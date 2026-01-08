सरकारी नौकरी के लालच में करते थे लाखों की धोखाधड़ी, अब ईडी ने किया घोटाले का पर्दाफाश

पटना के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक बड़े नकली सरकारी नौकरी के घोटाले की जांच शुरू कर दी है. ये घोटाला एक संगठित गिरोह द्वारा चलाया जा रहा था, आइए जानते है पूरा मामला

पटना के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक बड़े नकली सरकारी नौकरी के घोटाले की जांच शुरू कर दी है. ये घोटाला एक संगठित गिरोह द्वारा चलाया जा रहा था, जो लोगों को फर्जी सरकारी नौकरियों का लालच देकर ठगता था.

शुरू में ये मामला भारतीय रेलवे के नाम पर सामने आया था, लेकिन जांच में पता चला कि ये गिरोह अकेले रेलवे तक ही सीमित नहीं था. इसमें 40 से ज्यादा अन्य सरकारी संगठन और विभाग भी शामिल थे, जैसे कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, आरआरबी, भारतीय डाक, इनकम टैक्स, हाई कोर्ट, पीडब्ल्यूडी, बिहार सरकार, डीडीए, राजस्थान सचिवालय और भी कई विभाग.

फर्जी ईमेल अकाउंट

जानकारी के अनुसार, इस गिरोह से जुड़े लोगों ने फर्जी ईमेल अकाउंट बनाकर सरकारी डोमेन की नकल की और लोगों को झूठे जॉइनिंग लेटर भेजे. इतना ही नहीं, भरोसा जीतने के लिए उन्होंने कुछ लोगों को 2-3 महीने का शुरुआती वेतन भी दिया. इन लोगों को रेलवे में आरपीएफ, टीटीई, टेक्नीशियन जैसी भूमिकाओं में रखा गया, ताकि सब सही लगे.

15 जगहों पर छापेमारी

जांच के तहत ईडी इस समय पूरे देश में 15 जगहों पर छापेमारी कर रही है. बिहार में मुजफ्फरपुर में 1 और मोतिहारी में 2 जगहों पर तलाशी चल रही है. पश्चिम बंगाल में कोलकाता में 2 स्थानों पर जांच हो रही है। केरल में एर्नाकुलम, पांडलम, अडूर और कोडुर में 1-1 जगह पर छापेमारी जारी है. तमिलनाडु में चेन्नई, गुजरात में राजकोट और उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में 2, इलाहाबाद (प्रयागराज) में 1 और लखनऊ में 1 जगह पर तलाशी ली जा रही है.

बड़ा और संगठित गिरोह

ईडी का कहना है कि ये एक बड़ा और संगठित गिरोह है, इसलिए जांच कई राज्यों और विभागों में फैली हुई है. फिलहाल यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि यह गिरोह कहां तक फैला हुआ है, कौन-कौन लोग इसमें शामिल हैं और कितने लोग इस धोखाधड़ी के शिकार बन चुके हैं. आगे की जांच में कई बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है.

