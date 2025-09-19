Add DNA as a Preferred Source
Roti Vs Rice: रोटी या चावल, सेहत के लिहाज से रात को क्या खाना होता है बेहतर?

Disha Patani के घर पर फायरिंग करने वाले एक और आरोपी का एनकाउंटर, 25,000 रुपये का था इनाम

IND vs OMAN Live Score: शाह फैसल की गेंद नहीं पढ़ पाए शुभमन गिल, 5 रन पर हुए क्लीन बोल्ड

अजब एमपी की गजब कहानीः मुख्यमंत्री ने ही फाइल पर लिखा, मेरे मंत्री ने रिश्वत ली है

Navratri Shopping In Delhi: नवरात्रि की शॉपिंग के लिए बेस्ट हैं दिल्ली के 5 बाजार, यहां सस्ते में मिलेगी जरूरत की हर चीज 

RRB NTPC Graduate Result 2025: आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का रिजल्ट घोषित, इस डायरेक्ट लिंक से करें चेक

चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, 23 राजनीतिक पार्टियों को किया D लिस्ट, 6 दलों को भेजा नोटिस

Test में नंबर-6 पर खेलते हुए सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, भारतीय खिलाड़ियों से महरूम है लिस्ट

Jolly LLB 3 Review: कॉमेडी-इमोशन का जबरदस्त धमाका है जॉली एलएलबी 3, कोर्टरूम ड्रामा सीट से रखेगा बांधे

Asia Cup 2025 Super-4 Schedule: सुपर-4 में भारत का कैसा है पूरा शेड्यूल, पाकिस्तान समेत इन टीमों से भिड़ेगी टीम इंडिया

चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, 23 राजनीतिक पार्टियों को किया D लिस्ट, 6 दलों को भेजा नोटिस

आयोग ने चुनावी प्रणाली को स्वच्छ और पारदर्शी बनाने के लिए एक्शन लिया है. आयोग 18 सितंबर को 474 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (RUPP) को अपनी सूची से हटा दिया.

Latest News

रईश खान

Updated : Sep 19, 2025, 06:13 PM IST

चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, 23 राजनीतिक पार्टियों को किया D लिस्ट, 6 दलों को भेजा नोटिस

Election Commission Of India

Add DNA as a Preferred Source

भारतीय निर्वाचन आयोग ने 23 राजनीतिक दलों को डी लिस्ट कर दिया है. इन पार्टियों ने पिछले 6 महीने से एक भी चुनाव नहीं लड़ा था और न ही पिछले 3 साल से अपना ऑडिट रिपोर्ट सौंपा था. पिछले महीने अगस्त में भी चुनाव आयोग 334 राजनीतिक पार्टियों को पंजीकरण से हटा दिया था. आयोग ने थर्ड फेज में 6 दलों को नोटिस भी जारी किया है. ये दल देश के 23 विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं.

आयोग ने चुनावी प्रणाली को स्वच्छ और पारदर्शी बनाने के लिए एक्शन लिया है. आयोग 18 सितंबर को 474 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (RUPP) को अपनी सूची से हटा दिया. साथ ही 359 आरयूपीपी पर कार्रवाई शुरू की.

यह भी पढ़ें- DUSU Election Result 2025: दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव में एक बार फिर बजा ABVP डंका, प्रेसिडेंट पद समेत 3 सीटों पर मारी बाजी

चुनाव आयोग के नियम के अनुसार, ऐसे राजनीतिक दलों को 6 साल के भीतर कम से कम एक बार चुनाव लड़ना जरूरी होता, जो रजिस्टर्ड हैं. लेकिन इन पार्टियों ने 2019 से कोई चुनाव नहीं लड़ा है. साथ ही ऑडिट रिपोर्ट भी नहीं सौंपी है.

निर्वाचन आयोग (ECI) ने 2019 से चुनावी व्यवस्था सुधार प्रक्रिया के तहत निष्क्रिय दलों को चिन्हित कर हटाने का अभियान शुरू किया था. अब इन राजनीतिक पार्टियों के नाम पर कोई भी उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ सकता है.

तीसरे चरण में इतने दलों पर एक्शन

  • पहले चरण (9 अगस्त 2025) में 334 RUPPs को सूची से हटाया गया.
  • दूसरे चरण (18 सितंबर 2025) में 474 RUPPs को 6 साल तक चुनाव न लड़ने पर सूची से हटाया गया.
  • तीसरे चरण में 359 दलों की पहचान की गई. जिन्होंने 2021 से 2024 तक कोई ऑडिट रिपोर्ट पेशन नहीं की.

दूसरे चरण में हटाए गए आरयूपीपी की सर्वाधिक संख्या 121 उत्तर प्रदेश से है. वहीं, तीसरे चरण के अंतर्गत की जा रही कार्रवाई में भी सर्वाधिक 127 संख्या उत्तर प्रदेश से ही है. ECI का यह कदम न केवल चुनाव प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि केवल सक्रिय और नियमों का पालन करने वाले दल ही पंजीकृत रहें.

