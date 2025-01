Delhi Election Dates: चुनाव आयोग (Election Commission) ने आज दिल्ली (Delhi) में होने वाले विधानसभा चुनाव की घोषणा करने वाली है. कुल 70 विधानसभा सीटों पर होने वाली चुनाव को लेकर सभी पार्टियां ने अपनी कमर कस ली है. मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार आज दिल्ली में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव की तारीखों का ऐलान किया . चुनावों की घोषणा के साथ ही राजधानी दिल्ली में राजनीतिक सरगर्मियां तेज होने की उम्मीद है. दिल्ली में 5 फरवरी को चुनाव होंगे वहीं 8 फरवरी को नतीजे आएंगे.

#WATCH | Delhi to vote in a single phase on February 5; counting of votes on February 8 #DelhiElections2025 pic.twitter.com/QToVzxxADK