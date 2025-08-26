क्या है अस्पताल कंस्ट्रक्शन घोटाला जिसे लेकर सौरभ भारद्वाज के घर ED ने मारी रेड? केजरीवाल बोले- हमारी आवाज़ दबाना चाहते हैं मोदी

दिल्ली अस्पताल निर्माण घोटाले को लेकर ईडी ने पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज के घर पर छापेमारी की. इससे राजनीतिक गलियारों में अलग अलग चर्चा शुरू हो गई है. वहीं आप नेताओं ने इसे मोदी सरकार की चाल बताया है.

दिल्ली अस्पताल निर्माण घोटाले की जांच को लेकर ईडी ने मंगलवार को सौरभ भारद्वाज के घर के साथ ही दिल्ली-एनसीआर में 13 ठिकानों पर छापेमारी की है. ईडी की इस कार्रवाई के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है. एक तरफ, आम आदमी पार्टी (आप) ने इसे राजनीति से प्रेरित बताया है. वहीं दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और भाजपा विधायक हरिश खुराना ने आम आदमी पार्टी पर जुबानी हमला किया.

वीरेंद्र सचदेवा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट'एक्स' पर लिखा, "भ्रष्टाचारियों की जमात में शामिल आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री पर आज जांच एजेंसी ने मेडिकल घोटाले के मामले में छापेमारी की है. हम यह बात पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने दिल्ली को लूटने का काम किया है. अस्पतालों के निर्माण, दवाइयों एवं उपकरणों की खरीद में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज द्वारा बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया, जिसका परिणाम आज सबके सामने है."

आप सरकार पर आरोप

उन्होंने आगे लिखा, "दिल्ली में भारी घोटाला करने वाले ये लोग अब नाम बदलकर दूसरे राज्यों की जनता को भी गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं. जांच एजेंसी की कार्रवाई के बाद जो तथ्य सामने आएंगे, वे यह और स्पष्ट करेंगे कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में किस स्तर तक लूट मचाई!" भाजपा विधायक हरिश खुराना ने लिखा, "आप दिल्ली के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज के यहां ईडी की रेड. हॉस्पिटल निर्माण के मामले को लेकर रेड है, लो जी भ्रष्टाचार का एक और मामला इस अरविंद केजरीवाल सरकार का".

डिग्री से ध्यान हटाने के लिए कराई जा रही रेड

वहीं दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने एक पोस्ट में लिखा कि "आज सौरभ भारद्वाज के यहां रेड क्यों हुई? पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर सवाल उठ रहे हैं. क्या मोदी जी की डिग्री फर्जी है? इस चर्चा से ध्यान हटाने के लिए ही यह रेड डाली गई है, जिस समय का केस बताया जा रहा है, उस समय सौरभ भारद्वाज मंत्री भी नहीं थे. यानी पूरा केस ही झूठा है."

झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है

आतिशी ने आगे कहा कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि सत्येंद्र जैन को तीन साल जेल में रखकर आखिरकार सीबीआई और ईडी को क्लोजर रिपोर्ट देनी पड़ी। इससे साफ है कि आप नेताओं पर लगाए गए सारे केस सिर्फ राजनीति से प्रेरित और निराधार हैं. वहीं सौरभ भारद्वाज के घर ED की रेड मोदी सरकार द्वारा एजेंसीज के दुरुपयोग का एक और मामला है. मोदी सरकार आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गई है. जिस तरह “आप” को टारगेट किया जा रहा है, ऐसे इतिहास में किसी पार्टी को नहीं किया गया. “आप” को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि मोदी सरकार की ग़लत नीतियों और भ्रष्ट कामों के ख़िलाफ़ सबसे मुखर आवाज “आप” की है. मोदी सरकार हमारी आवाज़ दबाना चाहती है. ये कभी नहीं होगा.

क्या है अस्पताल निर्माण घोटाला

बता दें कि साल 2018-19 में दिल्ली सरकार ने 24 अस्पतालों के निर्माण के लिए करीब 5590 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी थी. इसके साथ ही 6 महीने में आईसीयू अस्पताल बनने थे, लेकिन 3 साल बाद भी इनका काम अधूरा रहा. इनमें से कई प्रोजेक्ट्स में गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगते हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.