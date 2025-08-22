Elvish Yadav Firing Case: यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर गोली चलाने वाला मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार, खुल सकते हैं बड़े राज

फायरिंग की यह वारदात एल्विश के घर पर लगे सीसीटीवी कैमरों मे कैद हो गई. इसमें तीन बदमाश बाइक पर घर के बाहर आते दिखाई दे रहे हैं. कुछ मिनट बाद, उनमें से दो ने यूट्यूबर के घर पर गोलीबारी शुरू कर दी.

पिछले हफ्ते यूट्यूबर और बिगबॉस ओटीटी विजेता एल्विश यादव के गुरुग्राम स्थित घर पर दर्जनों गोलियां चलाने वाले एक आरोपी को आज सुबह फरीदाबाद पुलिस गिरफ्तार कर लिया. आरोपी ने खुद को घिरता देख पुलिस पर फायरिंग कर दी. इसके जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आरोपी को पैर गोली मारकर दबोच लिया.

आरोपी की पहचान फरीदाबाद के जवाहर कॉलोनी निवासी इशांत उर्फ ​​ईशू गांधी के रूप में हुई है. आरोपी ने फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम पर ऑटोमैटिक पिस्टल से आधा दर्जन से ज़्यादा राउंड फायरिंग की. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसके पैर में गोली मार दी और घेराबंदी कर आरोपी को दबोच लिया. उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया.

17 अगस्त को एल्विश यादव के घर पर चलाई थी गोलियां

गोलीबारी की घटना 17 अगस्त को हुई जब तीन नकाबपोश लोग सुबह करीब साढ़े पांच बजे सेक्टर 56 स्थित एल्विश यादव के घर पहुंचे. इन्होंने यूट्यूबर के घर के बाहर खड़े होकर कम से कम 25 गोलियां चलाईं. घटना के समय एल्विश घर पर नहीं था. पुलिस के अनुसार, वह किसी काम से हरियाणा से बाहर गये थे. हालांकि, घर का केयरटेकर और परिवार के कुछ सदस्य अंदर थे. गनीमत रही कि इस गोलीबारी में कोई घायल नहीं हुआ.

सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई वारदात

फायरिंग की यह वारदात एल्विश के घर पर लगे सीसीटीवी कैमरों मे कैद हो गई. इसमें तीन बदमाश बाइक पर घर के बाहर आते दिखाई दे रहे हैं. कुछ मिनट बाद, उनमें से दो ने यूट्यूबर के घर पर गोलीबारी शुरू कर दी, फिर वे रुक गए. ऐसा लग रहा था जैसे वे अपनी बंदूकें लोड कर रहे हों. इसके बाद उन्होंने फिर से फायरिंग की और बाइक पर सवार होकर फरार हो गये.

वारदात के बाद इस गिरोह सोशल मीडिया पर किया पोस्ट

वारदात के कुछ घंटों बाद ही कुख्यात बदमाश हिमांशु भाऊ गिरोह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर गोलीबारी की ज़िम्मेदारी ली. उन्होंने यूट्यूबर पर जुए को बढ़ावा देने का आरोप लगाया. इस गिरोह का सरगना पुर्तगाल का भगोड़ा गैंगस्टर हिमांशु भाऊ बताया जा रहा है.इसमें उन्होंने कहा था कि एल्विश यादव के घर पर जो गोलियां चलीं, वो हम, नीरज फरीदपुर और भाऊ रिटोलिया ने चलाईं हैं. आज हमने उसे अपना परिचय दिया है. उसने सट्टे को बढ़ावा देकर कई घर बर्बाद किए हैं. और ये सभी सोशल मीडिया के कीड़े, हम चेतावनी दे रहे हैं कि अगर कोई भी सट्टे को बढ़ावा देते हुए पाया गया तो उसे कभी भी कॉल या गोली मिल सकती है. इसलिए जो भी सट्टेबाज़ी में हैं, तैयार रहें," पोस्ट में लिखा है.

पुलिस अन्य आरोपियों का पता लगाने में जुटी

पुलिस ने एल्विश यादव के घर फा​यरिंग करने वाले आरोपियों में से एक गिरफ्तार कर लिया है. अब उसके दो अन्य साथियों का पता लगाने में जुटी है. पुलिस को अंदेशा है कि वह भी फरीदाबाद या फिर आसपास के इलाकों में छिपे हुए हैं.

