रॉबर्ट वाड्रा पर ED का शिकंजा, डिफेंस डीलर संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दायर की चार्जशीट

प्रवर्तन निदेशलाय (ED) ने गुरुवार को राउज एवन्यू कोर्ट में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट दायर की है. यह चार्जशीट ब्रिटेन के डिफेंस डीलर संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई है. उन पर भंडारी से जुड़ी विदेशी संपत्तियों और वित्तीय लेन-देने से जुड़े होने का आरोप है. ED ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत मामला दर्ज किया हुआ है.

एजेंसी ने इसी साल जुलाई के महीने में प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में PMLA की धारा 50 के तहत पूछताछ की थी. दरअसल, डिफेंस डीलर संजय भंडारी जांच ईडी की रडार पर हैं. वह विदेशों में अघोषित संपत्तियां रखने के आरोपों का सामना कर रहे हैं.

आयकर विभाग ने 2016 में संजय भंडारी के ठिकानों पर छापेमारी की थी. जिसमें कथित तौर पर कुछ ऐसे दस्तावेज और ईमेल मिले, जो रॉबर्ट वाड्रा के साथ उनके संबंधों का इशारा कर रहे थे. इनमें लंदन स्थित एक संपत्ति के रिनोवेशन का भी जिक्र था. माना गया कि यह संपत्ति भंडारी की थी.

इसके बाद इस मामले को ईडी को सौंप दिया गया. ED ने हरियाणा में रॉबर्ट वाड्रा और संजय भंडारी से जुड़े व्यक्तियों से भूमि लेन-देन के बारे में पूछताछ की. आरोप है कि ये सौदे एक व्यापक नेटवर्क के हिस्सा थे. जिसके जरिए करोड़ों का धन अर्जित किया गया.

2016 में घोषित किया गया भगौड़ा

जांच टीमें कुछ एक्शन लेतीं, उससे पहली ही भंडारी 2016 में देश छोड़कर भाग गया. दिल्ली की एक अदालत ने उसको भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया. जिसके बाद एजेंसी ने भारत में उसकी कई संपत्तियों को कुर्क कर लिया. जिनके बारे में आरोप लगाया गया है कि वो वाड्रा या उनसे जुड़ी संस्थाओं से जुड़ी थीं.

