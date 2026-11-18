हाथी की मूर्ति खरीदने से पहले उसकी सूंड की स्थिति जरूर जान लें. ऊपर उठी और नीचे झुकी सूंड का क्या है महत्व? जानिए हाथी से जुड़े 5 शुभ संकेत.

Elephant Trunk Vastu: घर की सजावट के लिए हाथी की मूर्ति खरीदना आम बात है, लेकिन वास्तु और धार्मिक मान्यताओं में हाथी को सिर्फ सजावट की वस्तु नहीं माना जाता. इसे शक्ति, स्थिरता, ऐश्वर्य और सौभाग्य का प्रतीक माना गया है. खास बात यह है कि हाथी की मूर्ति खरीदते समय उसकी सूंड की स्थिति पर भी ध्यान दिया जाता है. कहीं ऊपर उठी सूंड को खुशी और शुभता का प्रतीक बताया गया है, तो कहीं नीचे झुकी सूंड को स्थिरता और धैर्य से जोड़ा जाता है. ऐसे में अगर आप भी घर के लिए हाथी की मूर्ति खरीदने की सोच रहे हैं, तो सूंड से जुड़े ये 5 संकेत जान लीजिए.

1. ऊपर उठी सूंड मानी जाती है खुशी और सौभाग्य का प्रतीक

वास्तु की प्रचलित मान्यताओं के अनुसार, ऊपर उठी हुई सूंड वाले हाथी को शुभ माना जाता है. हाथी की यह मुद्रा खुशी, उत्साह, स्वागत और सकारात्मकता का प्रतीक मानी जाती है. मान्यता है कि ऐसी मूर्ति घर के प्रवेश द्वार या ड्राइंग रूम में रखने से सुख-समृद्धि और सौभाग्य का संचार होता है. यही वजह है कि कई घरों में प्रवेश द्वार पर ऊपर सूंड वाले हाथियों का जोड़ा लगाया जाता है.

2. नीचे झुकी सूंड का भी है खास महत्व

कुछ लोग मानते हैं कि नीचे झुकी सूंड वाला हाथी अशुभ होता है, लेकिन वास्तु की मान्यताओं में ऐसा नहीं है. नीचे की ओर सूंड वाले हाथी को धैर्य, स्थिरता, दीर्घायु और पोषण का प्रतीक माना जाता है. ऐसी मूर्ति को घर में स्थिरता और पारिवारिक सामंजस्य से जोड़कर देखा जाता है. इसलिए मूर्ति खरीदते समय सिर्फ सूंड नीचे होने के कारण उसे अशुभ नहीं समझना चाहिए.

3. मुड़ी हुई सूंड को माना जाता है शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक

हाथी की सूंड स्वाभाविक रूप से लचीली और शक्तिशाली होती है. धार्मिक कला में हाथी की अलग-अलग मुद्राएं देखने को मिलती हैं. सूंड का मुड़ा होना हाथी की सक्रियता और सामर्थ्य को दर्शाता है. मूर्ति खरीदते समय उसकी पूरी बनावट और मुद्रा को देखना चाहिए. हालांकि सूंड किस तरफ मुड़ी है, इसे लेकर वास्तु की अलग-अलग परंपराओं में अलग मान्यताएं मिलती हैं. इसे लेकर कोई एक सर्वमान्य नियम नहीं है.

4. सूंड से जल बरसाते हाथी का है विशेष धार्मिक महत्व

मां लक्ष्मी के गजलक्ष्मी स्वरूप में दोनों तरफ हाथियों को दिखाया जाता है. इन हाथियों की सूंड में जल से भरे कलश होते हैं और वे देवी का अभिषेक करते दिखाई देते हैं. इसे गजलक्ष्मी अभिषेक की संज्ञा दी जाती है. धार्मिक प्रतीकों में यह दृश्य समृद्धि, उर्वरता, वर्षा और ऐश्वर्य से जुड़ा है. इसलिए हाथी की सूंड में कलश या जलपात्र वाली आकृति को भी शुभ धार्मिक प्रतीक माना जाता है.

5. जोड़ी में हाथियों की सूंड की मुद्रा भी है खास

वास्तु की प्रचलित मान्यताओं में प्रवेश द्वार पर हाथियों का जोड़ा रखना शुभ माना जाता है. खासकर ऊपर उठी सूंड वाले हाथियों की जोड़ी को स्वागत, सुरक्षा और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है. वहीं गजलक्ष्मी की प्रतिमाओं में दोनों हाथियों की मौजूदगी देवी के अभिषेक और समृद्धि का प्रतीक है. इस तरह हाथियों का जोड़ा सिर्फ सजावट नहीं, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी रखता है.

हाथी की मूर्ति खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान

घर के प्रवेश द्वार के लिए ऊपर उठी सूंड वाले हाथियों का जोड़ा चुन सकते हैं.

घर में स्थिरता और धैर्य का प्रतीक रखने के लिए नीचे सूंड वाली मूर्ति भी चुनी जा सकती है.

मूर्ति की सूंड टूटी या खंडित न हो, इस बात का ध्यान रखें.

गजलक्ष्मी स्वरूप वाली मूर्ति लेते समय देवी और दोनों हाथियों की पूरी आकृति देख लें.

मूर्ति का चयन घर की जगह और अपनी पसंद के अनुसार करें.

ध्यान दें: हाथी की सूंड से जुड़े ये शुभ-अशुभ संकेत वास्तु और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित हैं. इनके परिणामों की कोई वैज्ञानिक पुष्टि नहीं है. अलग-अलग वास्तु परंपराओं में इनके अर्थ और नियमों में अंतर भी हो सकता है.