Essel Group इस साल 2026 में अपने 100 वर्षों का ऐतिहासिक सफर पूरा कर रहा है. एक छोटे अनाज व्यापार से शुरू हुआ यह सफर आज भारतीय उद्योग, मीडिया, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और मनोरंजन की दुनिया में एक बड़ी पहचान बन चुका है...

साल 1926 में हरियाणा के हिसार जिले की आदमपुर अनाज मंडी से एक ऐसे कारोबारी सफर की शुरुआत हुई, जिसने आगे चलकर भारत के बड़े बिजनेस समूहों में अपनी पहचान बनाई. जगन्नाथ गोयनका के नेतृत्व में तीन भाइयों ने बेहतर व्यापारिक अवसरों की तलाश में एक नई शुरुआत की, यही बाद में Essel Group के रूप में विकसित हुई. करीब 100 वर्षों के इस लंबे सफर में समूह ने कई आर्थिक उतार-चढ़ाव और मुश्किल दौर देखे, लेकिन हर चुनौती का मजबूती से सामना करते हुए आगे बढ़ता रहा. जहां कई बड़े बिजनेस घराने दो-तीन पीढ़ियों के बाद कमजोर पड़ जाते हैं, वहीं Essel Group की छठी पीढ़ी आज भी इस विरासत को आगे बढ़ा रही है.

100 साल का सफर

1926 से 1946 के साल

Essel Group की नींव 1926 में 'रामगोपाल इंद्रप्रस्थ मेसर्स' के रूप में रखी गई थी, जिसकी शुरुआत आदमपुर मंडी और ओकारा दुकान में खाद्यान्न और अनाज के व्यापार से हुई. साल 1941 में बेहतर अवसरों की तलाश में बिजनेस को आदमपुर से हिसार स्थानांतरित किया गया. इसके कुछ वर्षों बाद 1946 में ओकारा दुकान बंद हो गई, जिसके बाद डॉ. सुभाष चंद्रा के पिता श्री नंदकिशोर गोयनका ने महज 16 साल की उम्र में पारिवारिक कारोबार की जिम्मेदारी संभाली और उसे नई दिशा दी.

1948 से 1951 के साल

साल 1948 में श्री जगन्नाथ गोयनका दिल्ली आ गए और मोतियाखान इलाके में जमीन खरीदकर पॉलिश की हुई दालों की फैक्ट्री शुरू की. 1951 तक हिसार की नई यूनिट गुजरात और दक्षिण भारत के राज्यों में पॉलिश किए गए अनाज की सप्लाई करने लगी, जिससे कारोबार तेजी से बढ़ा.

1969 से 1971 के साल

1969 में कंपनी का नाम बदलकर 'सुभाष चंद्रा लक्ष्मी नारायण' (SL) रखा गया. इसके बाद 1970 में डॉ. सुभाष चंद्रा महज 20 साल की उम्र में केवल 17 रुपये और एक सूटकेस के साथ बड़े सपने लेकर दिल्ली पहुंचे. 1971 में उन्होंने एक दाल मिल लीज पर लेकर उद्योग जगत में कदम रखा और यहीं से कारोबार का विस्तार शुरू हुआ.

1976 से 1981 के साल

1976 में कंपनी का नाम बदलकर Essel Group of Industries कर दिया गया. 1981 में डॉ. सुभाष चंद्रा भारत में लैमिनेटेड प्लास्टिक ट्यूब टेक्नोलॉजी लेकर आए और Essel Propack Limited की शुरुआत की. यह कंपनी आज दुनिया की सबसे बड़ी ट्यूब निर्माता कंपनियों में शामिल है और हर साल अरबों ट्यूब का उत्पादन करती है.

1990 से 1995 के साल

1990 में मुंबई में Essel World की शुरुआत हुई, जो उस समय एशिया के सबसे बड़े मनोरंजन पार्कों में गिना जाता था. इसके बाद 1992 में Zee TV लॉन्च हुआ, जिसने भारत में निजी सैटेलाइट टीवी इंडस्ट्री की शुरुआत की और मनोरंजन जगत में बड़ा बदलाव लाया. 1995 में Zee News लॉन्च हुआ, जिसे भारत के पहले निजी 24 घंटे के न्यूज चैनलों में गिना जाता है. इसी दौरान Zee TV ने ब्रिटेन में अपनी शुरुआत कर अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी कदम रखा.

2001 से 2015 के साल

Essel Group ने मीडिया और मनोरंजन के अलावा कई दूसरे क्षेत्रों में भी विस्तार किया. 1994 में SITI Cable Network की शुरुआत हुई. 2001 में Shirpur Gold Refinery और Playwin Lottery लॉन्च की गई. 2003 में Kidzee की शुरुआत हुई, जो बाद में एशिया की बड़ी प्री-स्कूल चेन में शामिल हुई. 2004 में Dish TV लॉन्च हुआ, जिसने भारत में DTH सेवाओं को नई पहचान दी. इसके बाद साल 2005 में DNA अखबार और मल्टीप्लेक्स बिजनेस में E-City Bioscope Entertainment Pvt. Ltd, साल 2007 में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में Essel Infraprojects Ltd., साल 2013 में फाइनेंस सेक्टर में Essel Finance Management LLP और साल 2015 में हाउसिंग सेक्टर में ASHA 2022 लॉन्च करने समूह ने अपनी मौजूदगी मजबूत की.

2016 से 2026 के साल

2016 में Essel Group ने अपने 90 साल पूरे किए और अब 2026 में यह समूह अपने 100 वर्षों का ऐतिहासिक सफर पूरा कर रहा है. एक छोटे अनाज व्यापार से शुरू हुआ यह सफर आज भारतीय उद्योग, मीडिया, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और मनोरंजन की दुनिया में एक बड़ी पहचान बन चुका है.



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