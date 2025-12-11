FacebookTwitterYoutubeInstagram
Umar Khalid Bail: 5 साल बाद जेल से बाहर आएंगे उमर खालिद, कोर्ट ने इन शर्तों के साथ दी अंतरिम जमानत

स्वाद सेहत का जबरदस्त कॉम्बो... Sameera Reddy ने बताया कैसे बनाएं केले के फूल से टेस्टी सब्जी, देखें वीडियो

SIR की बढ़ी डेडलाइन, यूपी-MP समेत 6 राज्यों में अब इस तारीख तक जुड़वा सकेंगे नाम

YouTube से गोल्डन प्ले बटन मिलने पर कितनी होती है कमाई? जानें इस इनकम पर कितना लगता है टैक्स

IndiGo के पायलट को कितनी मिलती है सैलरी, जानिए क्या-क्या सुविधाएं देती है कंपनी

Daily Iron Requirement: शरीर सुस्त, बेजान चेहरा और कमजोरी... कहीं आयरन की कमी से तो नहीं हो रही हैं ये दिक्कतें?

भारत

SIR की बढ़ी डेडलाइन, यूपी-MP समेत 6 राज्यों में अब इस तारीख तक जुड़वा सकेंगे नाम

Extends SIR Deadline: उत्तर प्रदेश में 26 दिसंबर 2025 तक SIR के लिए फॉर्म भरे जाएंगे और 31 दिसंबर को नई मतदाता सूची जारी की जाएगी.

रईश खान

Updated : Dec 11, 2025, 05:11 PM IST

SIR की बढ़ी डेडलाइन, यूपी-MP समेत 6 राज्यों में अब इस तारीख तक जुड़वा सकेंगे नाम

चुनाव आयोग ने 6 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में चल रही मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की समयसीमा बढ़ा दी है. आयोग ने प्राप्त आवेदनों और तकनीकी कारणों को देखते हुए यह फैसला लिया है. जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है. यहां चल रहे SIR 14 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है. यूपी में अब 31 दिसंबर तक अपना नाम जुड़वा सकेंगे.

इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया (ECI) के मुताबिक, तमिलनाडु और गुजरात में SIR फॉर्म जमा करने की समय सीमा 14 दिसंबर, 2025 थी, जिसे बढ़ाकर अब 19 दिसंबर, 2025 कर दिया गया है. इससे मतदाताओं को अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने और आवश्यक डॉक्यूमेंट्स जमा करने के लिए पांच दिन का अतिरिक्त समय मिल गया है.

यूपी में 31 दिसंबर तक का समय

वहीं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान और निकोबार में भी एसआईआर की तारीख 18 दिसंबर 2025 से बढ़ाकर 23 दिसंबर 2025 कर दिया है. उत्तर प्रदेश में 26 दिसंबर 2025 तक SIR के लिए फॉर्म भरे जाएंगे और 31 दिसंबर को नई मतदाता सूची जारी की जाएगी.

