12 राज्यों में चल रही SIR प्रक्रिया पर बड़ा अपडेट, बदली गई तारीखें, ECI ने बढ़ाई डेडलाइन, देखें नया शेड्यूल

ECI ने 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में चल रही SIR प्रक्रिया की डेडलाइन 7 दिन बढ़ा दी है. अब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 16 दिसंबर को जारी होगी और एन्यूमरेशन का काम 11 दिसंबर तक होग.

देशभर में चल रही स्पेशल समरी रिवीजन (SIR) प्रक्रिया को लेकर भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने बड़ा फैसला लिया है. आयोग ने फेज-2 की समयसीमा में बदलाव करते हुए सभी 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही मतदाता सूची अपडेट प्रक्रिया को सात दिन बढ़ा दिया है. राजनीतिक दलों की मांग और कई इलाकों में बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLOs) की कमी के कारण यह कदम उठाया गया है. नए शेड्यूल के तहत अब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 9 दिसंबर की जगह 16 दिसंबर को जारी होगी.

राजनीतिक दलों ने आयोग से समय बढ़ाने की अपील की थी

ECI के मुताबिक, देश के कई हिस्सों में BLOs की कमी और बढ़ते काम के बोझ की वजह से राजनीतिक दलों ने आयोग से समय बढ़ाने की अपील की थी. शिकायतों की समीक्षा के बाद आयोग ने माना कि निर्धारित समय सीमा में एन्यूमरेशन का काम पूरा कर पाना मुश्किल है, इसलिए डेडलाइन बढ़ाई गई है. अब मतदाता सूची में संशोधन के लिए घर-घर जाकर जानकारी इकट्ठा करने का काम 4 दिसंबर के बजाय 11 दिसंबर तक चलेगा.

यह भी पढ़ें: Ditwah Cyclone: श्रीलंका में बर्बादी के बाद तटीय तमिलनाडु और पुडुचेरी में बारिश से तबाही की संभावना, NDRF ने संभाला मोर्चा

SIR प्रक्रिया में बदलाव के बाद निर्वाचन आयोग ने पूरे कार्यक्रम की नई टाइमलाइन जारी की है. इन संशोधित तारीखों के आधार पर अब मतदाता सूची से जुड़ा हर चरण पहले से अलग क्रम और समय सीमा में पूरा होगा.

घर-घर सत्यापन व मतदान केंद्रों का पुनर्गठन

अंतिम तिथि: 11 दिसंबर 2025

BLO और अन्य फील्ड अधिकारी इस तारीख तक घर-घर जाकर मतदाताओं की जानकारी की पुष्टि करेंगे और जरूरत पड़ने पर मतदान केंद्रों के पुनर्गठन का काम भी पूरा करेंगे.

ड्राफ्ट रोल तैयार करने की प्रक्रिया

12 से 15 दिसंबर 2025

सत्यापन के बाद जांचे-परखे आंकड़ों को मिलाकर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट तैयार की जाएगी. यह चरण फील्ड से मिले डेटा को अंतिम रूप देने का सबसे अहम हिस्सा है.

ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन

तारीख: 16 दिसंबर 2025

निर्धारित दिन सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में ड्राफ्ट रोल सार्वजनिक कर दिया जाएगा, ताकि जनता उसे देखकर अपने नाम से संबंधित तथ्यों की पुष्टि कर सके.

दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि

16 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026

इस एक माह की अवधि में नागरिक अपने नाम जुड़वाने, सुधार करवाने या गलत प्रविष्टियों पर आपत्ति दर्ज करा सकेंगे.

सुनवाई और सत्यापन की प्रक्रिया

16 दिसंबर 2025 से 7 फरवरी 2026

दाखिल की गई सभी दावों व आपत्तियों पर ERO और BLO स्तर पर विस्तृत जांच की जाएगी. फील्ड वेरिफिकेशन भी इसी दौरान चलता रहेगा, ताकि हर एंट्री को सही तरीके से परखा जा सके.

The Election Commission of India has announced a revised Schedule, extending the relevant dates by one week for the ongoing Special Intensive Revision (SIR) of Electoral Rolls in 12 States/UTs, with 01.01.2026 as the qualifying date. pic.twitter.com/sJB7nHH7A6 November 30, 2025

चुनाव आयोग का उद्देश्य

ECI का कहना है कि लक्ष्य एक ऐसी मतदाता सूची तैयार करना है जो अधिक विश्वसनीय, त्रुटिरहित और अपडेटेड हो. आयोग चाहता है कि अंतिम रोल में किसी भी योग्य नागरिक का नाम छूटने न पाए और हर मतदाता को आगामी चुनावों में बिना रुकावट अपने अधिकार का प्रयोग करने का मौका मिले.

अधिकारियों का मानदेय भी बढ़ा दिया है

यह पूरी प्रक्रिया उत्तर प्रदेश, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, गोवा, तमिलनाडु, अंडमान-निकोबार, लक्षद्वीप और पुडुचेरी में चल रही है. निर्वाचन आयोग का कहना है कि समय बढ़ने से मतदाता सूची को ज्यादा सटीक और अपडेटेड बनाने में मदद मिलेगी. इसके साथ ही चुनाव आयोग ने हाल ही में BLOs, BLO सुपरवाइजर्स और अन्य फील्ड अधिकारियों का मानदेय भी बढ़ा दिया है. BLO की सैलरी को दोगुना करने के साथ सुपरवाइजर्स के इंसेंटिव में भी इजाफा किया गया है. आयोग का मानना है कि फील्ड में मेहनत से काम करने वाले कर्मचारियों को बेहतर सुविधा और सम्मान दिया जाना जरूरी है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से