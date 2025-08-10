ED की चार्जशीट में रॉबर्ट वाड्रा पर गंभीर आरोप, 58 करोड़ की अवैध कमाई का खुलासा

Robert Vadra: ED ने रॉबर्ट वाड्रा पर 58 करोड़ की अवैध कमाई का आरोप लगाया, जो कथित तौर पर दो कंपनियों के जरिए आई. धन का उपयोग संपत्ति खरीद, निवेश और कर्ज चुकाने में हुआ। मामला अब अदालत में है.

Robert Vadra: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं. एजेंसी ने अदालत में दाखिल चार्जशीट में दावा किया है कि वाड्रा ने 58 करोड़ रुपये की अवैध कमाई की, जो मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अपराध मानी जाती है. यह रकम कथित तौर पर दो कंपनियों के जरिए आई और बाद में संपत्तियों की खरीद, निवेश तथा कंपनियों के कर्ज चुकाने में इस्तेमाल की गई.

ED की जांच रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपित 58 करोड़ रुपये में से 5 करोड़ रुपये ब्लू ब्रीज ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड (BBTPL) के जरिए और 53 करोड़ रुपये स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड (SLHPL) के जरिए वाड्रा के कारोबारी नेटवर्क में पहुंचे. ये दोनों कंपनियां उनके करीबी सहयोगियों के नियंत्रण में बताई गईं. एजेंसी का कहना है कि इन चैनलों के माध्यम से धन को 'कानूनी रूप' देने की कोशिश की गई, जबकि इसका स्रोत पहले से अपराध घोषित गतिविधियां थीं.

ये सभी गतिविधियां अवैध कमाई के जरिए हुईं

जांच एजेंसी ने सबूत जुटाने के लिए बैंक ट्रांजैक्शन, कंपनी रिकॉर्ड और गवाहों के बयान का सहारा लिया. वित्तीय प्रवाह का पता लगाने के दौरान सामने आया कि धन का इस्तेमाल अचल संपत्ति की खरीद, विभिन्न सेक्टर्स में निवेश, कंपनियों को लोन देने और बकाया चुकाने में किया गया. ED के अनुसार, ये सभी गतिविधियां अवैध कमाई के जरिए हुईं और मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में आती हैं.

मामला अब अदालत में पहुंचेगा

चार्जशीट दाखिल होने के बाद मामला अब अदालत में पहुंचेगा, जहां इस पर सुनवाई होगी. अगर आरोप तय होते हैं, तो वाड्रा को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (PMLA) के तहत सजा का सामना करना पड़ सकता है. अभी तक वाड्रा की ओर से इन आरोपों पर कोई विस्तृत सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं आई है.

