महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 15 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है. इस लिस्ट में बीजेपी नेता शाइना एनसी का नाम भी शामिल है. शाइना एनसी मुंबई की मुंबादेवी सीट पर शिवसेना की टिकट पर चुनाव लड़ेंगी. शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता रावसाहेब दानवे की बेटी संजना जाधव को भी टिकट दिया है.

संजना जाधव औरंगाबाद जिले के कन्नड़ (छत्रपति संभाजीनगर जिला) से चुनाव लड़ेंगी. इस सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे नीत शिवसेना के उदयसिंह राजपूत मैदान में हैं. वहीं मुंबई की मुंबादेवी सीट पर शाइना एनसी का मुकाबला कांग्रेस विधायक अमीन पटेल से होगा.

15 में से 2 सीट भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के क्षेत्रीय सहयोगियों जनसुराज्य पक्ष और राजर्षि शाहू विकास आघाडी को दी गईं हैं. जनसुराज्य पक्ष ने अपने सदस्य अशोकराव माने को हातकणंगले से मैदान में उतारा है, जबकि राजर्षि शाहू विकास आघाडी ने शिरोल से राजेंद्र पाटिल येद्रवकर को टिकट दिया है. दोनों सीट कोल्हापुर जिले में हैं.

