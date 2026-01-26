FacebookTwitterYoutubeInstagram
यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला ने कहा, 'गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट बनना जीवन का सबसे बड़ा सम्मान'

MP Police Constable Result 2025: मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट जारी होने के बाद अब आगे क्या? जानें डिटेल्स

Republic Day 2026: क्या है 'बीटिंग रिट्रीट'? जिसके साथ 26 जनवरी के उत्सव का होता है समापन

भारत

यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा और यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन इस गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए. उर्सुला ने इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा सम्मान बताया है.

सुमित तिवारी

Updated : Jan 26, 2026, 02:53 PM IST

Republic Day Parade 2026

भारत आज अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है. 77वें गणतंत्र दिवस के आयोजन समारोह में यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा और यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए. उर्सुला ने इसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सम्मान बताया.

उर्सुला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा

यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "गणतंत्र दिवस समारोह में चीफ गेस्ट बनना जिंदगी का सबसे बड़ा सम्मान है. एक सफल भारत दुनिया को ज्यादा स्थिर, खुशहाल और सुरक्षित बनाता है और हम सभी को फायदा होता है." बता दें, ईयू के दोनों बड़े नेता भारत पहुंचे हुए हैं, जहां 27 जनवरी को 16वें ईयू-भारत शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे, जिसकी मेजबानी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे. इस मौके पर दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते का ऐलान भी हो सकता है.

यूरोपीय देश परंपरागत तौर पर अमेरिका के करीब रहे हैं

यूरोपीय देश परंपरागत तौर पर अमेरिका के करीब रहे हैं. ईयू-यूएस मिलकर वैश्विक आर्थिक उत्पादन के 40 फीसदी से ज्यादा और विश्व व्यापार के लगभग एक तिहाई हिस्से के साझेदार हैं. हालांकि, अमेरिकी की सत्ता में राष्ट्रपति ट्रंप की वापसी के बाद से 'टैरिफ बम' ने अंतरराष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित किया है. आज यूरोप यूएस से इतर भारत के साथ द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने के लिए उत्साहित है और वह एक स्थिर साझेदार के रूप में भारत की ओर उम्मीद की नजरों से देख रहा है.
दिल्ली में रविवार को दोनों ईयू नेताओं को गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया. इसके अलावा सोमवार को गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने से पहले उर्सुला और कोस्टा ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की थी.

77वें रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के लिए उन्हें चीफ गेस्ट

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुलाकात की तस्वीरें साझा कर लिखा, "ईयू काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा और ईयू कमीशन की अध्यक्ष वॉन डेर लेयेन का भारत में स्वागत करते हुए बहुत खुशी हो रही है. 77वें रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के लिए उन्हें चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाना हमारे लिए बहुत खुशी की बात है. मुझे यकीन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी आने वाली बातचीत भारत-यूरोपियन यूनियन के संबंधों में एक नया अध्याय शुरू करेगी."

भारत-ईयू: भरोसे और भरोसे की साझेदारी

बता दें, इससे पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "भारत-ईयू: भरोसे और भरोसे की साझेदारी. यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा का भारत के राजकीय दौरे पर नई दिल्ली पहुंचने पर दिल से स्वागत है. वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने उनका स्वागत किया."

