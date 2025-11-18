FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Rashifal 19 November 2025: मेष से मीन तक, सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा बुधवार का दिन? पढ़ें आज का अपना राशिफल

Rashifal 19 November 2025: मेष से मीन तक, सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा बुधवार का दिन? पढ़ें आज का अपना राशिफल

Kidney Function Test: शरीर में दिख रहे हैं ये लक्षण तो तुरंत कराएं ये जांच, किडनी में खराबी के हो सकते हैं संकेत

Kidney Function Test: शरीर में दिख रहे हैं ये लक्षण तो तुरंत कराएं ये जांच, किडनी में खराबी के हो सकते हैं संकेत

Al-Falah University के फाउंडर जवाद अहमद सिद्दीकी अरेस्ट, ED को मिले मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत

Al-Falah University के फाउंडर जवाद अहमद सिद्दीकी अरेस्ट, ED को मिले मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
करीना-कैटरीना और आलिया नहीं... इस भारतीय एक्ट्रेस को मिला दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला का खिताब, यहां देखें टॉप-10 लिस्ट

करीना-कैटरीना और आलिया नहीं... इस भारतीय एक्ट्रेस को मिला दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला का खिताब, यहां देखें टॉप-10 लिस्ट

विदेश में नौकरी पर लात मारकर लौटीं भारत, फिर शुरू किया अपना कारोबार; आज 300 करोड़ का है बिजनेस

विदेश में नौकरी पर लात मारकर लौटीं भारत, फिर शुरू किया अपना कारोबार; आज 300 करोड़ का है बिजनेस

IND vs SA सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, सिर्फ चार के नाम 100 से ज्यादा शिकार

IND vs SA सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, सिर्फ चार के नाम 100 से ज्यादा शिकार

Homeभारत

भारत

Al-Falah University के फाउंडर जवाद अहमद सिद्दीकी अरेस्ट, ED को मिले मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत

ईडी को अल-फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जवाद अहमद सिद्दीकी के खिलाफ वित्तीय अनिमितताओं से जुड़े कुछ सबूत मिले हैं. जिसके बाद उनको PMLA के तहत गिरफ्तार कर लिया गया.

Latest News

रईश खान

Updated : Nov 18, 2025, 10:18 PM IST

Al-Falah University के फाउंडर जवाद अहमद सिद्दीकी अरेस्ट, ED को मिले मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत

Al-Falah University के फाउंडर गिरफ्तार

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया है. ईडी मंगलवार सुबह जवाद अहमद सिद्दीकी के ठिकानों पर छामेमारी करने पहुंची थी. इस दौरान एजेंसी को उनकी फर्मों में वित्तीय अनिमितताओं से जुड़े कुछ सबूत मिले. इसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत सिद्दीकी को अरेस्ट कर लिया.

ईडी ने 48 लाख रुपये कैश और डिजिटल सबूत जब्त किए हैं. जांच एजेंसी को पैसे के लेनदेन के कुछ ऐसे सबूत मिले हैं, जो ट्रस्ट द्वारा जवाद अहमद सिद्दीकी के परिवार के स्वामित्व वाली संस्थाओं की तरफ मोड़ा गया था. दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके के बाद ईडी ने अल-फलाह ग्रुप के खिलाफ जांच की शुरू की थी.

जानकारी के मुताबिक, ईडी टीम मंगलवार सुबह करीब 5 बजे फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी और उसके ट्रस्टियों से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी करने पहुंची. एजेंसी ने कुल 25 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की. ईडी की टीमें दिल्ली के ओखला स्थित यूनिवर्सिटी के मुख्यालय, फरीदाबाद कैंपस और ट्रस्टियों के आवासों-कार्यालयों पर पहुंची. दस्तावेजों की जांच की और उनको जब्त किया.

दिल्ली में 2 FIR दर्ज

ED की रडार पर यूनिवर्सिटी के संस्थापक और चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी हैं. वह इस बात का पता लगा रही है कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी खड़ा करने के लिए उनके पास करोड़ों रुपये कहां से आए. क्योंकि, वह धोखाधड़ी के मामले में जेल भी जा चुके हैं. दिल्ली बम ब्लास्ट मामले में भी सिद्दीकी को समन भेजा जा चुका है, लेकिन वे पेश नहीं हुए. दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उनके खिलाफ 2 FIR दर्ज की हुई हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Rashifal 19 November 2025: मेष से मीन तक, सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा बुधवार का दिन? पढ़ें आज का अपना राशिफल
Rashifal 19 November 2025: मेष से मीन तक, सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा बुधवार का दिन? पढ़ें आज का अपना राशिफल
Kidney Function Test: शरीर में दिख रहे हैं ये लक्षण तो तुरंत कराएं ये जांच, किडनी में खराबी के हो सकते हैं संकेत
Kidney Function Test: शरीर में दिख रहे हैं ये लक्षण तो तुरंत कराएं ये जांच, किडनी में खराबी के हो सकते हैं संकेत
Al-Falah University के फाउंडर जवाद अहमद सिद्दीकी अरेस्ट, ED को मिले मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत
Al-Falah University के फाउंडर जवाद अहमद सिद्दीकी अरेस्ट, ED को मिले मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत
'जब भारत जीत रहा था तब नहीं उठाया सवाल...' ईडन गार्डन पिच कंट्रोवर्सी में कूदे भुवनेश्वर कुमार, दिया ये बड़ा बयान
'जब भारत जीत रहा था तब नहीं उठाया सवाल...' ईडन गार्डन पिच कंट्रोवर्सी में कूदे भुवनेश्वर कुमार, दिया ये बड़ा बयान
गुजरात: साबरमती जेल में बवाल, ISKP से जुड़े आतंकी अमहद पर कैदियों ने किया हमला, कई घायल
गुजरात: साबरमती जेल में बवाल, ISKP से जुड़े आतंकी अमहद पर कैदियों ने किया हमला, कई घायल
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
करीना-कैटरीना और आलिया नहीं... इस भारतीय एक्ट्रेस को मिला दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला का खिताब, यहां देखें टॉप-10 लिस्ट
करीना-कैटरीना और आलिया नहीं... इस भारतीय एक्ट्रेस को मिला दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला का खिताब, यहां देखें टॉप-10 लिस्ट
विदेश में नौकरी पर लात मारकर लौटीं भारत, फिर शुरू किया अपना कारोबार; आज 300 करोड़ का है बिजनेस
विदेश में नौकरी पर लात मारकर लौटीं भारत, फिर शुरू किया अपना कारोबार; आज 300 करोड़ का है बिजनेस
IND vs SA सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, सिर्फ चार के नाम 100 से ज्यादा शिकार
IND vs SA सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, सिर्फ चार के नाम 100 से ज्यादा शिकार
Intel या AMD... गेमिंग के लिए बेस्ट है इस Processor का Laptop
Intel या AMD... गेमिंग के लिए बेस्ट है इस Processor का Laptop
चार शादी करने वाले Elon Musk किस धर्म से रखते हैं ताल्लुक? जानिए क्या करते हैं उनके 14 बच्चे
चार शादी करने वाले Elon Musk किस धर्म से रखते हैं ताल्लुक? जानिए क्या करते हैं उनके 14 बच्चे
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
MORE