जन्मदिन पर भूपेश बघेल का ट्वीट, 'मोदी जी आपने ED भेजकर अच्छा बर्थडे गिफ्ट दिया है'

डीएनए हिंदी: प्रवर्तन निदेशालय ने आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा के घर छापेमारी की है. आज ही भूपेश बघेल का जन्मदिन भी है. इस पर भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर तंज कसा है. बघेल ने ट्वीट करके कहा है कि जन्मदिन के मौके पर ऐसा गिफ्ट देने के लिए मोदी जी और अमित शाह जी का बहुत-बहुत आभार.

कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने ट्वीट करके कहा है, 'आदरणीय प्रधानमंत्री जी एवं श्री अमित शाह जी! मेरे जन्मदिन के दिन आज आपने मेरे राजनीतिक सलाहकार एवं मेरे OSD सहित करीबियों के यहाँ ED भेजकर जो अमूल्य तोहफा दिया है, इसके लिए बहुत आभार.' बता दें कि आज भूपेश बघेल का जन्मदिन है और वह आज 62 साल के हो गए हैं. बता दें कि इसी साल छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं.

Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel tweets about the ED raid at the premises of his political advisor Vinod Verma. https://t.co/8XtkeVBYkS pic.twitter.com/gmGfounBpH