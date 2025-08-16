चुनाव आयोग कल दोपहर 3 बजे करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिहार SIR से राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर मिल सकता है जवाब

'Add DNA as a Preferred Source'
Election Commission Press Conference: कल चुनाव आयोग एक बेहद ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है. रिपोर्ट्स की माने तो एसआईआर समेत वोट चोरी के आरोपों पर चुनाव आयोग अपना पक्ष रखेगा.

राजा राम

Updated : Aug 16, 2025, 06:16 PM IST

Election Commission Press Conference: राहुल गांधी समेत देश के कई विपक्षी दलों के नेताओं के द्वारा बार-बार वोट चोरी के आरोप से लेकर बिहार में हो रहे एसआईआर पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं. भारत निर्वाचन आयोग 17 अगस्त यानि रविवार को दोपहर 3 बजे नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेगा. इस बात की जानकारी चुनाव आयोग के डीजी मीडिया की ओर से दी गई है. फिलहाल यह नहीं बताया गया कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस किस मुद्दे पर होगी. लेकिन रिपोर्ट्स की मानें तो एसआईआर समेत वोट चोरी के आरोपों पर चुनाव आयोग अपना पक्ष रखेगा.

मैंने संसद में संविधान की शपथ ली है

बता दें, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कुछ दिनों पहले ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आयोग पर गंभीर सवाल उठाए थे. उन्होंने फर्जी वोटर होने से लेकर वोट चोरी तक के आरोप लगाए थे. जिसके बाद चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता को शपथपत्र के साथ शिकायत करने के लिए कहा था. बाद में राहुल गांधी ने आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा था कि मैंने संसद में संविधान की शपथ ली है.

यह भी पढ़ें: भारत-पाक विभाजन पर NCERT के नए मॉड्यूल से मचा सियासी संग्राम, बंटवारे के लिए जिन्ना, कांग्रेस और माउंटबेटन जिम्मेदार

सबकी नजर कल चुनाव आयोग की होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस पर

दरअसल, मॉनसून सत्र में भी इस मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ. तमाम विपक्षी दलों ने संसद से लेकर सड़क पर प्रोटेस्ट किया. कांग्रेस नेता इस मामले को लेकर लगातार हमलावर हैं. बहरहाल, अब सबकी नजर कल चुनाव आयोग की होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी है. ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि कल आयोग बिहार में हो रहे एसआईआर समेत राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर जवाब दे सकता है.

