FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
CAT 2026 का रजिस्ट्रेशन विंडो जल्द होने वाला है बंद, इस तारीख तक करें अप्लाई, जानें फीस और एग्जाम पैटर्न

CAT 2026 का रजिस्ट्रेशन विंडो जल्द होने वाला है बंद, इस तारीख तक करें अप्लाई, जानें फीस और एग्जाम पैटर्न

शेख हसीना की बेटी साइमा ने WHO के रीजनल हेड के पद से दिया इस्तीफा, जानें क्या है वजह?

शेख हसीना की बेटी साइमा ने WHO के रीजनल हेड के पद से दिया इस्तीफा, जानें क्या है वजह?

Business Idea: नौकरी से हैं परेशान तो 20 हजार से शुरू करें ये काम, घर की रसोई से बना सकते हैं करोड़ों का ब्रांड

नौकरी से हैं परेशान तो 20 हजार से शुरू करें ये काम, घर की रसोई से बना सकते हैं करोड़ों का ब्रांड, बहुत ज्यादा है डिमांड

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Test में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले महान खिलाड़ी, जो रूट ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

Test में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले महान खिलाड़ी, जो रूट ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

ODI में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले महान बल्लेबाज, लिस्ट में एक पाकिस्तानी का भी नाम

ODI में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले महान बल्लेबाज, लिस्ट में एक पाकिस्तानी का भी नाम

Duleep Trophy Final में दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, ईशान किशन की लिस्ट में हुई एंट्री

Duleep Trophy Final में दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, ईशान किशन की लिस्ट में हुई एंट्री

हिंदी न्यूज़भारत

भारत

'मुझे ससुराल में ही रहना है...', लाइफ पार्टनर चुनने के अधिकार में माता-पिता के दखल पर आया HC का अहम फैसला

कोर्ट ने कहा कि युवती के बयानों से कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि उसको लड़के के साथ रहने के लिए कोई अवैध दबाव बनाया गया हो इसलिए उसको उसकी मर्जी के बिना माता-पिता के साथ रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है.

Latest News

Neelam

Updated : Sep 10, 2026, 01:16 PM IST

'मुझे ससुराल में ही रहना है...', लाइफ पार्टनर चुनने के अधिकार में माता-पिता के दखल पर आया HC का अहम फैसला

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी घरवालों की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी करने वाले कपल को साथ रहने की इजाजत (Image Source: Unsplash)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • HC ने कहा- बालिग लड़के और युवती को लाइफ पार्टनर चुनने का अधिकार
  • यह भी कहा- माता-पिता की चिंताएं जीवनसाथी चुनने के अधिकार से ऊपर नहीं
  • घरवालों की मर्जी के खिलाफ शादी करने वाली 18 साल की युवती को कोर्ट ने दी पति के साथ रहने की इजाजत
  • शादी के बाद से माता-पिता के घर रह रही थी युवती

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि माता-पिता की चिंताएं बालिग लड़के या लड़की के पसंद का लाइफ पार्टनर चुनने के अधिकार से ऊपर नहीं हैं. यह संविधान के अनुच्छेद 21 का एक पहलू है. कोर्ट ने उस मामले में यह बात कही है, जिसमें एक 18 साल की युवती और युवक ने घरवालों की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की, लेकिन परिवार ने दोनों को अलग कर दिया और युवती अपने माता-पिता के साथ रह रही है. पति ने आरोप लगाया कि उसके ससुराल वालों ने जबरदस्ती उसकी पत्नी को अपने पास रखा हुआ है.

माता-पिता की चिंताओं पर क्या बोला हाईकोर्ट?

कोर्ट ने युवती से बात करके पाया कि उसने शादी अपनी मर्जी से की, किसी दबाव या अनुचित प्रभाव में आकर ऐसा नहीं किया और अब वह अपने पति के साथ ही रहना चाहती है. हालांकि, कोर्ट ने माता-पिता की चितांओं को भी जायज बताया और कहा कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन ये चिंताएं बेटी की लाइफ पार्टनर चुनने की स्वतंत्रता से ऊपर नहीं हैं. कोर्ट ने कहा कि अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सम्मान का पहलू है और राज्य और उसकी संस्थाओं के लिए जरूरी है कि वह ऐसी स्वायत्तता का सम्मान करें.

माता-पिता के घर जबरन पत्नी को रखने का पति ने लगाया आरोप

पति मोहित के वकील ने कोर्ट में कहा कि वह कानूनी रूप से विवाहित उसके मुवक्किल मोहित की पत्नी है और इनकी शादी इनके माता पिता की इच्छा के विरुद्ध हुई है. उन्होंने आरोप लगाया कि शादी के बाद युवती को उसके पिता और रिश्तेदारों ने अवैध रूप से रोककर रखा है. उन्होंने बताया कि इस मामले में जब कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई तो युवती ने खुद भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता की धारा 173(4) के तहत 20 जुलाई, 2026 को बदायूं में सक्षम अदालत के समक्ष शिकायत कर अपने पिता और रिश्तेदारों के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध किया.

पिता का दावा- बेटी की नहीं हुई शादी

दूसरी तरफ युवती के पिता ने इस बात से इनकार किया कि उनकी बेटी ने मोहित से विवाह किया था. उन्होंने कहा कि उनकी बेटी अपनी इच्छा से माता पिता के घर में रह रही है और उसे अवैध रूप से रोक कर नहीं रखा गया है. राज्य सरकार के वकील ने बताया कि पिता ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद लड़की को बरामद कर उसके उसके पिता को सौंप दिया गया था.

31 अगस्त को हाईकोर्ट ने दस्तावेजों पर गौर करने के बाद पाया कि युवती वयस्क हो चुकी है और इसलिए वह अपना जीवन साथी चुनने और अपनी पसंद की जगह पर रहने के लिए स्वतंत्र है. यह पता लगाने के लिए कि क्या युवती अपनी मर्जी से माता पिता के घर में रह रही है या उसे अवैध रूप से रोककर रखा गया है, कोर्ट ने युवती को पेश करने का निर्देश दिया था.

युवती ने जज को बताया- पति के साथ रहना चाहती हूं

7 सितंबर को जब युवती को कोर्ट में पेश किया गया तो जस्टिस संदीप जैन ने उसकी उम्र, इच्छा और किन परिस्थितियों में वह रह रही है, इसका पता लगाने के लिए युवती से बातचीत की. युवती ने स्पष्टरूप से बताया कि 8 जून, 2008 को उसका जन्म हुआ था और अब वह बालिग हो चुकी है. युवती ने बताया कि उसने अपनी मर्जी से बिना किसी दबाव, अनुचित प्रभाव या प्रेशर के  18 जुलाई, 2026 को मोहित से शादी की. उसने यह भी साफ किया कि वह अपने पति के साथ पत्नी के तौर पर ससुराल में रहना चाहती है. लड़के ने भी शादी की बात स्वीकार की और कहा कि वह भी पति के तौर पर युवती के साथ रहने का इच्छुक है. वहीं, युवती के पिता ने भी माना कि उनकी बेटी बालिग हो चुकी है.

अनुच्छेद 21 पर क्या बोला सुप्रीम कोर्ट?

युवती से व्यक्तिगत रूप से बात करने के बाद हाईकोर्ट ने पाया कि उसके बयान साफ और स्पष्ट हैं और उसने लगातार एक ही बात कही है. कोर्ट ने कहा, 'संविधान का अनुच्छेद 21 हर किसो को व्यक्तिगत स्वतंत्रता, गरिमा और जीवनसाथी चुनने की स्वतंत्रता देता है.' कोर्ट ने कहा कि एक बार लड़का या युवती बालिग हो जाते हैं तो उनके पास ये अधिकार है कि वह अपनी आगे की जिदंगी किस तरह जीना चाहते हैं, यहां तक की जीवनसाथी चुनना भी. अगर माता-पिता या रिश्तेदार इसे अवांछनीय और अस्वीकार्य मानते हैं, तो उनकी इच्छाओं को थोपा या प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है.

कोर्ट ने कपल को दी साथ रहने की इजाजत

कोर्ट ने कहा कि युवती के बयानों से कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि उसको लड़के के साथ रहने के लिए कोई अवैध दबाव बनाया गया हो इसलिए उसको उसकी मर्जी के बिना माता-पिता के साथ रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है. इसके साथ ही कोर्ट ने लड़की को पति के साथ रहने की स्वतंत्रता दे दी. जस्टिस संदीप जैन ने अधिकारियों को युवती और उसके पति की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने कहा कि अदालत से घर तक उन्हें सुरक्षित पहुंचाया जाए.

 

यह भी पढ़ें:- यूपी चुनाव से पहले BSP में बड़ा भूचाल! मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से किया बाहर

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Test में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले महान खिलाड़ी, जो रूट ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
Test में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले महान खिलाड़ी, जो रूट ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
ODI में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले महान बल्लेबाज, लिस्ट में एक पाकिस्तानी का भी नाम
ODI में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले महान बल्लेबाज, लिस्ट में एक पाकिस्तानी का भी नाम
Duleep Trophy Final में दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, ईशान किशन की लिस्ट में हुई एंट्री
Duleep Trophy Final में दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, ईशान किशन की लिस्ट में हुई एंट्री
Duleep Trophy में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम
Duleep Trophy में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम
Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, सिर्फ दो ने पार किया 100 का आंकड़ा
Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, सिर्फ दो ने पार किया 100 का आंकड़ा
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement