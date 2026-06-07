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भारत में घट रही जन्म दर, कम बच्चे पैदा होने पर एलन मस्क ने जताई चिंता, क्या हमें भी परेशान होने की जरूरत? जानिए

India Birth Rate Decline: महिलाओं में बढ़ती शिक्षा, शहरीकरण और जीवनयापन के बढ़ते खर्च के कारण भारत का टोटल फर्टिलिटी रेट (TFR) अब 1.9 पर पहुंच गया है.

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Gaurav Barar

Updated : Jun 07, 2026, 05:02 PM IST

भारत में घट रही जन्म दर, कम बच्चे पैदा होने पर एलन मस्क ने जताई चिंता, क्या हमें भी परेशान होने की जरूरत? जानिए

भारत की घटती जन्म दर पर एलन मस्क ने जताई चिंता

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दुनिया के सबसे अमीर कारोबारियों में से एक एलन मस्क ने भारत की आबादी को लेकर एक ऐसी चेतावनी दी है, जिसने सोशल मीडिया से लेकर विशेषज्ञों के बीच एक नई बहस छेड़ दी है. मस्क का कहना है कि भारत में अब बच्चे पैदा होने की रफ्तार यानी जन्म दर उस स्तर से भी नीचे आ गई है, जो किसी भी देश की आबादी को स्थिर रखने के लिए जरूरी होती है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट का जवाब देते हुए मस्क ने लिखा, "भारत की जन्म दर रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे गिर चुकी है. देश के सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे वर्ग में तो यह बदलाव कई साल पहले ही आ चुका था." 

रिप्लेसमेंट लेवल क्या होता है?

मस्क का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब हाल के आंकड़ों में भारत की कुल प्रजनन दर (टोटल फर्टिलिटी रेट) 1.9 दर्ज की गई है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, आबादी को संतुलित बनाए रखने के लिए 2.1 का स्तर जरूरी माना जाता है, जिसे रिप्लेसमेंट लेवल कहते हैं. इसका मतलब यह होता है कि एक पीढ़ी की आबादी अगली पीढ़ी के बराबर बनी रहे.

क्यों आ रही है जन्म दर में गिरावट?

विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में जन्म दर कम होने के पीछे कोई एक वजह नहीं है, बल्कि बदलते समाज और लाइफस्टाइल का इसमें बड़ा हाथ है.

  • शिक्षा और करियर- महिलाओं में शिक्षा का स्तर लगातार बढ़ रहा है. अब वे अपने करियर और नौकरियों को प्राथमिकता दे रही हैं, जिससे शादियां और बच्चे देर से हो रहे हैं.
  • शहरीकरण और महंगाई- बड़े शहरों में तेजी से बढ़ती लाइफस्टाइल और बच्चों की पढ़ाई-लिखाई से लेकर रहने का खर्च इतना ज्यादा हो चुका है कि लोग छोटा परिवार ही पसंद कर रहे हैं.
  • जागरूकता- परिवार नियोजन को लेकर अब लोग पहले से कहीं ज्यादा जागरूक हैं.

यह बदलाव महानगरों में सबसे ज्यादा साफ दिख रहा है. इंटरनेट पर मौजूद आंकड़ों के मुताबिक, देश की राजधानी दिल्ली की प्रजनन दर घटकर महज 1.2 पर आ गई है. यह आंकड़ा उन विकसित देशों से भी कम है, जो पहले से ही बुजुर्ग होती आबादी और युवाओं की कमी का संकट झेल रहे हैं. 

 

क्या तुरंत घटने लगेगी भारत की जनसंख्या?

इस चेतावनी के बीच विशेषज्ञों का कहना है कि जन्म दर कम होने का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि भारत की आबादी कल से ही घटने लगेगी. भारत के पास अभी सबसे बड़ी ताकत यह है कि हमारी आबादी में युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा है. इस डेमोग्राफिक डिविडेंड की वजह से कुल जनसंख्या अभी कुछ सालों तक बढ़ती रहेगी. लेकिन, असली चिंता लंबे समय को लेकर है. अगर जन्म दर इसी तरह कम बनी रही, तो आने वाले दशकों में देश की जनसंख्या का संतुलन बिगड़ जाएगा. इसका सीधा असर यह होगा कि युवाओं की संख्या कम होती जाएगी और देश में बुजुर्गों की तादाद बढ़ने लगेगी.

भविष्य में क्या आ सकती हैं चुनौतियां?

जब किसी देश में कामकाजी युवाओं की संख्या कम होने लगती है, तो उसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है. टैक्स देने वाले लोग कम हो जाते हैं और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और बुजुर्गों की सेहत की देखभाल पर सरकारी खर्च का बोझ बढ़ जाता है. बता दें कि, साल 2023 में भारत ने चीन को पछाड़कर दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले देश का तमगा हासिल किया था और फिलहाल देश की जनसंख्या 1.46 अरब से ज्यादा है.

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