शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कैसी रही जंतर-मंतर पर प्रतिक्रिया, प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने मनाया जश्न, देखिए

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Dharmendra Pradhan resigned: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर सुनते ही जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर छात्र खुशी से झूम उठे.
Dharmendra Pradhan steps down: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है. जंतर-मंतर पर लगातार हो रहे प्रदर्शन के बीच उन्होंने अपना इस्तीफा पीएम मोदी को भेज दिया है. इस्तीफा देते हुए प्रधान ने कहा कि राष्ट्रसेवा मेरे जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी है. यह मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है.
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर आते ही जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्र खुशी से झूम उठे. हालांकि कॉकरोच जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने कहा है कि हमें दोपहर 3:30 बजे बुलाया गया है. जब तक हमारी सभी मांगें पूरी नहीं हो जातीं और वे उन्हें लिखकर नहीं देते, हम कहीं नहीं जा रहे हैं.
#WATCH दिल्ली: कॉकरोच जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने कहा, "हमें दोपहर 3:30 बजे बुलाया गया है। जब तक हमारी सभी मांगें पूरी नहीं हो जातीं और वे उन्हें लिखकर नहीं देते, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। यह एक बहुत बड़ी जीत है।" pic.twitter.com/ugliAEekAR— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 25, 2026
जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे अभिजीत दीपके भी धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफे से खुश दिखे. उन्होंने अपने साथियों से कहा कि हमने कर दिखाया.
#WATCH दिल्ली: कॉकरोच जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने कहा, "हमें दोपहर 3:30 बजे बुलाया गया है। जब तक हमारी सभी मांगें पूरी नहीं हो जातीं और वे उन्हें लिखकर नहीं देते, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। यह एक बहुत बड़ी जीत है।" pic.twitter.com/ugliAEekAR— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 25, 2026
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' के संस्थापक अध्यक्ष अभिजीत दिपके ने कहा कि "डरने की कोई जरूरत नहीं है. यह लोकतंत्र है. उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, लेकिन हमारी दो और मांगें हैं. हम ऐसे ही नहीं मानेंगे. धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफ़ा दे दिया है। लेकिन जिन बच्चों ने आत्महत्या की, उनके परिवारों को एक करोड़ रुपये का मुआवज़ा मिलना चाहिए. और दूसरी बात, 20 तारीख को जिन पुलिस वालों ने गुंडागर्दी की, उन पुलिस अधिकारियों के ख़िलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. याद रखें, कॉकरोच से पंगा न लें."
#WATCH | Delhi: On the resignation of Union education minister Dharmendra Pradhan, Founding President of Cockroach Janta Party, Abhijeet Dipke says, "There's no need to be afraid. This is democracy. He has resigned, but we have two more demands. We won't go like this. Dharmendra… pic.twitter.com/K8xiZ0NInO— ANI (@ANI) July 25, 2026