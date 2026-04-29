Exit Polls: पांच राज्यों में किसकी सरकार? पोल ऑफ पोल्स ने बढ़ाया रोमांच

भारत
2026 के विधानसभा चुनावों के एग्जिट पोल ने पांच राज्यों की सियासी तस्वीर साफ कर दी है.
देश के पांच राज्यों- पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में चुनावी प्रक्रिया संपन्न होने के साथ ही सबकी नजरें अब एग्जिट पोल के नतीजों पर टिक गई हैं. इन चुनावों को 2024 के आम चुनावों के बाद सबसे बड़ी राजनीतिक परीक्षा माना जा रहा है. अलग-अलग एजेंसियों द्वारा जारी 'पोल ऑफ पोल्स' के आंकड़ों ने कहीं सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट तेज कर दी है, तो कहीं मौजूदा नेतृत्व पर जनता के अटूट भरोसे की ओर इशारा किया है.
बंगाल की राजनीति हमेशा से ही पूरे देश के लिए आकर्षण का केंद्र रही है. 2026 के एग्जिट पोल इस बार राज्य में बड़े उलटफेर की ओर संकेत कर रहे हैं. आठ में से छह प्रमुख सर्वे एजेंसियों ने बंगाल में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिलने का अनुमान लगाया है.
|Source
|TMC+
|BJP+
|CONG+
|LEFT+
|OTH
|Janmat Polls
|195-205
|80-90
|1-3
|0-1
|3-5
|JVC
|131-152
|138-159
|0-2
|0-1
|0-1
|Matrize
|125-140
|146-161
|0-0
|0-0
|6-10
|P-Marq
|118-138
|150-175
|0-0
|0-0
|2-6
|Peoples Pulse
|177-187
|95-110
|1-3
|0-1
|0-0
|Poll Diary
|99-127
|142-171
|3-5
|2-3
|0-1
|Praja Poll
|85-110
|178-208
|0-0
|0-0
|0-5
|Poll of Exit Polls
|142
|143
|1
|1
|7
|Source
|BJP+
|CONG+
|AIUDF+
|OTH
|Axis My India
|88-100
|24-36
|0
|0-3
|Janmat Polls
|87-98
|29-30
|0
|0
|JVC
|88-101
|23-33
|2-5
|0
|KAMAKHYA ANALYTICS
|85-95
|26-39
|0
|0-3
|Matrize
|85-95
|25-32
|0
|6-12
|Peoples Insight
|88-96
|30-34
|0
|2-4
|Poll Diary
|86-101
|15-26
|0
|0
|Poll of Exit Polls
|92
|28
|0
|6
|Source
|LDF
|UDF
|BJP+
|OTH
|Axis My India
|49-62
|78-90
|0-3
|0-0
|Peoples Insight
|58-68
|66-76
|10-14
|0-1
|Peoples Pulse
|55-65
|75-85
|0-3
|0-0
|Vote Vibe
|58-68
|70-80
|0-0
|0-4
|Poll of Exit Polls
|60
|76
|3
|1
|Source
|NRC+
|CONG+
|TVK+
|OTH
|Axis My India
|16-20
|6-8
|2-4
|1-3
|KAMAKHYA ANALYTICS
|17-24
|4-7
|1-2
|0-1
|Peoples Pulse
|16-19
|10-12
|0-0
|1-2
|Praja Poll
|19-25
|6-10
|0-0
|0-0
|Poll of Exit Polls
|18
|9
|2
|1
|Source
|DMK+
|ADMK+
|TVK+
|OTH
|Axis My India
|92-110
|22-23
|98-120
|0
|JVC
|75-95
|128-147
|8-15
|0
|KAMAKHYA ANALYTICS
|78-95
|68-84
|67-81
|0
|Matrize
|122-132
|87-100
|10-12
|0-6
|P-Marq
|125-145
|65-85
|16-26
|1-6
|Peoples Insight
|120-140
|60-70
|30-40
|0-4
|Peoples Pulse
|125-145
|65-80
|18-24
|2-6
|Praja Poll
|148-168
|61-81
|1-9
|0
|Poll of Exit Polls
|128
|86
|17
|3
'प्रजा पोल' और 'मैट्रिज' जैसे सर्वेक्षणों की मानें तो भाजपा 150 से 200 के बीच सीटें जीतकर पहली बार बंगाल में अपनी सरकार बना सकती है. हालांकि, 'जनमत' और 'पीपल्स पल्स' जैसे सर्वे अब भी ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी को रेस में आगे रख रहे हैं और उनकी सत्ता में वापसी का दावा कर रहे हैं. इन विरोधाभासी आंकड़ों ने बंगाल के मुकाबले को देश का सबसे रोमांचक चुनावी मुकाबला बना दिया है.
पूर्वोत्तर के द्वार कहे जाने वाले असम में भाजपा नीत एनडीए के लिए स्थितियां काफी अनुकूल नजर आ रही हैं. अधिकांश एग्जिट पोल्स ने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की अगुवाई में सरकार की वापसी की भविष्यवाणी की है. विकास और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर लड़े गए इस चुनाव में विपक्ष का 'महागठबंधन' कमजोर पड़ता दिख रहा है. वहीं, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में भी एनडीए गठबंधन को स्पष्ट बढ़त मिलती दिख रही है, जिससे वहां सत्ता बरकरार रहने की पूरी संभावना है.
केरल में इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प है. राज्य की दशकों पुरानी परंपरा रही है कि यहां हर पांच साल में सत्ता बदल जाती है, लेकिन पिछला चुनाव जीतकर एलडीएफ ने इस मिथक को तोड़ा था. 2026 के आंकड़ों के अनुसार, इस बार कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ मजबूत वापसी करता दिख रहा है. सर्वे संकेत दे रहे हैं कि जनता ने इस बार बदलाव के पक्ष में वोट किया है.
दूसरी ओर, तमिलनाडु के समीकरण सबसे ज्यादा चौंकाने वाले हैं.जहां पारंपरिक रूप से मुकाबला डीएमके और एआईएडीएमके के बीच रहता था, वहां अब अभिनेता विजय की पार्टी 'टीवीके' ने एक मजबूत तीसरे विकल्प के रूप में दस्तक दी है. 'पोल ऑफ पोल्स' के अनुसार, राज्य में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत मिलना चुनौतीपूर्ण हो सकता है और सत्ता की चाबी क्षेत्रीय समीकरणों के पास रह सकती है.
एग्जिट पोल के अनुसार, जहां बंगाल में वैचारिक और सांगठनिक बदलाव की लहर दिख रही है, वहीं दक्षिण में नए विकल्पों की तलाश जारी है. हालांकि, एग्जिट पोल हमेशा सटीक साबित नहीं होते, इसलिए सभी राजनीतिक दलों और आम जनता को 4 मई को होने वाली मतगणना का इंतजार है. असली तस्वीर उसी दिन साफ होगी कि जनता ने किसे अपना जनादेश दिया है और किसके दावों में कितनी सच्चाई थी.
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