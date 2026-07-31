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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

बीजेपी से इस्तीफा देने वाले शहजाद पूनावाला कितने एजुकेटेड हैं? जानें कांग्रेस से बगावत के बाद कैसे हुई थी भाजपा में एंट्री

शहजाद पूनावाला ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है. जानें वह कितने पढ़े-लिखे हैं और कांग्रेस से पॉलिटिकल करियर शुरू करने के बाद आखिर उन्होंने क्यों बगावत कर भाजपा का दामन थामा था...

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Jaya Pandey

Updated : Jul 31, 2026, 11:09 AM IST

बीजेपी से इस्तीफा देने वाले शहजाद पूनावाला कितने एजुकेटेड हैं? जानें कांग्रेस से बगावत के बाद कैसे हुई थी भाजपा में एंट्री

शहजाद पूनावाला ने बीजेपी से किया रिजाइन. (Image Credit: ANI/Shehzad Poonawalla)

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  • शहजाद पूनावाला ने बीजेपी से दिया इस्तीफा
  • व्यक्तिगत कारणों का दिया हवाला
  • कॉमर्स में ग्रेजुएशन और लॉ की डिग्री है शहजाद पूनावाला के पास
  • कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी में ली थी एंट्री

बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पार्टी से इस्तीफा देने का ऐलान किया है. उन्होंने अपने फैसले के पीछे व्यक्तिगत कारण बताए हैं. इसके बाद सोशल मीडिया पर उनके राजनीतिक सफर और एजुकेशनल बैकग्राउंड को लेकर लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई है. बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि कांग्रेस की राजनीति से शुरुआत करने वाले शहजाद पूनावाला की आखिर बीजेपी में एंट्री कैसे हुई.

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कितने एजुकेटेड हैं शहजाद पूनावाला?

शहजाद पूनावाला का जन्म और शुरुआती पढ़ाई-लिखाई पुणे में हुई. उन्होंने पुणे के सेंट विंसेंट हाई स्कूल से स्कूली पढ़ाई पूरी की. इसके बाद पुणे के ही नेस वाडिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया और फिर कानून की डिग्री हासिल की. उन्होंने पुणे के एमआईटी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट से पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा एक कोर्स भी किया है.  

कैसे हुई थी राजनीतिक करियर की शुरुआत?

पॉलिटिक्स में एक्टिव होने से पहले शहजाद पूनावाला ने संसदीय कार्य मंत्रालय से जुड़कर कामकाज का एक्सपीरियंस लिया था. वे पेशे से वकील हैं और लंबे समय तक नागरिक अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर भी एक्टिव रहे. शहजाद पूनावाला ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत साल 2008 में कांग्रेस से की थी. वे AICC के मीडिया विभाग की रिसर्च टीम का हिस्सा रहे. इसके अलावा, वे पुणे में NSUI के उपाध्यक्ष भी रहे. कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने पार्टी के कई मुद्दों पर टीवी बहसों और सार्वजनिक मंचों पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई. उस समय उन्हें कांग्रेस के उभरते युवा चेहरों में गिना जाता था.

शहजाद पूनावाला की कब कांग्रेस से बढ़ने लगी थीं दूरियां?

साल 2017 में कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान शहजाद पूनावाला ने पार्टी की आंतरिक चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे. उन्होंने राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने की प्रक्रिया को लेकर खुलकर आलोचना की और कांग्रेस में परिवारवाद के साथ-साथ आंतरिक लोकतंत्र की कमी का मुद्दा उठाया. इसके बाद उनका कांग्रेस नेतृत्व से टकराव बढ़ गया और धीरे-धीरे उन्होंने पार्टी से दूरी बना ली.

यह भी पढ़ें- CRPF की कमान संभाल रहे ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह कितने एजुकेटेड हैं?

शहजाद पूनावाला की बीजेपी में कब और कैसे हुई एंट्री?

करीब चार साल तक कांग्रेस से अलग रहने के बाद नवंबर 2021 में शहजाद पूनावाला आधिकारिक तौर पर बीजेपी में शामिल हो गए. पार्टी में शामिल होने के कुछ ही समय बाद उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया. इसके बाद वे टीवी डिबेट, प्रेस कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया के जरिए पार्टी का पक्ष रखने वाले अहम चेहरों में से एक बन गए. दिसंबर 2021 में उन्हें बीजेपी की दिल्ली इकाई का आईटी और सोशल मीडिया प्रभारी भी नियुक्त किया गया था.

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