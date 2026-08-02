7.5 करोड़ की लागत से 24x7 होगी परीक्षा के पेपर की सुरक्षा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का पूरा प्लान जानिए

NTA ने अपने पूरे परीक्षा ढांचे में सुधार करने के लिए सुरक्षा टेंडर के अलावा हाउसकीपिंग और परीक्षा-ग्रेड प्रिंटिंग सेवाओं के लिए भी अलग-अलग टेंडर निकाले हैं.

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने परीक्षा पेपर सुरक्षा के लिए टेंडर जारी किए

चुनी गई कंपनी को 2 साल का प्रारंभिक अनुबंध मिलेगा

NTA ने क्वालिटी-एंड-कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन मॉडल को चुना है



नीट-यूजी-2026 पेपर लीक मामले के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने भविष्य में किसी भी गड़बड़ी को रोकेने और अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 7.5 करोड़ का एक टेंडर जारी किया है. इस कदम का मुख्य उद्देश्य NTA के दिल्ली के मिंटो रोड पर स्थित अपने हेडक्वार्टर, ओखला में मौजूद रीजनल ऑफिस और दूसरी तय जगहों पर संवेदनशील परीक्षा दस्तावेजों की 24 घंटे सुरक्षा सुनिश्चित करना है. जारी की गई निविदा सुरक्षा, हाउसकीपिंग और सुरक्षित प्रिंटिंग के लिए है.

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने संवेदनशील परीक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर संभालने वाली एजेंसियों के लिए कड़े नियम भी लागू किए गए हैं. जारी किए गए 'रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल' के अनुसार, चुनी गई एजेंसी NTA के कर्मचारियों, आने-जाने वालों, संपत्ति, परिसर, परीक्षा से जुड़ी गोपनीय सामग्री, सर्वर रूम, स्ट्रॉन्ग रूम, वेयरहाउस, रिकॉर्ड रूम और संवेदनशील परीक्षा रिकॉर्ड रखने वाले अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए सेवा प्रदान करेगी. हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, प्रारंभिक अनुबंध 2 वर्ष के लिए होगा. एजेंसी के प्रदर्शन के आधार पर इसे 1-1 वर्ष के लिए दो बार बढ़ाया जा सकता है.

निविदा के अनुसार, च्छुक एजेंसियां ​​17 अगस्त को दोपहर 3 बजे तक अपनी बोलियां (बिड्स) जमा कर सकती हैं. 17 अगस्त को ही टेक्निकल बिड्स खोली जाएंगी. NTA ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर यह भी बताया कि उसने गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस के जरिए हाउसकीपिंग सर्विस, सिक्योरिटी सर्विस और परीक्षा-स्तर की प्रिंटिंग सर्विस के लिए अलग-अलग टेंडर जारी किए हैं.

क्या हैं शर्तें...

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जो टेंडर जारी किया है उसके अनुसार, बोली लगाने वालों के पास प्रोफेशनल सिक्योरिटी सर्विस में कम से कम पांच साल का अनुभव होना चाहिए. इसके अलावा पिछले तीन फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 10 करोड़ का औसत सालाना टर्नओवर हो. बोली लगाने वाली कंपनी के पास केंद्र सरकार के संगठनों, परीक्षा एजेंसियों यूनिवर्सिटी, एयरपोर्ट, हॉस्पिटल, मेट्रो सिस्टम या दूसरी हाई-सिक्योरिटी वाली जगहों पर सुरक्षा देने का पहले का अनुभव होना भी जरूरी है.

NTA has floated a tender for Security Services for its Delhi office.



⏰ Due Date: 17 Aug 2026



Empanelled security agencies with a strong compliance record are invited to submit their bid on GeM.https://t.co/WVOFZObMh7#GeM #Tender #NationalTestingAgency #NTA pic.twitter.com/s3uZLjBTpT — National Testing Agency (@NTA_Exams) July 31, 2026

बोली लगाने वाली कंपनी को 15 लाख रूपये की अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट करनी होगी और कॉन्ट्रैक्ट की कीमत के 5 प्रतिशत के बराबर परफॉर्मेंस सिक्योरिटी भी जमा करनी होगी. इस काम की संवेदनशीलता को देखते हुए NTA ने क्वालिटी-एंड-कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन मॉडल को चुना है. यानी कि सिर्फ सबसे कम बोली लगाने वाले को ये कॉन्ट्रैक्ट मिलने की गारंटी नहीं है. NTA के परीक्षा सिस्टम की संवेदनशील प्रकृति और गोपनीयता की जरूरतों को देखते हुए सर्विस की क्वालिटी को सबसे अहम माना गया है.

मूल्यांकन प्रक्रिया में, टेक्निकल क्वालिटी को 70 प्रतिशत और फाइनेंशियल बोलियों को 30 प्रतिशत का वेटेज दिया जाएगा. केवल वही एजेंसियां ​​फाइनेंशियल राउंड के लिए क्वालिफाई करेंगी जो टेक्निकल मूल्यांकन में 100 में से कम से कम 70 अंक हासिल करेंगी.