आसमान से बरसेगी आग... 2027 में ज्यादा पड़ेगी गर्मी! WMO ने दुनिया को क्यों दी ये चेतावनी?

El Nino Effect: वर्ल्ड मेटियोरोलॉजिकल ऑर्गनाइजेशन ने चेतावनी दी है कि दुनिया के कई देशों में अगले साल अधिक गर्मी पड़ेगी. इसका कारण अल नीनो का प्रभाव है. आइए जानते हैं कि भारत में इसका क्या असर पड़ सकता है.

WMO ने अल नीनो को लेकर बड़ी चेतावनी दी है

WHO के अनुसार 2027 अधिक गर्म होगा

दुनिया के कई देशों में ज्यादा गर्मी पड़ेगी

आइए जानते हैं कि कारण क्या है?

El Nino Effect: अगले साल यानी की 2027 में दुनिया के कई देशों ने 2026 से ज्यादा गर्मी पड़ेगी. वर्ल्ड मेटियोरोलॉजिकल ऑर्गनाइजेशन (WMO) ने इसे लेकर चेतावनी जारी है. WMO का कहना है फरवरी 2027 अल नीनों के बने रहने की सौ फीसदी संभावना है, जिस असर दुनिया के कई देशों पर पड़ेगा और गर्मी इस साल के मुकाबले 2027 में ज्यादा पड़ेगी. इस बार अल नीनो के प्रभाव के कारण ही समुंदर का तापमान बढ़ा है.

क्या है अल नीनो?

अल नीनो ग्लोबल क्लाइमेट सिस्टम पर असर डालने वाली सबसे ताकतवर प्राकृतिक घटनाओं में से एक है. WMO का कहना है कि ट्रॉपिकल पैसिफिक में समुद्र की सतह और उसके नीचे का बढ़ता तापमान इस प्राकृतिक जलवायु घटना के और मजबूत होने के संकेत दे रहा है. यह कई देशों में बारिश और तापमान के पैटर्न को भी प्रभावित करेगा.

समुद्र का तापमान दे रहा बड़े खतरे का संकेत

मध्य-पूर्वी इक्वेटोरियल पैसिफिक में समुद्र की सतह के तापमान को मापने वाले नीनो 3.4 इंडेक्स के अनुसार मई-जुलाई 2026 के दौरान सामान्य से +1.5 °C ऊपर के औसत से बढ़कर जुलाई में सामान्य से +2.0 °C ऊपर हो गया है. इसके बाद जुलाई के आखिर और अगस्त के मध्य के बीच तापमान और बढ़ा, जो औसत से लगभग +2.2 °C से +2.6 °C ऊपर रहा. समुद्र की सतह के नीचे और भी ज्यादा गर्मी है.

कुछ इलाकों में जुलाई और अगस्त की शुरुआत में समुद्र की सतह के नीचे का तापमान औसत से 8°C से ज्यादा दर्ज किया गया था. WMO का कहना है कि समुद्र की सतह और उसके नीचे की इन परिस्थितियों को मिलाकर देखा जाए तो आने वाले महीनों में अल नीनो के और मजबूत होने के संकेत मिलते हैं, जो बड़े खतरे की ओर इशारा करते हैं.

भारत में क्या होगा अल नीनो का प्रभाव?

अल नीनो का प्रभाव भारत में भी होगा. WMO के अनुसार कमजोर मॉनसून, कम बारिश और तापमान बढ़ सकता है. वहीं इसके प्रभाव से कई देशों में सूखे और बाढ़ की भी गंभीर स्थिति बन सकती है. वहीं मौसम वैज्ञानिकों की मानें तो इस दौरान इंडियन ओशन डाइपोल (IOD) का पॉजिटिव फेज विकसित होने की संभावना है, जो अल नीनो के प्रभाव को कुछ कम कर सकता है.

पॉजिटिव IOD भारत में अल नीनो के संभावित कमजोर मॉनसून प्रभाव को कुछ हद तक संतुलित कर सकता है. ऐसे में आने वाले महीनों में भारत समेत दुनिया के कई देशों के लिए समुद्री तापमान, बारिश और तापमान के पैटर्न में बदलाव होने की संभावना जताई गई है.

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