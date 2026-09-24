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'ज्ञानेश कुमार तुरंत इस्तीफा दें', चुनाव आयोग विवाद पर राहुल गांधी की मांग, कहा- हम चुपचाप नहीं बैठेंगे

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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

'ज्ञानेश कुमार तुरंत इस्तीफा दें', चुनाव आयोग विवाद पर राहुल गांधी की मांग, कहा- हम चुपचाप नहीं बैठेंगे

राहुल गांधी ने अपनी पीसी के दौरान गृहमंत्री अमित शाह और पीएम मोदी को वो वीडियो भी चलाए, जिनमें वो कह रहे हैं कि देश में बीजेपी 30 साल या 50 साल तक शासन करेगी. इसके बाद कांग्रेस नेता ने कहा कि इस देश में कोई नेता ऐसी बात नहीं कह सकता.

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Rishi Kant

Updated : Sep 24, 2026, 06:57 PM IST

'ज्ञानेश कुमार तुरंत इस्तीफा दें', चुनाव आयोग विवाद पर राहुल गांधी की मांग, कहा- हम चुपचाप नहीं बैठेंगे

राहुल गांधी ने मांगा ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा

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  • राहुल गांधी ने चुनाव आयोग विवाद के बाद CEC ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगा है. 
  • कांग्रेस सांसद ने कहा ज्ञानेश कुमार ने संविधान पर हमला किया है.
  • राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश में संविधान को खत्म किया जा रहा है.

भारतीय निर्वाचन आयोग के भीतर स्पेशल इंटेसिव रिवीजन यानी एसआईआर समेत कई मुद्दों पर दो चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की आपत्तियों को नजरअंदाज किए जाने की खबरों के बीच राहुल गांधी ने सीईसी ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगा है. उन्होंने कहा कि देशों में वोटों की चोरी हो रही है और वोट चोरी से चुने हुए सांसद कानून बना रहे हैं, जोकि अवैध हैं. 

राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को 'देशद्रोही' करार दिया. लोकसभा में नेता विपक्ष ने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की. इसके साथ ही उन्हें सलाह दी है कि वो सरकारी गवाह बन जाएं. राहुल गांधी ने चेतावनी देते हुए कहा कि कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई लड़ी है, वो भारत में लोकतंत्र को तबाह करते हुए चुपचाप नहीं देखेगी. 
 
कांग्रेस नेता ने अपनी पीसी के दौरान गृहमंत्री अमित शाह और पीएम मोदी को वो वीडियो भी चलाए, जिनमें वो कह रहे हैं कि देश में बीजेपी 30 साल या 50 साल तक शासन करेगी और 2024 के चुनाव में एनडीए का आंकड़ा 400 पार पहुंच जाएगा. राहुल गांधी ने कहा कि इस देश में कोई नेता ये बात नहीं कर सकता है. इसके लिए उन्होंने अपनी दादी और देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की लोकप्रियता का भी हवाला दिया. 

ज्ञानेश कुमार तुरंत इस्तीफा दें: राहुल गांधी

कांग्रेस सांसद ने प्रेजेंटेशन की स्लाइड दिखाते हुए कहा कि इस लिस्ट में जो सबसे ऊपर के लोग हैं, जिन्हें हम साजिशकर्ता कहते हैं. मिस्टर ज्ञानेश कुमार वहीं बैठे हैं. दो चुनाव आयुक्त उस व्यक्ति पर सवाल उठा रहे हैं. मैं भी सवाल उठा रहा हूं, उन सवालों को नजरअंदाज़ कर दिया गया. 
उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार तुरंत इस्तीफा दें. उन्होंने जो किया है, वो असल में देशहित के खिलाफ है. हमारे पास बहुत जानकारी है और जल्दी ही 2-3-4 महीनों में इसके नतीजे सामने आएंगे. राहुल गांधी ने दोनों चुनाव आयुक्तों की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने सच सामने लाकर सही काम किया है. 

मोदी जी के खिलाफ एंटी इनकंबेंसी क्यों नहीं?- राहुल गांधी

राहुल गांधी ने कहा कि इंदिरा गांधी 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश वाला युद्ध जीतती हैं. देश की सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं और 2-3 साल में भयंकर एंटी इनकंबेंसी आती है. वाजपेयी जी के खिलाफ, राजीव गांधी जी के खिलाफ, कोई ऐसा नेता नहीं हैं, जिसके खिलाफ एंटी इनकंबेंसी ना आई हो. हर राज्य में सरकार बदलती है. मगर नरेंद्र मोदी के खिलाफ एंटी इनकंबेंसी नहीं हैं. 2014 में चुनाव जीतते हैं. 2019 में उससे ज्यादा नंबर से चुनाव जीतते हैं और 2024 में फिर जीतते हैं और जीतते ही जाते हैं. गुजरात, एमपी में सरकार नॉन स्टॉप चली जा रही है. हरियाणा में भी एंटी इनकंबेंसी गायब हो गई. इसका क्या कारण है.

वोट चोरी एक षड़यंत्र है: राहुल गांधी

राहुल गांधी ने कहा, 'हिंदुस्तान की सबसे पावर फुल फोर्स एंटी इनकंबेंसी मोदी-शाह पर क्यों नहीं लगती? जवाब दो चुनाव आयुक्तों ने दिया. वोट इस देश की नींव है. वोट से संविधान को पावर मिलती है. वोट की ताकत की सुरक्षा निर्वाचन आयोग के हाथ में है. उन्होंने एक चेन बताई. संविधान-कानून-संस्था, जिसकी सुरक्षा निर्वाचन आयोग की ओर से की जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर वोट नष्ट हो गया  तो हमरा संविधान नष्ट हो गया और उससे हमारे कानून अवैध हो जाते हैं. अगर कानून अवैध हो जाते हैं तो हमारी संस्थाओं का कोई मतलब नहीं रह जाता है. वोट चोरी से कानून चोरी होता है और उससे संस्था चोरी होती है.' 

जेनजी वोटर को क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है?

कांग्रेस नेता ने कहा, 'जेनजी इनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं. वो उनको वोट नहीं देना चाहते हैं. एक और खतरनाक चीज हुई है. चुनाव आयोग वोटर लिस्ट कंट्रोल नहीं करता है. उसकी क्रेडिबिलिटी चली गई है. चुनाव आयोग खुद इंटरनली कह रहा है कि हम वोटर लिस्ट से नियंत्रण खो चुके हैं. यह अंदरूनी बात है. वोटर लिस्ट बर्बाद हो चुकी है. आप चुनाव आयोग के अधिकारियों से ऑफ रिकॉर्ड बात करें तो वो आपको बता देंगे.'
 

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