'एक पेड़ मां के नाम...' दिल्ली में पौधारोपण अभियान ने पकड़ा जोर, लगाए गए 37.99 लाख से ज्यादा पौधे

दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के लक्ष्य के साथ 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान शुरू किया गया था जिसने अब जोर पकड़ लिया है. सिर्फ सरकारी स्तर पर ही नहीं बल्कि जनभागीदारी से भी अब तक 37.99 लाख से ज्यादा पौधे लगाए जा चुके हैं...

दिल्ली सरकार का 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है. राजधानी में 70 लाख पौधे लगाने के लक्ष्य के साथ शुरू किए गए इस मेगा पौधारोपण अभियान ने अब आधे से अधिक सफर तय कर लिया है. 3 अगस्त 2026 तक 37 लाख 99 हजार 583 पौधे लगाए जा चुके हैं, जो कुल लक्ष्य का लगभग 54 प्रतिशत है. इनमें 17 लाख 13 हजार 350 पेड़ और 20 लाख 86 हजार 233 झाड़ियां शामिल हैं. सिर्फ 3 अगस्त को ही 87,589 पौधे लगाए जा चुक हैं. यह जानकारी दिल्ली सरकार के 'दिल्ली ग्रीन वॉरियर्स' प्रगति विवरण में सामने आई है.

7 जुलाई को दिल्ली में शुरू हुआ था यह वृक्षारोपण अभियान

यह अभियान 7 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की मौजूदगी में शुरू किया था. उसी दिन राजधानी के 51 जगहों पर एक साथ पौधारोपण अभियान की शुरुआत हुई थी. तब से लेकर अब तक सरकार, विभिन्न विभागों, सामाजिक संगठनों, स्कूलों और आम नागरिकों की भागीदारी से यह अभियान लगातार आगे बढ़ रहा है. दिल्ली सरकार के आंकड़ों के अनुसार, सेंट्रल रिज, डीडीए रिज और सदर्न रिज में बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया जा रहा है. इन तीनों क्षेत्रों में कुल 28 लाख 42 हजार 278 पेड़ और 11 लाख 54 हजार 364 झाड़ियां लगाने का लक्ष्य रखा गया है. अब तक सेंट्रल रिज में 2 लाख 73 हजार 690, डीडीए रिज में 33 हजार 706 और सदर्न रिज में 8 लाख 46 हजार 968 पौधे लगाए जा चुके हैं.

आम लोगों की वृक्षारोपण अभियान में बढ़ रही भागीदारी

अभियान में आम लोगों की भागीदारी भी लगातार बढ़ रही है. 8 जुलाई से 3 अगस्त के बीच 89,958 लोगों ने ऑनलाइन स्लॉट बुक किए, जिनमें से 83,209 लोग पौधारोपण के लिए मौके पर पहुंचे. इनके माध्यम से 1,47,580 पौधे लगाए गए. पूरे अभियान के लिए अब तक 1,10,657 स्लॉट बुकिंग दर्ज की गई हैं. दिल्ली सरकार की 'वृक्ष रथ' पहल भी लोगों तक पौधे पहुंचाने में अहम भूमिका निभा रही है. अब तक वृक्ष रथ के माध्यम से 9,909 पौधे लगाए जा चुके हैं और 40,544 पौधे वितरित किए गए हैं. केवल 3 अगस्त को ही 250 पौधे लगाए गए और 2,408 पौधे वितरित किए गए. इसके अलावा सरकारी नर्सरियों से 5 लाख 43 हजार 514 पौधे मुफ्त वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें 8,840 पौधे केवल 3 अगस्त को बांटे गए.

पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने वाले नागरिकों को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किए गए 'एनवायरमेंट सेवियर' प्रोग्राम के तहत अब तक 2,575 लोगों को सम्मानित किया जा चुका है. इनमें 39 नए लोगों को 3 अगस्त को जोड़ा गया. वहीं, अभियान की वेबसाइट पर 2,37,651 लोग विजिट कर चुके हैं, जहां नागरिक पौधारोपण के लिए स्लॉट बुक करने, प्रगति देखने और अभियान से जुड़ी जानकारी हासिल करने की सुविधा का उपयोग कर रहे हैं.

दिल्ली की इस संस्थाओं ने भी दिखाई भागीदारी

यह अभियान केवल सरकारी स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे व्यापक जनभागीदारी का समर्थन मिल रहा है. अब तक 17 विधायकों ने अपने-अपने क्षेत्रों में पौधारोपण कार्यक्रमों का नेतृत्व किया है, जिनमें 2,855 नागरिकों की भागीदारी से 5,347 पौधे लगाए गए. 44 स्कूलों के 2,282 विद्यार्थियों ने मिलकर 14,450 पौधे लगाए. इसके अलावा दिल्ली पुलिस, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई), फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की), जनरल काउंसिल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, रोटरी क्लब, दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर्स वाइफ असोसिएशन (आईएफएसओडब्ल्यूए) जैसी संस्थाओं ने भी अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाई. 24 जुलाई को मुख्य सचिव के नेतृत्व में वरिष्ठ अधिकारियों ने भी पौधारोपण किया.

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने क्या कहा?

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य केवल अधिक से अधिक पौधे लगाना नहीं, बल्कि उन्हें जीवित रखना भी है. इसी वजह से स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप प्रजातियों का चयन किया जा रहा है और पौधों की नियमित सिंचाई, सुरक्षा तथा निगरानी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि उनकी सर्वाइवल रेट बेहतर रहे. दिल्ली को हरित, स्वच्छ और स्वस्थ बनाना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक का साझा दायित्व है. 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान आज एक सरकारी कार्यक्रम से आगे बढ़कर जनआंदोलन बन चुका है. लक्ष्य केवल 70 लाख पौधे लगाना नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर और हरित दिल्ली तैयार करना है.

इस अभियान पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली सरकार ने इस अभियान को पूरी तरह जनभागीदारी पर आधारित बनाया है. ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग, वृक्ष रथ, मुफ्त पौधों का वितरण और एनवायरमेंट सेवियर जैसी पहल ने लोगों की भागीदारी को नई दिशा दी है. सरकार की कोशिश है कि हर विधानसभा क्षेत्र, हर कॉलोनी और हर परिवार इस हरित अभियान का हिस्सा बने. अब हमारा पूरा ध्यान लगाए गए पौधों की देखभाल और उनके संरक्षण पर भी है ताकि यह अभियान दिल्ली के पर्यावरण में स्थायी बदलाव ला सके.

