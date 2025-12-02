FacebookTwitterYoutubeInstagram
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने DGP से आपराधिक इतिहास वाले वकीलों का ब्यौरा मांगा

भारत

UP News: यूपी में बिजली बिल माफी पर बड़ी खबर! पूरा ब्‍याज माफ, बकाये पर 25% छूट पाने के लिए क्‍या करना होगा

यूपी में 1 दिसंबर से बिजली बिल माफी योजना शुरू हो गई है. उपभोक्ताओं को 100% ब्याज माफी और बकाये पर 25% तक छूट मिलेगी. यह योजना तीन चरणों में फरवरी 2026 तक लागू रहेगी.

राजा राम

Updated : Dec 02, 2025, 08:34 PM IST

UP News: यूपी में बिजली बिल माफी पर बड़ी खबर! पूरा ब्‍याज माफ, बकाये पर 25% छूट पाने के लिए क्‍या करना होगा

UP News

UP News: उत्तर प्रदेश सरकार ने लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है. लंबे समय से बढ़ते बकाया और उस पर लगने वाले भारी ब्याज से परेशान घर और छोटे दुकानदारों को अब बड़ी छूट मिलेगी. योगी सरकार की नई बिजली बिल राहत योजना 1 दिसंबर 2025 से लागू हो गई है, जिसके तहत पुराने बकाये पर लगने वाला पूरा ब्याज माफ किया जाएगा और मूल राशि पर अधिकतम 25% तक की छूट मिलेगी. इस योजना का लाभ तीन महीनों तक उपलब्ध रहेगा. 

उपभोक्ताओं के लिए खासतौर पर लाभदायक

राज्य की पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के मुताबिक यह स्कीम उन उपभोक्ताओं के लिए खासतौर पर लाभदायक होगी जिन्होंने 31 मार्च 2025 के बाद बिल का भुगतान नहीं किया है या लंबे समय से बिल नहीं जमा किया. दो किलोवाट तक के घरेलू कनेक्शन और एक किलोवाट तक के दुकानदार उपभोक्ता इस योजना के दायरे में आएंगे. उदाहरण के तौर पर, अगर किसी उपभोक्ता का बकाया बिल 40,000 रुपये है और 12,000 रुपये ब्याज जुड़कर कुल देनदारी 52,000 रुपये हो चुकी है, तो अब उसे सिर्फ 30,000 रुपये जमा कर मामला निपटाना होगा.
सरकार ने इस योजना को तीन चरणों में लागू किया है, जिसमें शुरुआती महीने में अधिकतम राहत मिलेगी. 

योजना को तीन चरणों में लागू किया है

पहला चरण (1-31 दिसंबर 2025): पूरे बकाये पर 25% छूट
दूसरा चरण (1-31 जनवरी 2026): 20% छूट
तीसरा चरण (1-28 फरवरी 2026): 15% छूट

यह भी पढ़ें: दिल्ली, मुंबई समेत कई एयरपोर्ट पर विमानों के GPS डेटा से छेड़छाड़, चौंकाने वाले खुलासे से एविएशन सेक्टर में हड़कंप

सरचार्ज और ब्याज पूरी तरह माफ रहेगा

योजना में सरचार्ज और ब्याज पूरी तरह माफ रहेगा, जबकि उपभोक्ता चाहें तो किस्तों में भुगतान भी कर सकते हैं. बिजली चोरी से जुड़े पुराने मामलों के निपटारे और मुकदमे से राहत का विकल्प भी उपलब्ध होगा. इसके अलावा जिन उपभोक्ताओं के बिल ज्यादा आ रहे थे, उनकी खपत को औसत 144 यूनिट प्रति किलोवाट के हिसाब से स्वतः ठीक किया जाएगा. योजना का फायदा उठाने के लिए उपभोक्ताओं को अपने डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी की वेबसाइट या नजदीकी उपकेंद्र पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा. अधिक जानकारी और सहायता के लिए विभाग एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर रहा है. 

