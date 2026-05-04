FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
रूपा गांगुली, दिलीप घोष या सुवेंदु अधिकारी? कौन होगा पश्चिम बंगाल का पहला BJP CM

रूपा गांगुली, दिलीप घोष या सुवेंदु अधिकारी? कौन होगा पश्चिम बंगाल का पहला BJP CM

Assam Assembly Election Winners List: असम में भाजपा की हैट्रिक, तीसरी बार सरकार बना सकती है BJP, देखें विजेताओं की पूरी लिस्ट

असम में भाजपा की हैट्रिक, तीसरी बार सरकार बना सकती है BJP, देखें विजेताओं की पूरी लिस्ट

DC vs CSK Pitch Report: दिल्ली में होगी रनों की बारिश या गेंदबाद बरपाएंगे कहर? जानें कैसी है अरुण जेटली स्टेडियम की पिच

DC vs CSK Pitch Report: दिल्ली में होगी रनों की बारिश या गेंदबाद बरपाएंगे कहर? जानें कैसी है अरुण जेटली स्टेडियम की पिच

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
PSL 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, एक बार फिर 'किंग' बने बाबर आजम

PSL 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, एक बार फिर 'किंग' बने बाबर आजम

कॉलेज छोड़ एक्टिंग में चमके... अब तमिलनाडु का CM बनने के करीब थलापति विजय, जानें एजुकेशनल बैकग्राउंड

कॉलेज छोड़ एक्टिंग में चमके... अब तमिलनाडु का CM बनने के करीब थलापति विजय, जानें एजुकेशनल बैकग्राउंड

63Yr पुराना 4Min 48Sec का वो दर्दभरा गाना, जिसमें Meena Kumari को देख रो पड़े थे आशिक; आज भी बना हुआ है बेस्ट सैड सॉन्ग

63Yr पुराना 4Min 48Sec का वो दर्दभरा गाना, जिसमें Meena Kumari को देख रो पड़े थे आशिक; आज भी बना हुआ है बेस्ट सैड सॉन्ग

Homeभारत

भारत

West Bengal Election Result: दो सीटों पर ऐलान हुए नतीजे, जानें कौन-कौन जीता

चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की दो सीटों पर नतीजों का ऐलान कर दिया है. इनमें से एक सीट बीजेपी और एक सीट टीएमसी के खाते में गई है.

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : May 04, 2026, 03:54 PM IST

West Bengal Election Result: दो सीटों पर ऐलान हुए नतीजे, जानें कौन-कौन जीता

चुनाव आयोग ने बंगाल की दो सीटों पर नतीजे घोषित कर दिए हैं. फोटो- PTI

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती जारी है. चुनाव आयोग ने दो सीटों पर नतीजों का ऐलान कर दिया है. चुनाव आयोग ने मोन्तेस्वर और भगवानगोला सीटों पर नतीजों का ऐलान कर दिया है. मोन्तेश्वर में बीजेपी के सैकट पांजा ने जीत दर्ज की है. उन्हें 96,559 वोट मिले हैं. उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी TMC के सिद्दीकुल्लाह हैं. जीत का अंतर 14,798 वोटों का है. भगवानगोला में TMC के रेयात हुसैन सरकार ने जीत दर्ज की है. उन्हें 105997 वोट मिले हैं. उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी CPM के महामुदल हसन हैं. जीत का मार्जिन 56,407 वोटों का है.

मोन्तेश्वर विधानसभा सीट

मोन्तेश्वर विधानसभा सीट बर्धमान-दुर्गापुर लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है. यह सीट शुरुआत सालों में कभी कांग्रेस तो कभी लेफ्ट के खाते में गई. 1977 से 2016 तक यह सीट लेफ्ट के पास रही, 2016 में TMC की टिकट पर सजल पांजा ने यह सीट अपने नाम की. 2016 के उपचुनाव में सैकत पांजा ने टीएमसी के टिकट पर यह सीट जीती. 2021 के चुनाव में इस सीट पर सैकत पांजा ने बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ा, उनके खिलाफ TMC के सिद्दीकुल्ला चौधरी थे. चौधरी ने 50 प्रतिशत से ज्यादा वोटों के साथ चुनाव जीता था. इस बार सैकत पांजा ने इस सीट पर कमल खिला दिया.

भगवानगोला विधानसभा सीट

भगवानगोल विधानसभा सीट साल 2021 से तृणमूल कांग्रेस के पास है. साल 2021 में इदरिस अली ने यह सीट CPM से छीनी थी. उनके निधन के बाद साल 2024 में हुए उपचुनाव में रेयत हुसैन सरकार ने TMC की सीट से यह चुनाव जीता था. 2026 के चुनाव में CPM के महमुदल हसन को हराकर उन्होंने दोबारा यह सीट जीती है.

बंगाल विधानसभा चुनाव नतीजे

बंगाल विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती जारी है. अब तक आए रुझाने में राज्य की 294 में से 293 सीटों में से 197 पर बीजेपी आगे चल रही है. वहीं, टीएमसी 90 सीटों पर सिमटती नज़र आ रही है. अब तक पांच सीटों के नतीजे घोषित किए जा चुके हैं. इनमें से चार में बीजेपी और 1 में टीएमसी ने जीत दर्ज की है.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
PSL 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, एक बार फिर 'किंग' बने बाबर आजम
PSL 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, एक बार फिर 'किंग' बने बाबर आजम
कॉलेज छोड़ एक्टिंग में चमके... अब तमिलनाडु का CM बनने के करीब थलापति विजय, जानें एजुकेशनल बैकग्राउंड
कॉलेज छोड़ एक्टिंग में चमके... अब तमिलनाडु का CM बनने के करीब थलापति विजय, जानें एजुकेशनल बैकग्राउंड
63Yr पुराना 4Min 48Sec का वो दर्दभरा गाना, जिसमें Meena Kumari को देख रो पड़े थे आशिक; आज भी बना हुआ है बेस्ट सैड सॉन्ग
63Yr पुराना 4Min 48Sec का वो दर्दभरा गाना, जिसमें Meena Kumari को देख रो पड़े थे आशिक; आज भी बना हुआ है बेस्ट सैड सॉन्ग
FASTag का ये नियम तोड़ा तो टोल प्लाजा पर नहीं खुलेगा बैरियर! सीधे होंगे ब्लैकलिस्ट
FASTag का ये नियम तोड़ा तो टोल प्लाजा पर नहीं खुलेगा बैरियर! सीधे होंगे ब्लैकलिस्ट
भारत का वो रेलवे स्टेशन जहां ऑनलाइन बुक कर पाएंगे कुली, रेट को लेकर नहीं करनी पड़ेगी माथापच्ची
भारत का वो रेलवे स्टेशन जहां ऑनलाइन बुक कर पाएंगे कुली, रेट को लेकर नहीं करनी पड़ेगी माथापच्ची
MORE
Advertisement
धर्म
Gaj Lakshmi Rajyog: इस दिन से इन 4 राशि के लोगों का शुरू होगा 'गोल्डन', गजलक्ष्मी राज योग से बदलेगी किस्मत! 
Gaj Lakshmi Rajyog: इस दिन से इन 4 राशि के लोगों का शुरू होगा 'गोल्डन', गजलक्ष्मी राज योग से बदलेगी किस्मत!
Numerology: दोस्ती में जान छिड़कते हैं इस मूलांक के लोग, आखिरी सांस तक निभाते हैं साथ
Numerology: दोस्ती में जान छिड़कते हैं इस मूलांक के लोग, आखिरी सांस तक निभाते हैं साथ
Numerology: इन 4 तारीखों पर जन्मे लोग क्यों कहे जाते हैं 'डार्क जीनियस'? लाइफ अगर मिल गया इनका साथ तो सक्सेस-पैसा मिलना तय
इन 4 तारीखों पर जन्मे लोग क्यों कहे जाते हैं 'डार्क जीनियस'? लाइफ अगर मिल गया इनका साथ तो सक्सेस-पैसा मिलना तय
घर में कौन से 5 पौधे नहीं लगाने चाहिए? देखने में तो सुंदर, लेकिन दुर्भाग्य और गरीबी का बनते हैं कारण
घर में कौन से 5 पौधे नहीं लगाने चाहिए? देखने में तो सुंदर, लेकिन दुर्भाग्य और गरीबी का बनते हैं कारण
Numerology: आपका जन्म मूलांक कितना शक्तिशाली है? अपनी बर्थडेट से जानें इनर पावर और वर्क स्ट्रेंथ, जो सक्सेस की राह करेंगे आसान
आपका जन्म मूलांक कितना शक्तिशाली है? अपनी बर्थडेट से जानें इनर पावर और वर्क स्ट्रेंथ, जो सक्सेस की राह करेंगे आसान
MORE
Advertisement