10 से 15 राज्यों में होने वाला है SIR का ऐलान, चुनाव आयोग ने कर ली पूरी तैयारी, यहां जाने नाम

केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा मतदाना सूची के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है. दरअसल चुनाव आयोग 10 से 15 राज्यों में SIR

चुनाव आयोग द्वारा सोमवार को मतदाना सूची के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है. बताया जा रहा है कि आयोग दस से बारह राज्यों में एसआईआर की घोषणा करेगा, जिसमें वे पांच राज्य भी शामिल हैं जहां विधानसभा चुनाव होने हैं. चुनाव आयोग के मुताबिक आगामी पांच राज्यों में पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी समेत कुल 10 से 15 राज्यों में एसआईआर का ऐलान किया गया है.

देशव्यापी एसआईआर अभियान

हालांकि, ठंड में बर्फबारी वाले राज्यों को SIR से चुनाव आयोग बाहर रखेगा. जहां पर SIR की तैयारी की प्रगति पूरी नहीं और कुछ दूसरी वजह है, वहां चुनाव आयोग अगले चरण में SIR की प्रक्रिया कराएगा. चुनाव आयोग बिहार की तर्ज पर देशव्यापी एसआईआर अभियान करेगा. यानी कि तीन महीने में SIR की प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा.

10 से 15 राज्यों में होगा SIR

दरअसल, चुनाव आयोग पहले एक ही साथ सभी राज्यों में SIR करने की तैयारी में था, लेकिन राज्यों के CEOs के साथ दो बैठक के बाद चुनाव आयोग ने मौसम और SIR तैयारी को देखते हुए पहले 10 से 15 राज्यों में कराने का फैसला किया है.

दो चरणों में होगा बिहार चुनाव

अगर बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें तो इस बार दो फेज में चुनाव होने वाला है. पहले फेज के लिए वोटिंग 6 नवंबर और दूसरे फेज के लिए वोटिंग 11 नवंबर को होगी. चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को जारी किए जाएंगे. यहां मुख्य मुकाबला NDA और महागठबंधन के बीच में है लेकिन इस बार प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज भी मैदान में है. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की जनता किसे अपना आशीर्वाद देकर जीत का ताज पहनाती है.

