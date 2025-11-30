FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Subhash Chandra Birthday: हिसार से वैश्विक मंच तक का सफर..., जिन्होंने भारतीय मीडिया को दी नई दिशा

हिसार से वैश्विक मंच तक का सफर..., जिन्होंने भारतीय मीडिया को दी नई दिशा

26 जनवरी से पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को मिली बड़ी कामयाबी, तीन आतंकियों को किया गिरफ्तार

26 जनवरी से पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को मिली बड़ी कामयाबी, तीन आतंकियों को किया गिरफ्तार

Virat Kohli Century: धोनी के घर में विराट कोहली का दबदबा, अफ्रीका के खिलाफ जड़ा 52वां शतक; किंग ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी

Virat Kohli Century: धोनी के घर में विराट कोहली का दबदबा, अफ्रीका के खिलाफ जड़ा 52वां शतक; किंग ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Baby Boy Names: महाभारत के योद्धाओं से इंस्पायर्ड है बच्चों के ये यूनिक नाम, यहां देखें लिस्ट 

Baby Boy Names: महाभारत के योद्धाओं से इंस्पायर्ड है बच्चों के ये यूनिक नाम, यहां देखें लिस्ट

ODIs में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 महान बल्लेबाज, टॉप-3 में सभी भारतीय खिलाड़ों का नाम

ODIs में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 महान बल्लेबाज, टॉप-3 में सभी भारतीय खिलाड़ों का नाम

कितनी पढ़ी-लिखी हैं दीपिका पादुकोण की छोटी बहन अनीशा? जल्द बिजनेसमैन रोहन आचार्य संग लेंगी सात फेरे

कितनी पढ़ी-लिखी हैं दीपिका पादुकोण की छोटी बहन अनीशा? जल्द बिजनेसमैन रोहन आचार्य संग लेंगी सात फेरे

Homeभारत

भारत

EC Hikes BLO Salary: BLO और सुपरवाइजरों के लिए गुड़ न्यूज, चुनाव आयोग ने दोगुनी सैलरी करने का लिया फैसला

EC Hikes BLO Salary: चुनाव आयोग ने बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLO) और बीएलओ सुपरवाइजर्स के वेतन में महत्वपूर्ण वृद्धि की घोषणा की है. पहले जो वेतन 6000 रुपये था वह अब 12000 रुपये कर दिया गया है.

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Nov 30, 2025, 03:40 PM IST

EC Hikes BLO Salary: BLO और सुपरवाइजरों के लिए गुड़ न्यूज, चुनाव आयोग ने दोगुनी सैलरी करने का लिया फैसला
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

EC Hikes BLO Salary: भारत निर्वाचन आयोग ने बूथ लेवल ऑफिसर्स, बीएलओ सुपरवाइजर्स और अन्य चुनावी अधिकारियों के लिए सैलरी और मानदेय में बड़ा बदलाव किया है. आयोग ने घोषणा की है कि बीएलओ की सैलरी अब दोगुनी कर दी गई है, जबकि बीएलओ सुपरवाइजर्स की सैलरी और इंसेंटिव में भी बढ़ोतरी की गई है. यह फैसला चुनाव प्रणाली को मजबूत करने और फील्ड में काम करने वाले कर्मचारियों की मेहनत को सम्मान देने के उद्देश्य से लिया गया है.

चुनाव आयोग के अनुसार, इलेक्टोरल रोल लोकतंत्र की नींव हैं और इन्हें तैयार करने के पीछे एक बड़ी मशीनरी काम करती है. इसमें इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स, असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स, बीएलओ सुपरवाइजर्स और बीएलओ शामिल हैं, जो बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष और पारदर्शी मतदाता सूची तैयार करते हैं.

दोगुनी की गई सैलरी

चुनाव आयोग के अनुसार, बीएलओ की सैलरी पहले 6,000 रुपए थी, जो अब बढ़ाकर 12,000 रुपए कर दी गई है. वहीं, इलेक्टोरल रोल में बदलाव के लिए बीएलओ को मिलने वाला इंसेंटिव 1,000 रुपए से बढ़ाकर 2,000 रुपए कर दिया गया है. बीएलओ सुपरवाइजर्स की सैलरी 12,000 रुपए से बढ़कर 18,000 रुपए हो गई है. सबसे बड़ी घोषणा यह रही कि पहली बार एईआरओ और ईआरओ को भी मानदेय दिया जाएगा, जिसमें ईआरओ को 30,000 रुपए और एईआरओ को 25,000 रुपए दिए जाएंगे.

6,000 रुपए के स्पेशल इंसेंटिव

इसके अलावा, आयोग ने बिहार से शुरू होने जा रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) के तहत बीएलओ के लिए 6,000 रुपए के स्पेशल इंसेंटिव को भी मंजूरी दी है. चुनाव आयोग के इस कदम से जमीनी स्तर पर काम कर रहे कर्मचारियों को उचित सम्मान और आर्थिक समर्थन मिलेगा। इससे उनका मनोबल बढ़ाने की कोशिश की गई है.

सालाना मानदेय

भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को पत्र लिखा गया है. इस पत्र में कहा गया है कि कमीशन ने निर्देश दिया है कि बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजर को निर्देश के अनुसार मानदेय सालाना मिलना चाहिए.

आईएएनएस इनपुट के साथ
 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Baby Boy Names: महाभारत के योद्धाओं से इंस्पायर्ड है बच्चों के ये यूनिक नाम, यहां देखें लिस्ट 
Baby Boy Names: महाभारत के योद्धाओं से इंस्पायर्ड है बच्चों के ये यूनिक नाम, यहां देखें लिस्ट
ODIs में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 महान बल्लेबाज, टॉप-3 में सभी भारतीय खिलाड़ों का नाम
ODIs में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 महान बल्लेबाज, टॉप-3 में सभी भारतीय खिलाड़ों का नाम
कितनी पढ़ी-लिखी हैं दीपिका पादुकोण की छोटी बहन अनीशा? जल्द बिजनेसमैन रोहन आचार्य संग लेंगी सात फेरे
कितनी पढ़ी-लिखी हैं दीपिका पादुकोण की छोटी बहन अनीशा? जल्द बिजनेसमैन रोहन आचार्य संग लेंगी सात फेरे
Sunday Reset Routine: रविवार के दिन को बनाएं ‘बॉडी रीसेट डे’, जानिए कौन से तरीके आएंगे इसमें काम  
Sunday Reset Routine: रविवार के दिन को बनाएं ‘बॉडी रीसेट डे’, जानिए कौन से तरीके आएंगे इसमें काम
ODIs में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले महान बल्लेबाज, रोहित शर्मा ने शाहिद अफरीदी को पछाड़ा
ODIs में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले महान बल्लेबाज, रोहित शर्मा ने शाहिद अफरीदी को पछाड़ा
MORE
Advertisement
धर्म
Ardh Kumbh Date: हरिद्वार में इस दिन से होगी अर्धकुंभ की शुरुआत, जानें तारीख से लेकर कब-कब और कितने होंगे शाही स्नान
हरिद्वार में इस दिन से होगी अर्धकुंभ की शुरुआत, जानें तारीख से लेकर कब कब और कितने होंगे शाही स्नान
Ramayana: दुनिया में कितनी रामायण हैं? क्या आप जानते हैं कि राम ने कितने साल पहले किया था राज
दुनिया में कितनी रामायण हैं? क्या आप जानते हैं कि राम ने कितने साल पहले किया था राज
क्या आप जानते हैं पूजा के समय कब बजानी चाहिए घंटी, जानें समय से लेकर नहीं करनी चाहिए कौन सी गलती
क्या आप जानते हैं पूजा के समय कब बजानी चाहिए घंटी, जानें समय से लेकर नहीं करनी चाहिए कौन सी गलती
शनिवार को इस शुभ योग में शुरू करें नया काम, सूर्य और शनिवार की उपासना और कृपा से मिलेगी सफलता
शनिवार को इस शुभ योग में शुरू करें नया काम, सूर्य और शनिवार की उपासना और कृपा से मिलेगी सफलता
Rashifal 28 November 2025: मकर और कुंभ राशि वालों को हो सकता है नुकसान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
मकर और कुंभ राशि वालों को हो सकता है नुकसान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement