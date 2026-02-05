चुनाव आयोग के तेवर सख्त! बंगाल सरकार द्वारा निर्देशों की अनदेखी पर जताई भारी नाराजगी

सुरक्षाबलों का इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी, J&K के किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षाबलों ने एक जैश आतंकी को ढेर किया, आतंकी आदिल पर `10 लाख का इनाम था | दिल्ली से दो खालिस्तानी आतंकवादी गिरफ्तार, आतंकी पन्नू के 2 स्लीपर सेल को गिरफ्तार किया, आतंकी गुरपतवंत पन्नू के संपर्क में थे दोनों आतंकी, दोनों पर दिल्ली में खालिस्तानी नारे लिखने का आरोप, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने गिरफ्तार किया
निर्वाचन आयोग ने चुनाव से जुड़े अपने कई निर्देशों का पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से कथित तौर पर पालन न किए जाने पर बुधवार को चिंता जताई और नौ फरवरी तक समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया.
निर्वाचन आयोग ने चुनाव से जुड़े निर्देषों की अनदेखी कर दी थी. एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी कि मुख्य सचिव को भेजे गए पत्र में निर्वाचन आयोग ने कहा कि बार-बार याद दिलाने के बावजूद पहले जारी किए गए रचोकई निर्देशों का पालन नहीं किया गया है. आयोग ने बताया कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 32 और भारतीय न्याय संहिता, 2023 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दो निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ), दो सहायक ईआरओ (एईआरओ) और एक डेटा एंट्री ऑपरेटर के खिलाफ अब तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है. इस संबंध में आयोग ने पांच अगस्त 2025 और दो जनवरी 2026 को भेजे गए अपने पत्रों का भी उल्लेख किया.
आयोग ने यह भी कहा कि बशीरहाट-2 की एईआरओ और प्रखंड विकास अधिकारी सुमित्रा प्रतिम प्रधान को निलंबित नहीं किया गया है, जबकि उन पर वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए अपनी मर्जी से 11 अतिरिक्त एईआरओ की अनधिकृत तैनाती का आरोप है.
निर्वाचन आयोग ने बताया कि 25 जनवरी 2026 के पत्र के जरिए 48 घंटे में अनुपालन करने के लिए कहा गया था. यह 21 सितंबर 2000 के उच्चतम न्यायालय के आदेश तथा 31 मई 2023 को जारी आयोग के निर्देशों का उल्लंघन है.
इसके अलावा आयोग ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर 27 अक्टूबर 2025 को जारी उसके निर्देशों के उल्लंघन के बावजूद तीन मतदाता सूची पर्यवेक्षकों अश्विनी कुमार यादव, रणधीर कुमार और स्मिता पांडे के तबादले अब तक रद्द नहीं किए गए हैं. इस संबंध में 27 जनवरी 2026 को भेजे गए पत्र में 28 जनवरी को अपराह्न तीन बजे तक निर्देश का पालन करने के लिए कहा गया था.
आयोग ने निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों और चुनाव अधिकारियों की नियुक्तियों पर भी चिंता जताई और कहा कि ये उसके निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं हैं.
