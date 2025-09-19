चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, 23 राजनीतिक पार्टियों को किया D लिस्ट, 6 दलों को भेजा नोटिस

Roti Vs Rice: रोटी या चावल, सेहत के लिहाज से रात को क्या खाना होता है बेहतर?
आयोग ने चुनावी प्रणाली को स्वच्छ और पारदर्शी बनाने के लिए एक्शन लिया है. आयोग 18 सितंबर को 474 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (RUPP) को अपनी सूची से हटा दिया.
भारतीय निर्वाचन आयोग ने 23 राजनीतिक दलों को डी लिस्ट कर दिया है. इन पार्टियों ने पिछले 6 महीने से एक भी चुनाव नहीं लड़ा था और न ही पिछले 3 साल से अपना ऑडिट रिपोर्ट सौंपा था. पिछले महीने अगस्त में भी चुनाव आयोग 334 राजनीतिक पार्टियों को पंजीकरण से हटा दिया था. आयोग ने थर्ड फेज में 6 दलों को नोटिस भी जारी किया है. ये दल देश के 23 विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं.
आयोग ने चुनावी प्रणाली को स्वच्छ और पारदर्शी बनाने के लिए एक्शन लिया है. आयोग 18 सितंबर को 474 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (RUPP) को अपनी सूची से हटा दिया. साथ ही 359 आरयूपीपी पर कार्रवाई शुरू की.
चुनाव आयोग के नियम के अनुसार, ऐसे राजनीतिक दलों को 6 साल के भीतर कम से कम एक बार चुनाव लड़ना जरूरी होता, जो रजिस्टर्ड हैं. लेकिन इन पार्टियों ने 2019 से कोई चुनाव नहीं लड़ा है. साथ ही ऑडिट रिपोर्ट भी नहीं सौंपी है.
निर्वाचन आयोग (ECI) ने 2019 से चुनावी व्यवस्था सुधार प्रक्रिया के तहत निष्क्रिय दलों को चिन्हित कर हटाने का अभियान शुरू किया था. अब इन राजनीतिक पार्टियों के नाम पर कोई भी उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ सकता है.
तीसरे चरण में इतने दलों पर एक्शन
दूसरे चरण में हटाए गए आरयूपीपी की सर्वाधिक संख्या 121 उत्तर प्रदेश से है. वहीं, तीसरे चरण के अंतर्गत की जा रही कार्रवाई में भी सर्वाधिक 127 संख्या उत्तर प्रदेश से ही है. ECI का यह कदम न केवल चुनाव प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि केवल सक्रिय और नियमों का पालन करने वाले दल ही पंजीकृत रहें.
