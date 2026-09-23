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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

चुनाव आयोग विवाद: सुखबीर संधू और विवेक जोशी ने CEC ज्ञानेश कुमार को लिखी थीं 14 चिट्ठियां

सुखबीर सिंह संधू उत्तराखंड कैडर के 1988 बैच के IAS अधिकारी हैं, जिन्होंने मार्च 2024 में चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाला. जबकि विवेक जोशी हरियाणा कैडर के IAS हैं, जो हरियाणा के मुख्य सचिव रह चुके हैं.

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Rishi Kant

Updated : Sep 23, 2026, 06:40 PM IST

चुनाव आयोग विवाद: सुखबीर संधू और विवेक जोशी ने CEC ज्ञानेश कुमार को लिखी थीं 14 चिट्ठियां

CEC ज्ञानेश कुमार के साथ बैठे सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी 

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  • चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी EC के विवाद के केंद्र में हैं.
  • सुखबीर सिंह संधू उत्तराखंड कैडर के 1988 बैच के IAS अधिकारी हैं.
  • विवेक जोशी हरियाणा कैडर के 1989 बैच के IAS अधिकारी हैं. 

भारतीय निर्वाचन आयोग की ओर से देश में कराए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) से करोड़ों वोटर प्रभावित हुए हैं. एसआईआर ने देश में एक ऐसी बहस छेड़ी कि वोटिंग का अधिकार किसे मिलेगा और किसे नहीं. चुनाव आयोग के तीन सदस्यीय पैनल के बीच इन्हीं मुद्दों को लेकर मतभेद की खबरें सामने आई हैं. हालांकि विवाद बढ़ने पर चुनाव आयोग की ओर से किसी तरह के मतभेद का खंडन कर दिया गया और कहा गया कि सभी तरह के फैसले सर्वसम्मति से लिए गए. 

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, तीन में से दो चुनाव आयुक्तों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में 10 महीनों में 14 आपत्तियां दर्ज कराई हैं. आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी का कहना है कि महत्वपूर्ण फैसले उनकी जानकारी या अनुमोदन के बिना लिए गए थे. इलेक्शन पैनल के आंतरिक मतभेद का केंद्र बिंदु विशेष गहन संशोधन (SIR) है. इस पूरे विवाद के केंद्र में हैं- सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी. आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं.

उत्तराखंड कैडर के IAS हैं सुखबीर सिंह संधू

सुखबीर सिंह संधू उत्तराखंड कैडर के 1988 बैच के IAS अधिकारी हैं, जिन्होंने मार्च 2024 में चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाला. इससे पहले संधू ने 2021 से 2024 तक उत्तराखंड के मुख्य सचिव के तौर पर काम किया था. वह 2019 से 2021 तक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के प्रमुख भी रहे थे. उन्होंने केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों के लिए काम किया है. संधू लोकपाल के सचिव और शिक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में काम कर चुके हैं.

ECI की आधिकारिक प्रोफाइल के अनुसार, संधू ने तीन अलग-अलग पार्टियों से जुड़े चार मुख्यमंत्रियों के प्रधान सचिव के रूप में भी काम किया है. इसके अलावा सुखबीर सिंह संधू उत्तराखंड, पंजाब और यूपी में भी काम कर चुके हैं. हरिद्वार, गौतमबुद्ध नगर और उधम सिंह नगर के जिला मजिस्ट्रेट के रूप में काम कर चुके हैं. संधू मेडिकल ग्रेजुएट हैं और हिस्ट्री से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, संधू ने नए वोटर्स के लिए फॉर्म 6 में किए गए बदलावों पर आपत्ति जताई थी. इसे अनिधकृत और अवैध बताते हुए इसे हटाने की मांग की थी. 

विवेक जोशी हरियाणा कैडर के IAS

हरियाणा कैडर के 1989 बैच के IAS अधिकारी विवेक जोशी को फरवरी, 2025 में चुनाव आयोग में जिम्मेदारी मिली थी. इससे पहले वह हरियाणा के मुख्य सचिव के रूप में काम कर रहे थे. विवेक जोशी DoPT में सचिव और वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग में सचिव के रूप में काम कर चुके हैं. उन्होंने भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के रूप में भी काम किया है. 

विवेक जोशी ने आईआईटी रुड़की से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है. इसके बाद आईआईएफटी दिल्ली से इंटरनेशल बिजनेस में मास्टर्स की डिग्री ली. बाद में जिनेवा के ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट से इंटरनेशनल इकोनॉमी में एमए और पीएचडी भी की. इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, जोशी ने मई 2026 में फॉर्म 6 में हुए बदलावों पर आपत्ति जताई थी. उनका कहना था कि संबंधित चुनावी नियमों में बदलाव किए बिना किसी वैधानिक फॉर्म को बदला नहीं जा सकता है.

चुनाव आयुक्तों ने क्या जताई थी आपत्तियां?

सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की ओर से जो आपत्तियां जताई गई हैं वो नए वोटर्स के रजिस्ट्रेशन, वोटर लिस्ट से वोटर्स का नाम हटाना और उन्हें फिर शामिल करना हैं. इन्हीं मुद्दों को लेकर दोनों आयुक्तों की ओर से 10 महीने में 14 चिट्ठियां मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लिखी गई थीं.  

ये भी पढ़ें- Explainer: क्या 4 राज्यों में बंट जाएगा UP... जानें कैसे होता है किसी राज्य का बंटवारा?

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