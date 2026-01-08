क्या है ग्रीन फाइल्स का सीक्रेट, जिन्हें ED रेड के बीच से उठा ले गईं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी?

ED raids I-PAC premises: सीएम ममता बनर्जी ने उसकी पार्टी के दस्तावेज चुराने का आरोप लगाते हुए ईडी अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है.

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा चढ़ा हुआ है. गुरुवार को ED ने कोलकाता में पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म I-PAC से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की. जांच एजेंसी साल्टलेक सेक्टर-वी के दफ्तर और उसके निदेशक प्रतीक जैन के घर भी छापेमारी करने पहुंची. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (CM Mamata Banerjee) को जैसे ही इसकी भनक लगी, वह तुरंत प्रतीक जैन के दफ्तर पहुंच गईं.

ईडी ने आरोप लगाया कि सीएम ममता बनर्जी उनसे जबरन कुछ फाइलों को छीनकर ले गईं. सीएम IPAC के चीफ प्रतीक जैन के साल्टलेक स्थित उसके आवास पर आई थीं. जहां राज्य सरकार के अलग-अलग डिपार्टमेंट की फाइलें रखी थीं, जो अलग-अलग रंग की थीं. जांच एजेंसी का कहना है कि उन फाइलों के बंडल को एक सफेद महिंद्रा कार में रखकर भेज दिया गया.

प्रतीक जैन के घर से जब ममता बनर्जी वापस लौटीं तो उनके हाथ एक ग्रीन कलर की फाइल थी. इस फाइल में क्या था? किस चीज की थी? इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं. बीजेपी इसे ममता बनर्जी के गुनाहों की सीक्रेट फाइल बता रही है. बीजेपी ने सीएम ममता और उसके अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

ममता बनर्जी ने ED पर लगाया बड़ा आरोप

वहीं, ममता बनर्जी ने उसकी पार्टी के दस्तावेज चुराने का आरोप लगाते हुए ईडी अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है. टीएमसी ने ऐलान किया है कि वह इस कार्रवाई के खिलाफ पूरे राज्य में प्रदर्शन करेगी. ममता ने गृहमंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि यह 'शरारती होम मिनिस्टर' के इशारे पर हो रहा है.

सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि ईडी का यह छापा उनकी पार्टी की अंदरूनी राजनीतिक रणनीति को जानने लिए मारा गया है. बीजेपी चुनाव से पहले ही घबराई हुई है. इसलिए ED से आईटी सेक्टर से जुड़े कार्यालयों में रेड कराकर हमारे उम्मीदवारों की सूची, टीएमसी की रणनीति, प्लान और अन्य जानकारियों के अहम दस्तावेजों हथियाने की कोशिश कर रही है.

