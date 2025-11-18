Al-Falah University के फाउंडर जवाद अहमद सिद्दीकी अरेस्ट, ED को मिले मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत

ईडी को अल-फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जवाद अहमद सिद्दीकी के खिलाफ वित्तीय अनिमितताओं से जुड़े कुछ सबूत मिले हैं. जिसके बाद उनको PMLA के तहत गिरफ्तार कर लिया गया.

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया है. ईडी मंगलवार सुबह जवाद अहमद सिद्दीकी के ठिकानों पर छामेमारी करने पहुंची थी. इस दौरान एजेंसी को उनकी फर्मों में वित्तीय अनिमितताओं से जुड़े कुछ सबूत मिले. इसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत सिद्दीकी को अरेस्ट कर लिया.

ईडी ने 48 लाख रुपये कैश और डिजिटल सबूत जब्त किए हैं. जांच एजेंसी को पैसे के लेनदेन के कुछ ऐसे सबूत मिले हैं, जो ट्रस्ट द्वारा जवाद अहमद सिद्दीकी के परिवार के स्वामित्व वाली संस्थाओं की तरफ मोड़ा गया था. दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके के बाद ईडी ने अल-फलाह ग्रुप के खिलाफ जांच की शुरू की थी.

जानकारी के मुताबिक, ईडी टीम मंगलवार सुबह करीब 5 बजे फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी और उसके ट्रस्टियों से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी करने पहुंची. एजेंसी ने कुल 25 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की. ईडी की टीमें दिल्ली के ओखला स्थित यूनिवर्सिटी के मुख्यालय, फरीदाबाद कैंपस और ट्रस्टियों के आवासों-कार्यालयों पर पहुंची. दस्तावेजों की जांच की और उनको जब्त किया.

दिल्ली में 2 FIR दर्ज

ED की रडार पर यूनिवर्सिटी के संस्थापक और चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी हैं. वह इस बात का पता लगा रही है कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी खड़ा करने के लिए उनके पास करोड़ों रुपये कहां से आए. क्योंकि, वह धोखाधड़ी के मामले में जेल भी जा चुके हैं. दिल्ली बम ब्लास्ट मामले में भी सिद्दीकी को समन भेजा जा चुका है, लेकिन वे पेश नहीं हुए. दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उनके खिलाफ 2 FIR दर्ज की हुई हैं.

