पश्चिम बंगाल: सहायक शिक्षक भर्ती घोटाले में बड़ा एक्शन, ED ने जब्त की ₹57.78 करोड़ की संपत्ति

पश्चिम बंगाल केंद्रीय स्कूल सेवा आयोग (SSC) के सहायक शिक्षक भर्ती घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ा एक्शन लिया है. ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में लगभग 57.78 करोड़ रुपये की संपत्ति को अटैच किया है. ये संपत्तियां जिबन कृष्ण साहा (विधायक), प्रसन्न रॉय और अन्य के नाम पर रजिस्टर्ड बताई जा रही हैं. जांच में पाया गया है कि इन संपत्तियों को कथित तौर पर सहायक शिक्षक नियुक्तियों से मिले पैसों से खरीदा गया था.

दरअसल, इस भर्ती घोटाला मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट निर्देश पर CBI ने FIR दर्ज की थी. जिसके आधार पर ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की. जांच में सामने आया कि भर्ती प्रक्रिया में बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई थी. जैसे OMR शीट और इंटरव्यू के अंकों में छेड़छाड़ और समय सीमा खत्म होने के बाद भी अपात्र उम्मीदवारों की नियुक्ति की गई थी. प्रसन्न कुमार रॉय इस घोटाले का मुख्य बिचौलिया था.

प्रसन्न रॉय ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपात्र उम्मीदवारों से अवैध नियुक्ति के बदले भारी रकम वसूली. यह पैसा कई कंपनियों, एलएलपी और बैंक खातों के जरिए घुमाया गया. अंत में संपत्तियां खरीदने में लगाया गया. ईडी की जांच में यह भी पाया गया कि जिबन कृष्ण साहा इस घोटाले में प्रमुख आरोपी है.उसने ग्रुप C, D और सहायक शिक्षक पदों की अवैध नियुक्तियों के बदले मिले पैसों की वसूली और इस्तेमाल में सक्रिय भूमिका निभाई.

ईडी ने जिबन कृष्ण साहा को 25 अगस्त 2025 को गिरफ्तार किया था, जब वह मुर्शिदाबाद स्थित अपने घर पर छापे के दौरान भागने की कोशिश कर रहा था. जांच में यह साबित हुआ कि यह पैसा उसके और परिवार के नाम पर संपत्तियां खरीदने में लगाया गया था, जिनकी कीमत करीब 3.01 करोड़ रुपए है.

पूर्व पत्नी के नाम खरीदी प्रॉपर्टी

जांच में यह भी पता चला है कि कई संपत्तियां नीलिमा मंगल, जो प्रसन्न कुमार रॉय की पूर्व पत्नी है. उसके नाम पर खरीदी गई थी. इन संपत्तियों के लिए इस्तेमाल किया गया पैसा भी अवैध भर्ती घोटालों से आया था. ईडी ने पहले ही इस मामले में प्रसन्न कुमार रॉय को गिरफ्तार कर लिया था और विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया है.

इससे पहले ईडी ने पश्चिम बंगाल के एसएससी ग्रुप सी और डी भर्ती घोटाले में 247.2 करोड़ रुपए की संपत्तियां कुर्क की थीं. कक्षा 9 से 12 के सहायक शिक्षक भर्ती घोटाले में पहले ही 238.78 करोड़ रुपए की संपत्तियां कुर्क की जा चुकी हैं.

वहीं, प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाले में भी करीब 154 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त/कुर्क की गई हैं. इस तरह अब तक भर्ती घोटालों में ईडी कोलकाता द्वारा कुल 698 करोड़ रुपए की संपत्तियां कुर्क की जा चुकी हैं.

