिक विषय रहा है. लेकिन वहां न यात्राएं निकलीं, न अविमुक्तेश्वरानंद ने जाकर लोगों को जागरूक ही किया. इसके विपरीत उत्तर प्रदेश, जहां पहले से देश का सबसे कठोर गोवध कानून लागू है, वही लगातार निशाने पर है.

यही कारण है कि अब राजनीतिक हलकों में यह चर्चा तेज हो गई है कि गविष्ठि यात्रा का वास्तविक लक्ष्य गौ-रक्षा से ज्यादा उत्तर प्रदेश की राजनीति में वैचारिक स्पेस बनाना है.

योगी मॉडल बनाम अविमुक्तेश्वरानंद का एजेंडा

उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह लड़ाई और दिलचस्प इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि यहां पहले से गोरक्षपीठाधीश्वर और मुख्यमंत्री की मजबूत राजनीतिक और वैचारिक मौजूदगी है. योगी आदित्यनाथ केवल मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि हिंदुत्व राजनीति और गोरक्षा के सबसे प्रभावशाली चेहरों में गिने जाते हैं.

उनकी सरकार ने 2020 में देश का सबसे कठोर गोवध निवारण कानून लागू किया. एनएसए, गैंगस्टर एक्ट, संपत्ति जब्ती, हजारों गिरफ्तारियां, 7500 गोआश्रय स्थल, पशुपालकों के लिए डीबीटी योजना और प्राकृतिक खेती मॉडल जैसे कदमों को सरकार अपनी बड़ी उपलब्धि बताती है. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब यूपी में पहले से गोरक्षा को लेकर मजबूत राजनीतिक और प्रशासनिक मॉडल मौजूद है, तो फिर अविमुक्तेश्वरानंद किस नए एजेंडे के साथ मैदान में हैं?

भाषणों में गाय कम, राजनीति ज्यादा

गविष्ठि यात्रा के मंचों पर लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अप्रत्यक्ष निशाने साधे जा रहे हैं. कई सभाओं में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यह कहते सुनाई दिए कि 'हम दोनों में केवल एक ही सच्चा सनातनी हिंदू है.' राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह बयान सीधे वैचारिक प्रतिस्पर्धा का संकेत देता है. यही वजह है कि अब यह धारणा मजबूत हो रही है कि यात्रा का केंद्र गाय से ज्यादा राजनीतिक पहचान और वैचारिक चुनौती बनता जा रहा है.

जनता का सीमित रिस्पॉन्स

यात्रा के 18 दिन पूरे होने के बावजूद जमीन पर वैसी जनलहर दिखाई नहीं दी जिसकी अपेक्षा की जा रही थी. कई जिलों में सीमित भीड़ और स्थानीय राजनीतिक नेटवर्क की सक्रियता ज्यादा चर्चा में रही. समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के स्थानीय स्तर के नेता, खासकर दूसरी-तीसरी पंक्ति के क्षेत्रीय चेहरे, यात्रा में प्रमुख रूप से सक्रिय दिखाई दिए. राजनीतिक जानकारों की मानें तो बिहार की तरह यहां भी कुछ स्थानीय नेता भविष्य की संभावनाओं और टिकट राजनीति को ध्यान में रखते हुए अविमुक्तेश्वरानंद के मंच से नजदीकी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं.

सवालों से असहजता ने बढ़ाई मुश्किल

यात्रा के दौरान पत्रकारों से टकराव भी लगातार चर्चा में रहा. स्थानीय पत्रकारों का कहना है कि जब उनसे गौहत्या, गोमांस तस्करी या सरकारी संरक्षण जैसे आरोपों पर प्रमाण मांगे जाते हैं, तो वे सीधा जवाब देने के बजाय पत्रकारों पर ही नाराज हो जाते हैं. यही कारण है कि अब मीडिया के एक वर्ग में यह धारणा बनती जा रही है कि अविमुक्तेश्वरानंद के आरोपों की तुलना में उनके पास तथ्यात्मक आधार कमजोर है.

सबसे बड़ा सवाल

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या गविष्ठि यात्रा वास्तव में धार्मिक जनजागरण का अभियान है, या बिहार मॉडल की तरह उत्तर प्रदेश में भी एक नया राजनीतिक प्रयोग? और क्या जनता उस प्रयोग को स्वीकार करेगी, जब पहले से एक मजबूत और लोकप्रिय हिंदुत्व नेतृत्व राज्य की कमान संभाले हुए है? फिलहाल जमीन से जो संकेत मिल रहे हैं, वे यही बताते हैं कि जनता भावनात्मक नारों से ज्यादा ठोस काम और विश्वसनीय नेतृत्व को महत्व दे रही है.

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं. राजनीतिक-सामाजिक मुद्दों पर लेखन करते हैं.)