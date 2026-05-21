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भारत

एस्सेल ग्रुप के बेमिसाल 100 साल, डॉ. सुभाष चंद्रा ने शेयर किया संघर्ष वाले दिनों का एक खास किस्सा

एस्सेल ग्रुप का पिछले 100 साल में सभी तरह के बिजनेस में वैल्यू क्रिएशन का एक शानदार ट्रैक रिकॉर्ड रहा है.

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Gaurav Barar

Updated : May 21, 2026, 02:57 PM IST

एस्सेल ग्रुप के बेमिसाल 100 साल, डॉ. सुभाष चंद्रा ने शेयर किया संघर्ष वाले दिनों का एक खास किस्सा
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एस्सेल ग्रुप (Essel Group) ने गुरुवार (21 मई 2026) को अपनी स्थापना के शानदार 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं. ग्रुप की इस ऐतिहासिक शताब्दी वर्षगांठ के खास मौके पर एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन और पूर्व राज्यसभा सांसद डॉ. सुभाष चंद्रा ने कंपनी के इस बेहद रोमांचक और प्रेरणादायक सफर की कहानी सबके साथ साझा की.

उन्होंने बताया कि कैसे तमाम बड़ी चुनौतियों, मुश्किलों और उतार-चढ़ाव का सामना करने के बावजूद एस्सेल ग्रुप ने कॉर्पोरेट जगत में नए आयाम स्थापित किए और बड़े-बड़े मुकाम हासिल किए. इस मौके पर Q&A सेशन के दौरान डॉ. सुभाष चंद्रा ने अपने संघर्ष के शुरूआती दिनों से जुड़ा एक खास किस्सा भी सुनाया. Q&A सेशन में डॉ. सुभाष चंद्रा से सवाल किया गया कि आपके ग्रुप के शुरुआती दिनों का कौन सा बड़ा संघर्ष रहा, जिसे आज की पीढ़ी के लिए जानना बहुत जरूरी है? 

शुरुआती दिनों का किस्सा सुनाया

इसपर डॉ. सुभाष चंद्रा ने कहा कि संघर्ष तो बहुत थे, अब कौन-कौन से किस्से गिनाऊं. आदमपुर की एक छोटी सी अनाज मंडी से जब शुरुआत की, तब कदम-कदम पर मुश्किलें थीं. उस दौर में हमारी सबसे बड़ी ताकत थी कमिटमेंट निभाने का हमारा सिद्धांत. उन दिनों उत्तर भारत की मंडियों में मिलों के लिए सीधे रॉ-मटीरियल खरीदा जाता था. एक वक्त ऐसा आया जब बोली के दौरान लोगों ने मुझे अपना माल बेचना ही बंद कर दिया. लेकिन मैं डरा नहीं, मैंने सीधे दुकानदारों से बात की और कहा, "मैं कहीं भागने वाला नहीं हूं. आप फिक्र मत कीजिए, माल उठाने से पहले अपनी रकम मेरी दुकान से ले जाइएगा." 

दोस्त की सलाह आई बड़े काम

उन्होंने आगे बताया कि तभी मुझे एक दोस्त ने बेहद कीमती सलाह दी कि सुभाष, अगर तुम्हारे पास 10 हजार रुपये हैं और बाजार का 30 हजार देना है, तो हर किसी का थोड़ा-थोड़ा पैसा दे आओ. जिसे 1000 देना है उसे 500 दे दो, जिसे 2000 देना है उसे 1000 दे दो. मैंने ऐसा ही किया. नतीजा यह हुआ कि मंडी में मेरी साख बन गई कि सुभाष के पास पैसे मांगने नहीं जाना पड़ता, रकम आते ही वह खुद लौटा जाता है. 

लोगों का भरोसा जीता

उन्होंने कहा कि लोगों के इसी भरोसे ने मेरे लिए बाजार के सारे दरवाजे खोल दिए. जब आपकी साख मजबूत हो और लोग आप पर आंख मूंदकर भरोसा करें, तो कामयाबी तय है. तो शुरूआती दिनों का संघर्ष कुछ ऐसा रहा था. कुछ दोस्तों की अच्छी सलाह ने बहुत मदद की और अच्छे दोस्त होना भी एक दौलत के सामान ही है. मेरे दोस्तों में कोई वॉचमेकर था, कोई हार्डवेयर का काम करता था, तो कोई चायपत्ती का. हम सबने एक-दूसरे का हाथ थामा और साथ मिलकर अपने-अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया. इस तरह मैंने बाजार में वो खोया हुआ भरोसा वापस जीता, जो पारिवारिक दिक्कतों और बिजनेस धीमा होने की वजह से कभी डगमगा गया था.

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