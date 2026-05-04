West Bengal Election Result: दो सीटों पर ऐलान हुए नतीजे, जानें कौन-कौन जीता

चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की दो सीटों पर नतीजों का ऐलान कर दिया है. इनमें से एक सीट बीजेपी और एक सीट टीएमसी के खाते में गई है.

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती जारी है. चुनाव आयोग ने दो सीटों पर नतीजों का ऐलान कर दिया है. चुनाव आयोग ने मोन्तेस्वर और भगवानगोला सीटों पर नतीजों का ऐलान कर दिया है. मोन्तेश्वर में बीजेपी के सैकट पांजा ने जीत दर्ज की है. उन्हें 96,559 वोट मिले हैं. उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी TMC के सिद्दीकुल्लाह हैं. जीत का अंतर 14,798 वोटों का है. भगवानगोला में TMC के रेयात हुसैन सरकार ने जीत दर्ज की है. उन्हें 105997 वोट मिले हैं. उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी CPM के महामुदल हसन हैं. जीत का मार्जिन 56,407 वोटों का है.

मोन्तेश्वर विधानसभा सीट

मोन्तेश्वर विधानसभा सीट बर्धमान-दुर्गापुर लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है. यह सीट शुरुआत सालों में कभी कांग्रेस तो कभी लेफ्ट के खाते में गई. 1977 से 2016 तक यह सीट लेफ्ट के पास रही, 2016 में TMC की टिकट पर सजल पांजा ने यह सीट अपने नाम की. 2016 के उपचुनाव में सैकत पांजा ने टीएमसी के टिकट पर यह सीट जीती. 2021 के चुनाव में इस सीट पर सैकत पांजा ने बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ा, उनके खिलाफ TMC के सिद्दीकुल्ला चौधरी थे. चौधरी ने 50 प्रतिशत से ज्यादा वोटों के साथ चुनाव जीता था. इस बार सैकत पांजा ने इस सीट पर कमल खिला दिया.

भगवानगोला विधानसभा सीट

भगवानगोल विधानसभा सीट साल 2021 से तृणमूल कांग्रेस के पास है. साल 2021 में इदरिस अली ने यह सीट CPM से छीनी थी. उनके निधन के बाद साल 2024 में हुए उपचुनाव में रेयत हुसैन सरकार ने TMC की सीट से यह चुनाव जीता था. 2026 के चुनाव में CPM के महमुदल हसन को हराकर उन्होंने दोबारा यह सीट जीती है.

बंगाल विधानसभा चुनाव नतीजे

बंगाल विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती जारी है. अब तक आए रुझाने में राज्य की 294 में से 293 सीटों में से 197 पर बीजेपी आगे चल रही है. वहीं, टीएमसी 90 सीटों पर सिमटती नज़र आ रही है. अब तक पांच सीटों के नतीजे घोषित किए जा चुके हैं. इनमें से चार में बीजेपी और 1 में टीएमसी ने जीत दर्ज की है.