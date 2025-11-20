FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

नीतीश कुमार को 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर तेजस्वी यादव ने दी बधाई | दिल्ली दंगा मामले में शरजील इमाम की जमानत का विरोध | AIMIM अध्यक्ष ओवैसी का बड़ा बयान- सुसाइड बॉम्बिंग शहादत नहीं, संगीन जुर्म है

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
IND vs SA: साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो सकते हैं हार्दिक पांड्या-जसप्रीत बुमराह, BCCI ने बनाया प्लान

IND vs SA: साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो सकते हैं हार्दिक पांड्या-जसप्रीत बुमराह, BCCI ने बनाया प्लान

कौन हैं बिहार की नई नवेली मंत्री श्रेयसी सिंह? ओलंपिक की वो निशानेबाज जिन्होंने पहले विधायकी और फिर मंत्रीपद पर लगाया निशाना

कौन हैं बिहार की नई नवेली मंत्री श्रेयसी सिंह? ओलंपिक की वो निशानेबाज जिन्होंने पहले विधायकी और फिर मंत्रीपद पर लगाया निशाना

Anil Ambani के रिलायंस ग्रुप पर ED का बड़ा एक्शन, जब्त की 1,400 करोड़ की संपत्ति

Anil Ambani के रिलायंस ग्रुप पर ED का बड़ा एक्शन, जब्त की 1,400 करोड़ की संपत्ति

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
आपको पता है बुरी नजर से बचने के लिए 'Touch Wood' क्यों कहते हैं लोग?

आपको पता है बुरी नजर से बचने के लिए 'Touch Wood' क्यों कहते हैं लोग?

Ayurvedic Remedies For Flu: बुखार और सर्दी की छुट्टी कर देंगे ये देशी नुस्खे, झट से मिल जाएगा आराम

बुखार और सर्दी की छुट्टी कर देंगे ये देशी नुस्खे, झट से मिल जाएगा आराम

किस स्कूल में पढ़ाती थीं बिहार के CM नीतीश कुमार की धर्मपत्नी मंजू देवी? हमेशा रहीं लो-प्रोफाइल, हर परिस्थिति में दिया था पति का साथ

किस स्कूल में पढ़ाती थीं बिहार के CM नीतीश कुमार की धर्मपत्नी मंजू देवी? हमेशा रहीं लो-प्रोफाइल, हर परिस्थिति में दिया था पति का साथ

Homeभारत

भारत

Anil Ambani के रिलायंस ग्रुप पर ED का बड़ा एक्शन, जब्त की 1,400 करोड़ की संपत्ति

ED on Reliance Group: ईडी ने अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप (एडीएजी) ग्रुप पर बड़ा एक्शन लिया है और 1,400 करोड़ रुपए की वैल्यू की नई अचल संपत्तियां जब्त की हैं.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Nov 20, 2025, 01:47 PM IST

Anil Ambani के रिलायंस ग्रुप पर ED का बड़ा एक्शन, जब्त की 1,400 करोड़ की संपत्ति

ED on Reliance Group

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

ईडी ने अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप (एडीएजी) ग्रुप पर बड़ा एक्शन लिया है और 1,400 करोड़ रुपए की वैल्यू की नई अचल संपत्तियां जब्त की हैं. सूत्रों की ओर से दी गई जानकारी में बताया कि नए कदम के बाद ईडी की ओर से जब्त की गई संपत्तियां की वैल्यू बढ़कर करीब 9,000 करोड़ रुपए हो गई है. ईडी की ओर से संपत्तियां ऐसे समय पर जब्त की जा रही हैं, जब जांच एजेंसी पूछताछ के लिए अनिल अंबानी को कई बार समन भेज चुकी है और वह पेश नहीं हुए हैं.

रिलायंस एडीएजी के चेयरमैन अनिल अंबानी को 17 नवंबर को ईडी के दिल्ली मुख्यालय में जयपुर-रींगस हाईवे प्रोजेक्ट से जुड़ी फेमा जांच में दूसरी बार पेश होना था. लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया और वर्चुअल पेशी का प्रस्ताव रखा. इससे पहले पहले अनिल अंबानी 14 नवंबर को भी ईडी के सामने पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए थे. हालांकि उनकी ओर से रखे गए वर्चुअल पेशी के प्रस्ताव को जांच एजेंसी ने खारिज कर दिया था.

ED ने लगाए ये आरोप

ईडी सूत्रों के अनुसार, सरकारी एजेंसी फेमा के तहत उनका बयान दर्ज करना चाहती है. ये जांच उन आरोपों के बाद शुरू हुई थी, जिसमें कहा गया था कि रिलायंस इंफ्रा ने 2010 में मिले हाइवे प्रोजेक्ट के लगभग 40 करोड़ रुपए को सूरत स्थित फर्जी कंपनियों के माध्यम से दुबई भेज दिया था. इससे पहले अगस्त में ईडी मुख्यालय में कथित 17,000 करोड़ रुपए के ऋण धोखाधड़ी मामले में उनसे लगभग नौ घंटे तक कड़ी पूछताछ हुई थी. 

3000 से अधिक करोड़ की संपत्तियां हो चुकी हैं जब्त

ये घटनाक्रम ऐसे समय पर हुआ है, जब ईडी ने सोमवार को नवी मुंबई स्थित धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटी में 4,462.81 करोड़ रुपए मूल्य की 132 एकड़ से अधिक जमीन को धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत अस्थायी रूप से कुर्क किया था. ईडी ने इससे पहले रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (आरकॉम), रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के बैंक धोखाधड़ी मामलों में 3,083 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की 42 संपत्तियां जब्त की थीं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
IND vs SA: साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो सकते हैं हार्दिक पांड्या-जसप्रीत बुमराह, BCCI ने बनाया प्लान
IND vs SA: साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो सकते हैं हार्दिक पांड्या-जसप्रीत बुमराह, BCCI ने बनाया प्लान
कौन हैं बिहार की नई नवेली मंत्री श्रेयसी सिंह? ओलंपिक की वो निशानेबाज जिन्होंने पहले विधायकी और फिर मंत्रीपद पर लगाया निशाना
कौन हैं बिहार की नई नवेली मंत्री श्रेयसी सिंह? ओलंपिक की वो निशानेबाज जिन्होंने पहले विधायकी और फिर मंत्रीपद पर लगाया निशाना
Anil Ambani के रिलायंस ग्रुप पर ED का बड़ा एक्शन, जब्त की 1,400 करोड़ की संपत्ति
Anil Ambani के रिलायंस ग्रुप पर ED का बड़ा एक्शन, जब्त की 1,400 करोड़ की संपत्ति
Rising Star Asia Cup 2025: भारत-पाकिस्तान के बीच खेला जा सकता है फाइनल, देखें किन 4 टीमों ने बनाई सेमीफाइनल में जगह
Rising Star Asia Cup 2025: भारत-पाकिस्तान के बीच खेला जा सकता है फाइनल, देखें किन 4 टीमों ने बनाई सेमीफाइनल में जगह
भारत का ये राज्य कुत्ते के काटने पर दे रहा है लाखों, इस वजह से लेना पड़ा ये बड़ा फैसला...
भारत का ये राज्य कुत्ते के काटने पर दे रहा है लाखों, इस वजह से लेना पड़ा ये बड़ा फैसला...
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
आपको पता है बुरी नजर से बचने के लिए 'Touch Wood' क्यों कहते हैं लोग?
आपको पता है बुरी नजर से बचने के लिए 'Touch Wood' क्यों कहते हैं लोग?
Ayurvedic Remedies For Flu: बुखार और सर्दी की छुट्टी कर देंगे ये देशी नुस्खे, झट से मिल जाएगा आराम
बुखार और सर्दी की छुट्टी कर देंगे ये देशी नुस्खे, झट से मिल जाएगा आराम
किस स्कूल में पढ़ाती थीं बिहार के CM नीतीश कुमार की धर्मपत्नी मंजू देवी? हमेशा रहीं लो-प्रोफाइल, हर परिस्थिति में दिया था पति का साथ
किस स्कूल में पढ़ाती थीं बिहार के CM नीतीश कुमार की धर्मपत्नी मंजू देवी? हमेशा रहीं लो-प्रोफाइल, हर परिस्थिति में दिया था पति का साथ
Numerology: नीतीश कुमार को ये मूलांक बना रहा 10वीं बार बिहार का सीएम, जानें किस ग्रह की कृपा से बने रहते हैं राजा
नीतीश कुमार को ये मूलांक बना रहा 10वीं बार बिहार का सीएम, जानें किस ग्रह की कृपा से बने रहते हैं राजा
CM Nitish Kumar की फेवरेट डिश क्या है? पटना के इस मशहूर रेस्टोरेंट में बार-बार आते हैं खाने, लालू-राहुल भी हैं इसके फैन
CM Nitish Kumar की फेवरेट डिश क्या है? पटना के इस मशहूर रेस्टोरेंट में बार-बार आते हैं खाने, लालू-राहुल भी हैं इसके फैन
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
MORE