'SIR में नाम हटने पर फॉर्म-6 भरने से वोटर पर नहीं होगा मुकदमा', विवाद के बीच ECI ने SC में दाखिल किया एफिडेविट

ईसीआई ने जनहित याचिका के जवाब में साफ किया कि अगर वोटर फॉर्म-6 भरके नाम जुड़वाते हैं तो उन्हें किसी मुकदमे का सामना नहीं करना होगा.

चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान वोटर लिस्ट से नाम हटने के बाद फॉर्म-6 के जरिए नाम जुड़वाने की प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सप्लीमेंट्री एफिडेविट दाखिल किया. ईसीआई ने जनहित याचिका के जवाब में साफ किया कि अगर वोटर फॉर्म-6 भरके नाम जुड़वाते हैं तो उन्हें किसी मुकदमे का सामना नहीं करना होगा.

आयोग ने एफिडेविट में कहा कि SIR के दौरान ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल से नाम गायब होने पर अगर वोटर फॉर्म-6 जमा कर नाम जुड़वाते हैं तो उन्हें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत अभियोजन (मुकदमे) का सामना नहीं करना होगा. ऐसे मामलों में फॉर्म-6 जमा करना SIR प्रक्रिया के तहत नए सिरे से नाम जुड़वाने के लिए है और केवल इस आधार पर यह झूठी घोषणा नहीं मानी जाएगी कि आवेदक पहले भी मतदान कर चुका है.

फॉर्म-6 में आवेदक को फर्स्ट टाइम वोटर की करनी होती है घोषणा

वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 का इस्तेमाल फर्स्ट टाइम वोटर करता है. फॉर्म-6 भरते समय आवेदक को यह घोषणा करनी होती है कि उसका नाम वोटर लिस्ट में पहली बार जोड़ा जा रहा है और उसने पहले कभी वोट नहीं डाला.

अगर वोटर कहीं और रजिस्टर्ड नहीं तो नहीं होगा केस: ECI

ईसीआई ने क्लीयर किया कि अगर आवेदक किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र में पहले से रजिस्टर्ड नहीं है और फॉर्म में उसकी घोषणा कानूनी रूप से सही है तो फॉर्म-6 जमा करने भर पर से किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा.

अंजली भारद्वाज की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल पीआईएल पर सुनवाई के दौरान मिले सुझावों को लेकर चुनाव आयोग ने उन वोटर्स तक पहुंचने के लिए विशेष उपाय किए, जिन्हें ASDD (अनुपस्थित, शिफ्टेड, डेड और डुप्लीकेट) के रूप में चिह्नित किया गया था और जिनके लिए गणना फॉर्म प्राप्त नहीं हुए थे.

ASDD वोटर्स की लिस्ट बूथ पर नोटिस बोर्ड पर लगाई जाएगी

आयोग ने बताया कि जिन वोटर्स को इन चार कैटेगरी में शामिल किया गया था, उनकी लिस्ट बूथ पर वोटिंग सेंटर पर नोटिस बोर्ड पर फिर से लगाई जाएगी और सीईओ की वेबसाइट्स पर लिस्ट में शामिल न करने के संभावित कारणों के साथ सर्चेबल पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड की जाएंगी.

एक ही राज्य में शिफ्ट हुए वोटर्स नहीं भरेंगे फॉर्म-8

ईसीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जो वोटर राज्य के भीतर ही दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं, उन्हें फॉर्म-8 भरने की जरूरत नहीं है. वे नए निर्वाचन क्षेत्र के ईआरओ/एईआरओ के पास एड्रेस प्रूफ और ट्रांसफर स्टेटमेंट (फॉर्म-C) के साथ गणना फॉर्म भर सकते हैं. इसके अलावा उनके पास बुक ए कॉल विद बीएलओ की सुविधा भी उपलब्ध है यानी वो अपने इलाके के बीएलओ को कॉल लगा सकते हैं.

ये भी पढ़ें- इटली के नेता के 'वोट चोर' नारे पर हंसे राहुल गांधी, भड़की BJP; रिजिजू ने पूछा- देश के अपमान पर कौन हंसता है?