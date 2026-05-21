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Essel Group की सफलता की कहानी: हर दौर में बनाया नया ट्रेंड, ऐसे बना नंबर-1

हिसार से शुरू हुआ सफर दिल्ली पहुंचा और फिर देश-दुनिया तक फैल गया. अब 2026 में एस्सेल ग्रुप अपने 100 साल पूरे कर रहा है. इस शताब्दी वर्ष में आइए जानते हैं, किन-किन क्षेत्रों में यह समूह अग्रणी रहा है...

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : May 21, 2026, 07:21 AM IST

Essel Group की सफलता की कहानी: हर दौर में बनाया नया ट्रेंड, ऐसे बना नंबर-1

EsselGroup@100

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ठीक 100 साल पहले जो छोटा-सा बीज बोया गया था, आज वह एक विशाल वटवृक्ष बन चुका है. यह कहानी है एस्सेल ग्रुप की, जिसने न सिर्फ भारत में निजी सैटेलाइट टीवी और प्राइवेट न्यूज चैनलों की शुरुआत कर मीडिया जगत में नई क्रांति लाई, बल्कि कई अलग-अलग क्षेत्रों में अपनी मजबूत पहचान भी बनाई. साल 1926 में श्री जगन्नाथ गोयनका ने हरियाणा से इस कारोबारी सफर की शुरुआत की. सफर आसान नहीं था, कई चुनौतियां और कठिन दौर आए, लेकिन मजबूत इरादों और दूरदर्शी सोच ने इस समूह को लगातार आगे बढ़ाया. हिसार से शुरू हुआ यह सफर दिल्ली पहुंचा और फिर देश-दुनिया तक फैल गया. अब 2026 में एस्सेल ग्रुप अपने 100 साल पूरे कर रहा है. इस शताब्दी वर्ष में आइए जानते हैं, किन-किन क्षेत्रों में यह समूह अग्रणी रहा है.

1. भारतीय सेना को प्रोसेस्ड अनाज की सप्लाई करने वाली भारत की पहली कंपनी.
2. प्रोसेस्ड अनाज के भंडारण में इस्तेमाल होने वाले HDPE (हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलीन) का निर्माण करने वाली भारत की पहली कंपनी.
3. दुनिया की सबसे बड़ी लैमिनेटेड ट्यूब्स निर्माता कंपनी.
4. भारत का सबसे बड़ा एम्यूजमेंट पार्क और एशिया का सबसे बड़ा थीम वाटर पार्क.
5. भारत की पहली और सबसे बड़ी निजी सैटेलाइट टेलीविजन कंपनी- 1992 में भारत के पहले हिंदी एंटरटेनमेंट चैनल के तौर पर Zee TV की शुरुआत हुई.
6. भारत की सबसे बड़ी मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स कंपनी.
7. साल 1995 में भारत का 24-घंटे का पहला प्राइवेट न्यूज चैनल (Zee News) लॉन्च हुआ.
8. भारत का पहला लॉटरी व्यवसाय- साल 2001 में प्लेविन लॉटरी ने भारत में पहली बार ऑनलाइन टिकट सेल की शुरुआत की.  
9. भारत की पहली कीमती धातुओं की रिफाइनरी- 2001 में शिरपुर रिफाइनरी के तौर पर भारत की पहली और एशिया की सबसे बड़ी गोल्ड रिफाइनरी की शुरुआत हुई.
10. भारत का सबसे बड़ा प्री-स्कूल नेटवर्क Kidzee साल 2003 में लॉन्च हुआ.
11. भारत की पहली और सबसे बड़ी DTH कंपनी डिश टीवी साल 2004 में लॉन्च हुई.
12. भारत की शीर्ष 10 इन्फ्रा कंपनियों में से एक.

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