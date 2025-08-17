'Add DNA as a Preferred Source'
टीम इंडिया के हेड कोच बनेंगे MS Dhoni? पूर्व दिग्गज ने किया बड़ा दावा

सैलरी से नहीं निकल पा रहे महीने के खर्चे? तो अपनाएं ये 7 साइड इनकम प्लान

Test में सबसे ज्यादा रन देने वाले 5 गेंदबाज, एक ने खर्च किए थे लगभग 300 रन

हमारे लिए न पक्ष, न विपक्ष... बिहार में SIR पर जल्दबाजी पर चुनाव आयोग का जवाब, जानें EC ने राहुल गांधी के आरोपों क्या कहा

Asia Cup 2025 की टीम से Babar Azam के बाहर होने के बाद हेड कोच ने तोड़ी चुप्पी, बताया पूर्व कप्तान क्यों हुए बाहर

'अंग्रेजों से डरकर जर्मनी भाग गए थे सुभाष चंद्र बोस'– SCERT की किताब में गड़बड़ी, बवाल के बाद सुधारी गलती

BJP को गद्दी से हटाना..., बिहार में 'वोटर अधिकार यात्रा' के साथ महागठबंधन ने शुरू किया विधानसभा चुनाव की तैयारी

Asia Cup 2025 के लिए किया पाकिस्तान टीम का ऐलान, बाबर-रिजवान की छुट्टी; यहां देखें पूरी टीम

तरक्की की दौड़ में बहन Tina Dabi से आगे निकलीं रिया डाबी, सिर्फ 4 साल में पाया प्रमोशन

न हालात से हारी और न अंग्रेजी को बनने दिया दीवार, गांव की लड़की पहले ही प्रयास में कैसे लाई NDA में 23वीं रैंक?

Baby Girl Names: बेटी के लिए चुनें S अक्षर से शुरू होने वाला प्यार और मीनिंगफुल नाम, यहां देखें लिस्ट

Election Commission Press Conference: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों से लेकर बिहार में SIR पर भी जवाब दिया है.

राजा राम

Updated : Aug 17, 2025, 04:40 PM IST

Election Commission: कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा पिछले कुछ समय से लगातार लगाए गए वोट चोरी के आरोपों और बिहार में SIR प्रक्रिया पर उठे सवालों को लेकर रविवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने साफ कहा कि चुनाव आयोग किसी भी पार्टी या व्यक्ति का पक्ष नहीं लेता, बल्कि सभी राजनीतिक दलों और मतदाताओं के लिए बराबर है. उन्होंने कहा कि आयोग का काम सिर्फ निष्पक्ष चुनाव कराना और मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा करना है. चुनाव आयोग ने वोट चोरी जैसे मुद्दे पर भी जवाब दिया. 

आयोग के दरवाजे हर पार्टी और हर मतदाता के लिए हमेशा खुले हैं

दरअसल, मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी समेत कई विपक्षी दलों के आरोपों का जवाब दिया.चुनाव आयोग ने कहा कि  'वोट चोरी' जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना जनता को गुमराह करने की कोशिश है और यह संविधान के अपमान के बराबर है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग पूरी निडरता और निष्पक्षता के साथ काम कर रहा है. ज्ञानेश कुमार ने कहा कि सभी राजनीतिक दल चुनाव आयोग के लिए समान हैं और किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता. उन्होंने बताया कि आयोग गरीब, अमीर, महिला, युवा, बुजुर्ग सभी मतदाताओं के साथ चट्टान की तरह खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा. आयोग के दरवाजे हर पार्टी और हर मतदाता के लिए हमेशा खुले हैं.

अभी भी 15 दिन का समय बचा है

चुनाव आयोग ने बिहार में SIR प्रक्रिया को लेकर पूछे जा रहे सवालों पर भी जवाब दिया. उन्होंने कहा कि कुछ दल और नेता बिना पूरी जानकारी के गलत सूचनाएं फैला रहे हैं. जबकि हकीकत यह है कि SIR में गड़बड़ियों को सुधारने के लिए अभी भी 15 दिन का समय बचा है. इस दौरान बूथ-स्तर के अधिकारी, एजेंट और राजनीतिक दल पारदर्शी तरीके से मिलकर काम कर रहे हैं, सत्यापन कर रहे हैं और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर भी कर रहे हैं.

बिहार में SIR को लेकर भी दिया जवाब 

CEC ने कहा कि यह गंभीर मुद्दा है कि कई बार जिला स्तर पर जमा किए गए दस्तावेज और सत्यापन रिपोर्ट पार्टी के राज्य या राष्ट्रीय नेतृत्व तक सही ढंग से नहीं पहुंच पाती. जिसके कारण नेताओं और जनता के बीच गलतफहमी पैदा होती है. उन्होंने यह भी याद दिलाया कि पिछले दो दशकों से सभी राजनीतिक दल वोटर लिस्ट में सुधार की मांग करते रहे हैं और इसी को पूरा करने के लिए आयोग ने SIR प्रक्रिया की शुरुआत बिहार से की है. उन्होंने एसआईआर की टाइमिंग को लेकर कहा कि अगर किसी राज्य में चुनाव है तो वहांइस तरह की प्रक्रिया सबसे पहले होगी. उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में इससे पहले भी एसआईआर हो चुकी है.

Pregnancy में न खाएं ये चीजें, बच्‍चे में जन्‍म के बाद बीमारी का खतरा होगा कम: स्टडी
America ने हड़काया तो North Korea ने लॉन्च कर दी सबसे शक्तिशाली ICBM Hwasong-19 मिसाइल, इतने हजार किमी ...
IND vs NZ: रोहित शर्मा ने बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड... फिसड्डी कप्तानों की लिस्ट में हुए शामिल
Aishwarya Rai का बढ़ता वजन My body My Rights और आदमी की तोंद 'थुलथुली', क्या मजाक है?
शहरी लोगों में बढ़ रही है इस Vitamin की कमी, इम्यून सिस्टम से मानसिक स्वास्थ्य तक के लिए है खतरनाक
सैलरी से नहीं निकल पा रहे महीने के खर्चे? तो अपनाएं ये 7 साइड इनकम प्लान
Test में सबसे ज्यादा रन देने वाले 5 गेंदबाज, एक ने खर्च किए थे लगभग 300 रन
Baby Girl Names: बेटी के लिए चुनें S अक्षर से शुरू होने वाला प्यार और मीनिंगफुल नाम, यहां देखें लिस्ट
Numerology: मनी माइंडेड होते हैं इन 2 तारीखों पर जन्मे लोग, हैसियत से ज्यादा पैसे की होती है डिमांड
ताकत का पावरहाउस कही जाती है ये मीठी चीज, कमजोर हड्डियों से लेकर अच्छी नींद और आंखों तक के लिए है वरदान   
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
