ज्वालामुखी की राख से दिल्ली तक में प्रदूषण बढ़ने के आसार, बिजली समेत मिलेंगे ये 5 फायदे

New Labour Codes: क्या कम हो जाएगी आपकी 'टेक-होम सैलरी'? यहां समझिए '50% वेज रूल' का पूरा गणित

'डॉलर की तुलना में रुपये का गिरना चिंता की बात नहीं...' RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा का बड़ा बयान

IPL ऑक्शन में खिलाड़ी कैसे देते हैं अपना नाम? किस तरह सेट होता है बेस प्राइस

Volcanic Ash Benefits: क्या ज्वालामुखी की राख से चमक जाती है स्किन? जानें इसके 5 फायदे

Volcanic Ash impact on AQI: क्या ज्वालामुखी की राख से और खराब होगी दिल्ली की हवा? 5 बड़ी बातें

भारत

Volcanic Ash Benefits: ज्वालामुखी की राख से दिल्ली तक में प्रदूषण बढ़ने के आसार, बिजली समेत मिलेंगे ये 5 फायदे

इथियोपिया के ज्वालामुखी विस्फोट का प्रभाव दिल्ली एनसीआर तक पर पड़ सकता है. इसकी वजह ज्वालामुखी की राख का हवा में मिलकर प्रदूषण बढ़ाना है. हालांकि इसके कई सारे फायदे भी हैं.

नितिन शर्मा

Updated : Nov 25, 2025, 01:52 PM IST

इथियोपिया में हुए ज्वालामुखी विस्फोट न सिर्फ स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं, बल्कि इससे तेज धमाके और राख के चलते सैकड़ों किलोमीटर दूरी पर बैठे लोगों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. इसकी राख हवा में मिलकर हज़ारों किलोमीटर तक फैल जाती है. इसके चलते हवा की गुणवत्ता पर काफी बुरा प्रभाव पड़ता है. यह हवा में मिलकर प्रदूषण बढ़ा देती है. वैज्ञानिकों के अनुसार, अगर किसी बड़े ज्वालामुखी का विस्फोट लगातार जारी रहता है तो उसकी राख काफी लंबी दूरी तय कर लेती है. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ज्वालामुखी की यह राख दिल्ली एनसीआर को भी प्रभावित कर सकती है. वहीं वैज्ञानिकों की माने तो कई रूप से ज्वालामुखी फटने से निकली राख काफी फायदेमंद भी होती है. आइए जानते हैं इसके नुकसान और फायदे...

ज्वालामुखी की राख से बढ़ सकता है दिल्ली का प्रदूषण

सर्दी शुरू होने के साथ ही दिल्ली एनसीआर की हवा खराब होने लगती है. इसका PM 2.5 काफी ज्यादा होता है, जो लोगों की सेहत को बुरी तरह से प्रभावित करती है. इस समय में भी दिल्ली एनसीआर में कई इलाकों का एक्यूआई काफी बढ़ा हुआ है. वहीं ज्वालामुखी की फाइन राख (Volcanic Ash) से और ज्यादा भयंकर हो सकता है. इसकी वजह ज्वालामुखी से निकाली राख  हवा में शामिल होकर माइक्रो-कणों की मात्रा बढ़ा देती है. इसकी वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स अचानक “Severe” श्रेणी में पहुंच सकता है.

हवाई उड़ान से लेकर सांस संबंधित बीमारियां को करेगी प्रभावित

ज्वालामुखी की राख का बुरा प्रभाव हवाई उड़ान से लेकर लोगों के स्वास्थ्य तक पर पड़ेगा. इसकी वजह से सांस संबंधित बीमारियों से जूझ रहे लोगों की जान के लिए खतरा बढ़ जाएगा. इसको लेकर दिल्ली एनसीआर के लोग परेशान हैं. इसकी वजह हवा में मिलकर यह राख दिल्ली एनसीआर तक पहुंच सकती है. 

ज्वालामुखी विस्फोट से निकली राख के फायदे

वहीं हैरानी की बात यह है कि ज्वालामुखी विस्फोट के बाद निकली राख के नुकसान के साथ ही कई सारे फायदे भी हैं. इसका असर बिजली भंडारण से लेकर कृषि और ऊर्जा उत्पादन पर सकारात्मक रूप से देखा जाता है. आइए जानते हैं ज्वालामुखी की राख के फायदे...

बिजली को स्टोर करने में इस्तेमाल कर सकते हैं ज्वालामुखी की राख

बिजली की मांग बढ़ती जा रही है, लेकिन इसकी प्रोडक्टिविटी में डिमाड़ के अनुसार कमी है. यही वजह है कि बिजली की पूर्ति और बढ़ोतरी के लिए दूसरे तरीके अजमाये जा रहे हैं. इनमें रिन्यूएबल एनर्जी यानी सोलर पैनल और पवन चक्की से बिजली बनाई जा रही है. इसकी कैपेसिटी से ज्यादा होती है. इसलिए इसे स्टोर किया जाता है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई ठोस तरीका नहीं है जिससे लंबे समय तक बिजली को स्टोर किया जा सके. ऐसे में ज्वालामुखी की राख इसमें अहम भूमिका निभा सकती है. 

बिजली प्रॉडक्शन बढ़ोतरी में कर सकती है मदद

ज्वालामुखी की राख में बिजली उत्पादन बढ़ोतरी में अहम भूमिका निभाती है. इससे बादलों में चार्ज का असंतुलन बढ़ता है. इसकी वजह से बिजली कड़कने की घटनाएं ज्यादा होती है तो वहीं कुछ रिसर्च का दावा है कि इससे हाइड्रो-पावर क्षेत्रों में बारिश बढ़ सकती है, जो अप्रत्यक्ष रूप से बिजली उत्पादन के लिए फायदेमंद है.

मिट्टी की उर्वरता में जबरदस्त बढ़ोतरी

ज्वालामुखीय की राख के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सिलिका जैसे कई खनिज पाए जाते हैं.इससे मिट्टी ज्यादा उपजाऊ हो जाती है. यह फसल के लिए भी बेहद फायदेमंद होने के साथ ही  ज्वालामुखी क्षेत्रों में खेती की उपज ज्यादा बढ़ जाती है. 

त्वचा की देखभाल के लिए होती है फायदेमंद

ज्वालामुखी की राख को बेंटोनाइट या जिओलाइट मिट्टी भी कहा जाता है. इसका इस्तेमाल सौंदर्य उत्पादों में किया जाता है, क्योंकि यह खनिजों से भरपूर होती है और इसमें विषहरण डिटॉक्सिफिकेशन और एक्सफ़ोलीएटिंग गुण भरपूर मात्रा में होते हैं. 

