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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कैसी रही जंतर-मंतर पर प्रतिक्रिया, प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने मनाया जश्न, देखिए

Dharmendra Pradhan resigned: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर सुनते ही जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर छात्र खुशी से झूम उठे.

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Shivendra Rai

Updated : Jul 25, 2026, 03:45 PM IST

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कैसी रही जंतर-मंतर पर प्रतिक्रिया, प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने मनाया जश्न, देखिए

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्र खुशी से झूम उठे. (फोटो-ANI)

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Dharmendra Pradhan steps down: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है. जंतर-मंतर पर लगातार हो रहे प्रदर्शन के बीच उन्होंने अपना इस्तीफा पीएम मोदी को भेज दिया है. इस्तीफा देते हुए प्रधान ने कहा कि राष्ट्रसेवा मेरे जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी है. यह मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है.

कैसा रहा जंतर-मंतर पर रिएक्शन

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर आते ही जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्र खुशी से झूम उठे. हालांकि कॉकरोच जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने कहा है कि हमें दोपहर 3:30 बजे बुलाया गया है. जब तक हमारी सभी मांगें पूरी नहीं हो जातीं और वे उन्हें लिखकर नहीं देते, हम कहीं नहीं जा रहे हैं. 

 

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे अभिजीत दीपके भी धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफे से खुश दिखे. उन्होंने अपने साथियों से कहा कि हमने कर दिखाया. 

 

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